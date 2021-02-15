Щеплення від COVID-19: де потрібен сертифікат про вакцинацію і немає карантину

Новина з Копенгагена для багатьох виглядає обнадійливо. Влада Данії на початку лютого повідомила про спеціальний застосунок для смартфонів, який жителі країни можуть використовувати як цифровий сертифікат про вакцинацію від коронавірусу. Поки що відомі не всі деталі, але такий цифровий документ, очевидно, дозволить знову вільно подорожувати світом, насамперед бізнесменам. "Для нас є надзвичайно важливим, щоб данське суспільство знову відкрилося, і підприємства отримали можливість відновити свою діяльність. Багато данських фірм працюють в усьому світі", - заявив міністр з податкової політики Данії Мортен Бедсков. Глава данської Торговельної палати Браян Міккелсен назвав цей захід "світлом в кінці тунелю" для багатьох фірм.

У сусідній Швеції схожі плани. Влада країни також заявила про запровадження цифрового сертифікату про вакцинацію. "З таким цифровим документом можна буде швидко і просто показати наявність щеплення", - сказав міністр цифрових технологій країни Андерс Ігеман.

Кордони закриті, чи допоможе сертифікат про вакцинацію?

Тим часом зараз по всій території ЄС існує тенденція до посилення обмежень через високу кількість хворих на COVID-19. Це стосується приватного та суспільного життя, а також подорожей.

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Данія, наприклад, пускає в країну лише з поважної причини, як от для возз'єднання сім'ї або бізнес-зустрічей, при цьому у того, хто прибуває в країну, повинен бути тест на коронавірус, який був зроблений протягом останніх 24 годин. У сусідню Швецію з Данії - через мутації коронавірусу і появи його нового британського варіанту - нікого не пускають. Тому користь від використання цифрового сертифікату про вакцинацію поки під питанням.

В Естонії вакцинованим не потрібно сидіти на карантині

Інакше ситуація виглядає в Естонії. Через пару тижнів після початку вакцинації в усьому Євросоюзі Естонія встановила спеціальні правила, які передбачають послаблення обмежень для тих, хто отримав щеплення. Тим, хто в'їжджає в країну з держав ЄС або третіх країн, і хто отримав щеплення від коронавірусу, не потрібно здавати тест на коронавірус і перебувати на карантині. Ці ж правила поширюються на людей, які протягом останніх шести місяців перехворіли на COVID-19. Щеплення від коронавірусу також полегшує в'їзд до Польщі та Румунії.

На послаблення обмежень для тих, хто в'їжджає в країну, очікує і прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс. Цю тему разом з питанням про масову вакцинацію він порушив під час відеоконференції глав держав і урядів ЄС у середині січня. Доходи від туризму становлять в Греції 12 відсотків ВВП. Згідно з даними консалтингової компанії Ernst & Young, прибутки туристичної галузі впали в Греції за останні 9 місяців на 79 відсотків. Багато хто залишився без роботи чи зіштовхнувся зі скороченням зарплати. Для підприємств сфери послуг - ресторанів, кафе, готелів, культурних установ - в таких країнах, як Греція, Іспанія, Італія і інших, залежних від туризму, особливі привілеї для вакцинованих, як і послаблення карантину, зараз є життєво необхідними.

Привілеї вакцинованих і суперечки про обов'язкову вакцинацію

Масова вакцинація, як і свідоцтва про щеплення, є темою для дискусії в усьому світі. Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) виступає за вакцинацію населення, що є частиною стратегії уряду ФРН у боротьбі з коронавірусом. У багатьох державах, наприклад у Франції та Нідерландах, чимало жителів висловлюються проти вакцинації. Тим часом жодна країна ЄС ще не запровадила обов'язкову вакцинацію. У деяких областях Австрії на початку кампанії була дозволена обов'язкова вакцинація для представників окремих професій, зокрема санітарів і вихователів.

Чи отримають вакциновані люди привілеї - чи зможуть першими подорожувати світом, відвідувати театри і ресторани? Зараз це - предмет бурхливих дискусій. Адже існують як політичні, так і економічні аргументи "за" і "проти". Досі невідомо, чи допоможуть щеплення захистити від зараження інших людей і як довго взагалі вони ефективні. До того ж незрозуміло, як будуть захищені права тих людей, у кого немає доступу до вакцини.

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Канцлерка ФРН заявила в інтерв'ю німецькому суспільно-правовому телеканалу ARD, що очікує як того, що люди відстоюватимуть свої права на вакцину, зокрема і в судах, так і того, що багато хто буде відмовлятися робити щеплення. "У цьому випадку потрібно чітко розуміти, що той, хто відмовиться від щеплення, не зможе робити і якісь певні речі", - попередила Меркель.