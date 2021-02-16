Швеція й Данія запроваджують сертифікати вакцинації: плюси і мінуси

До літа Швеція та Данія планують запровадити електронні документи з даними про вакцинацію, що може спростити умови подорожей. Хто виграє від цього, а хто програє?
Швеція досі була відома своїм "особливим курсом" у боротьбі з поширенням коронавірусу. Замість локдаунів та обмежень, які запроваджували в інших європейських країнах, шведи спершу покладалися на вироблення колективного імунітету, а відтак - на здоровий глузд населення. За це країну нещадно критикували, особливо після того, як рівень заражень почав нестримно зростати і значно перевищив показники в сусідніх країнах. За даними Університету Джонса Хопкінса (США), від початку пандемії COVID-19 у Швеції, де мешкають 10,2 мільйона людей, коронавірусом інфікувались понад 630 тисяч осіб.
Тепер ця скандинавська країна знову пішла особливим шляхом - цього разу з сусідньою Данією. До літа тут планують запровадити цифровий сертифікат вакцинації.
За словами шведського міністра інформаційних технологій Андерса Ігемана, першочергово йдеться про те, щоб людина могла легко і просто довести, що вона є вакцинованою. Такий доказ, вважає він, може бути важливим у майбутньому, наприклад, під час в'їзду в інші країни або відвідування культурних і спортивних заходів. Цифрова інфраструктура для сертифіката вакцинації має бути створена до 1 червня, її готують кілька відомств.
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Данія оголосила про плани запровадити сертифікати вакцинації навіть раніше за Швецію. Одна з головних цілей влади в Копенгагені - дозволити жителям безперешкодно здійснювати відрядження в інші країни. Дані про щеплення повинні бути доступні на сайті данської системи охорони здоров'я або через спеціальний додаток на смартфоні.
На даний момент електронним сертифікатом вакцинації могла би скористатися лише невелика кількість людей. За даними онлайн-платформи Our World in Data на 20 лютого, у Данії вакцинувалися три відсотки населення, а у Швеції - 1,9 відсотка. Таким чином рівень вакцинації в обох країнах аналогічний середнім показникам у Європейському Союзі. Для порівняння: в Ізраїлі, який лідирує у світі за цим показником, щеплення проти коронавірусу зробили вже майже 35 відсотків населення.
Поки не зрозуміло, чи вдасться вакцинувати більшість шведів. У країні панують критичні настрої щодо щеплень після того, як близько десяти років тому масова вакцинація проти свинячого грипу призвела до тяжких наслідків для здоров'я дітей і підлітків. Сотні захворіли на невиліковну нарколепсію - хворобу, яка супроводжується раптовими засинаннями. Вакцинація обернулася тоді одним із найбільших медичних скандалів у країні та досі не вивітрилася з пам'яті шведів.
Вакциновані люди, які матимуть документ про зроблені щеплення, матимуть певні привілеї. Це, на перший погляд, добре, але у ситуації є і зворотний бік. Критики побоюються, що це призведе до фактично неофіційної обов'язкової вакцинації - перш за все, для людей, які хочуть і повинні багато подорожувати або прагнуть знову брати участь у суспільному житті.
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На думку міністра внутрішніх справ Німеччини Горста Зеегофера (Horst Seehofer), це може розділити суспільство. Є побоювання, що така ситуація також похитне довіру до політиків, які раніше виключали обов'язкову вакцинацію. Крім того, з точки зору критиків, не можна говорити про справедливість отримання переваг від вакцинації до того часу, поки не буде достатньо вакцини. І плюс до всього: у деяких груп людей можуть бути встановлені обмеження щодо щеплень. Так, особам, які мають сильні алергії або приймають імунодепресанти, слід вакцинуватися тільки після консультації з лікарем, а вагітні та жінки, які годують грудьми, повинні й зовсім відмовитися від вакцини. У такому разі ці люди будуть позбавлені пільг і не матимуть жодної можливості щось вдіяти.
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Інші європейські країни, як-от Греція, Кіпр та Іспанія, також закликають до створення єдиного сертифіката щеплення, щоб вакциновані люди могли знову вільно подорожувати, а туристична галузь - відновлюватись. Польща та Румунія вже оголосили, що відмовляються від обов'язкового карантину для подорожніх, які вакциновані проти коронавірусу.
ЄС також має намір затвердити єдиний сертифікат вакцинації. Єврокомісарка з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес сказала, що їй потрібен не "паспорт щеплень", а "сертифікат вакцинації": "Різниця у тому, що в документ, про який ми думаємо, вноситимуть усі дані, що стосуються вакцинації".
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Кіріакідес сподівається й на те, що запровадження сертифікації вакцинації матиме і наукову користь. "Це дасть нам уявлення про розвиток вірусу, а також про можливі побічні ефекти, які проявляються пізніше". Крім того, за її словами, сертифікати дозволили б диференційовано підходити до реабілітації пацієнтів незалежно від того, в якій європейській країні вони перебувають.
Зараз це видається малоймовірним. Нещодавно німецька Рада з етики (Deutscher Ethikrat) висловилась проти паспорта вакцинації. На думку її членів, не можна виключати, що вакциновані люди продовжуватимуть поширювати вірус.
При цьому носіння масок і дотримання соціальної дистанції, вважають у Раді з етики, діятимуть як заходи безпеки ще досить довго, якщо в цьому буде необхідність. Про більшу свободу дій можна буде подумати лише у тому разі, якщо буде достовірно встановлено, що вакцина здатна стримувати поширення вірусу SARS-CoV-2 і його передачу від людини до людини.