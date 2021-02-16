Швеція й Данія запроваджують сертифікати вакцинації: плюси і мінуси

Швеція досі була відома своїм "особливим курсом" у боротьбі з поширенням коронавірусу. Замість локдаунів та обмежень, які запроваджували в інших європейських країнах, шведи спершу покладалися на вироблення колективного імунітету, а відтак - на здоровий глузд населення. За це країну нещадно критикували, особливо після того, як рівень заражень почав нестримно зростати і значно перевищив показники в сусідніх країнах. За даними Університету Джонса Хопкінса (США), від початку пандемії COVID-19 у Швеції, де мешкають 10,2 мільйона людей, коронавірусом інфікувались понад 630 тисяч осіб.

Тепер ця скандинавська країна знову пішла особливим шляхом - цього разу з сусідньою Данією. До літа тут планують запровадити цифровий сертифікат вакцинації.

Для чого і для кого потрібен сертифікат?

За словами шведського міністра інформаційних технологій Андерса Ігемана, першочергово йдеться про те, щоб людина могла легко і просто довести, що вона є вакцинованою. Такий доказ, вважає він, може бути важливим у майбутньому, наприклад, під час в'їзду в інші країни або відвідування культурних і спортивних заходів. Цифрова інфраструктура для сертифіката вакцинації має бути створена до 1 червня, її готують кілька відомств.

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Данія оголосила про плани запровадити сертифікати вакцинації навіть раніше за Швецію. Одна з головних цілей влади в Копенгагені - дозволити жителям безперешкодно здійснювати відрядження в інші країни. Дані про щеплення повинні бути доступні на сайті данської системи охорони здоров'я або через спеціальний додаток на смартфоні.

Як у Данії та Швеції просувається вакцинація?

На даний момент електронним сертифікатом вакцинації могла би скористатися лише невелика кількість людей. За даними онлайн-платформи Our World in Data на 20 лютого, у Данії вакцинувалися три відсотки населення, а у Швеції - 1,9 відсотка. Таким чином рівень вакцинації в обох країнах аналогічний середнім показникам у Європейському Союзі. Для порівняння: в Ізраїлі, який лідирує у світі за цим показником, щеплення проти коронавірусу зробили вже майже 35 відсотків населення.

Поки не зрозуміло, чи вдасться вакцинувати більшість шведів. У країні панують критичні настрої щодо щеплень після того, як близько десяти років тому масова вакцинація проти свинячого грипу призвела до тяжких наслідків для здоров'я дітей і підлітків. Сотні захворіли на невиліковну нарколепсію - хворобу, яка супроводжується раптовими засинаннями. Вакцинація обернулася тоді одним із найбільших медичних скандалів у країні та досі не вивітрилася з пам'яті шведів.

Хто позбудеться привілеїв?

Вакциновані люди, які матимуть документ про зроблені щеплення, матимуть певні привілеї. Це, на перший погляд, добре, але у ситуації є і зворотний бік. Критики побоюються, що це призведе до фактично неофіційної обов'язкової вакцинації - перш за все, для людей, які хочуть і повинні багато подорожувати або прагнуть знову брати участь у суспільному житті.

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На думку міністра внутрішніх справ Німеччини Горста Зеегофера (Horst Seehofer), це може розділити суспільство. Є побоювання, що така ситуація також похитне довіру до політиків, які раніше виключали обов'язкову вакцинацію. Крім того, з точки зору критиків, не можна говорити про справедливість отримання переваг від вакцинації до того часу, поки не буде достатньо вакцини. І плюс до всього: у деяких груп людей можуть бути встановлені обмеження щодо щеплень. Так, особам, які мають сильні алергії або приймають імунодепресанти, слід вакцинуватися тільки після консультації з лікарем, а вагітні та жінки, які годують грудьми, повинні й зовсім відмовитися від вакцини. У такому разі ці люди будуть позбавлені пільг і не матимуть жодної можливості щось вдіяти.

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Які плани в інших європейських країнах?

Інші європейські країни, як-от Греція, Кіпр та Іспанія, також закликають до створення єдиного сертифіката щеплення, щоб вакциновані люди могли знову вільно подорожувати, а туристична галузь - відновлюватись. Польща та Румунія вже оголосили, що відмовляються від обов'язкового карантину для подорожніх, які вакциновані проти коронавірусу.

ЄС також має намір затвердити єдиний сертифікат вакцинації. Єврокомісарка з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес сказала, що їй потрібен не "паспорт щеплень", а "сертифікат вакцинації": "Різниця у тому, що в документ, про який ми думаємо, вноситимуть усі дані, що стосуються вакцинації".

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Кіріакідес сподівається й на те, що запровадження сертифікації вакцинації матиме і наукову користь. "Це дасть нам уявлення про розвиток вірусу, а також про можливі побічні ефекти, які проявляються пізніше". Крім того, за її словами, сертифікати дозволили б диференційовано підходити до реабілітації пацієнтів незалежно від того, в якій європейській країні вони перебувають.

Чи матиме сертифікат вакцинації Німеччина?

Зараз це видається малоймовірним. Нещодавно німецька Рада з етики (Deutscher Ethikrat) висловилась проти паспорта вакцинації. На думку її членів, не можна виключати, що вакциновані люди продовжуватимуть поширювати вірус.

При цьому носіння масок і дотримання соціальної дистанції, вважають у Раді з етики, діятимуть як заходи безпеки ще досить довго, якщо в цьому буде необхідність. Про більшу свободу дій можна буде подумати лише у тому разі, якщо буде достовірно встановлено, що вакцина здатна стримувати поширення вірусу SARS-CoV-2 і його передачу від людини до людини.