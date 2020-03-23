Кількість інфікованих коронавірусом в Україні зросла

В Україні кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 зросла до 418. Про таке число інфікованих станом на 10:00 неділі, 29 березня, ідеться у повідомленні міністерства охорони здоров'я.

У повідомленні зазначається, що протягом доби було зафіксовано 109 нових випадків COVID-19. За даними медиків, жертвами захворювання COVID-19 стали дев'ятеро осіб. Ще п'ятеро одужали - проведене повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в їх організмі.

Читайте також: ЗНО в Україні буде перенесено через карантин

Станом на 29 березня до Центру громадського здоров'я надійшло 248 повідомлень про підозри на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 1966 таких повідомлень.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про запровадження нових обмежень у низці українських міст.