 Кількість інфікованих коронавірусом в Україні зросла | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.03.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Кількість інфікованих коронавірусом в Україні зросла

В Україні вранці 29 березня налічується 418 інфікованих коронавірусом. Жертвами COVID-19 стали дев'ятеро людей, ще п'ятеро одужали, повідомили в мінохоронздоров'я.

Перевірка на коронавірус в Україні

В Україні кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 зросла до 418. Про таке число інфікованих станом на 10:00 неділі, 29 березня, ідеться у повідомленні міністерства охорони здоров'я.

Заходи протидії коронавірусу

У повідомленні зазначається, що протягом доби було зафіксовано 109 нових випадків COVID-19. За даними медиків, жертвами захворювання COVID-19 стали дев'ятеро осіб. Ще п'ятеро одужали - проведене повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в їх організмі.

Читайте також: ЗНО в Україні буде перенесено через карантин

Станом на 29 березня до Центру громадського здоров'я надійшло 248 повідомлень про підозри на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 1966 таких повідомлень.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про запровадження нових обмежень у низці українських міст.

  • Заражені дверні ручки

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Заражені дверні ручки

    Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".

  • Обережно в їдальні!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Обережно в їдальні!

    Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.

  • Чи варто боятися імпортних товарів?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Чи варто боятися імпортних товарів?

    Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.

  • Посилка з вірусами

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Посилка з вірусами

    Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.

  • Що робити з домашніми улюбленцями?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Що робити з домашніми улюбленцями?

    Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.

  • Невже й городина небезпечна?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Невже й городина небезпечна?

    Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.

  • Морозу вірус не боїться

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Морозу вірус не боїться

    Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.

  • Тримайтеся осторонь дичини!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Тримайтеся осторонь дичини!

    У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто.

    Автор: Юлія Верґін, Валерій Сааков


DW.COM

СБУ виявила контрабандні підроблені тести на коронавірус

СБУ виявила підроблені експрес-тести для діагностики коронавірусу, які приховували в контейнерах з одягом та перевозили без дотримання температурного режиму. Зловмисники реалізовували через інтернет. (27.03.2020)  

Школа в Україні після карантину: можливі сценарії

Міністерство освіти та науки України розробило два сценарії продовження навчання в школах та університетах після карантину. Який зі сценаріїв застосовуватимуть, залежатиме від темпів поширення COVID-19 в країні. (26.03.2020)  

В Україні 311 випадків зараження коронавірусом, вісім померлих - МОЗ

В Україні офіційно підтвердили 311 випадків зараження коронавірусом. З них восьмеро людей померли від ускладнень, викликаних COVID-19, а п'ятеро осіб одужали. (28.03.2020)  

Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

Нинішній спалах коронавірусу спричинив неабияку паніку. Багато хто задається питанням, як-от, чи можна торкатися до овочів у магазині або гладити власного собаку? Пропонуємо кілька відповідей. (23.03.2020)  

Також за темою

Ukraine Kiew | Coronavirus | Temperaturmessung Evakuierte aus Polen

Пандемія коронавірусу: в Україні вже почалося внутрішнє інфікування 23.03.2020

Жорсткий карантин допоможе українській системі охорони здоров'я уникнути колапсу. DW поспілкувалася з науковцем-іфекціоністом Федором Лапієм з Національної медичної академії післядипломної освіти.

Klinik Intensivstation mit künstlicher Beatmung

Епідемія коронавірусу - чому хронічні захворювання такі небезпечні? 27.03.2020

"Хвороба СOVID-19 уражає, перш за все, літніх та людей з хронічними захворюваннями", - читаємо чи не всюди. Які хвороби є хронічними і чому вони зараз особливо небезпечні?

Ukraine Kiew | Coronavirus | Temperaturmessung Evakuierte aus Polen

В Україні підтверджено вже 63 випадки інфікування коронавірусом 22.03.2020

Українські медики зафіксували вже 645 підозр і 63 підтверджених випадки зараження коронавірусом, повідомили в Центрі громадського здоров'я.

Реклама

Докладно

Коронавірус у Сирії

Сирія і коронавірус: коли ворог невидимий

У Сирії люди на місцях намагаються захистити себе й своїх близьких від коронавірусу.  

Закриті торговельні площі через карантин

Adidas і H&M не хочуть платити за оренду закритих магазинів

Великі рітейлери не платять за оренду через вимушене закриття своїх місцевих магазинів на тлі епідемії коронавірусу.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  