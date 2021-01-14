 Маас виступає за надання більших можливостей вакцинованим | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.01.2021

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Новини

Маас виступає за надання більших можливостей вакцинованим

Ті, хто вакцинувався від коронавірусу, мають раніше за інших отримати право ходити в ресторан чи кіно, вважає міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас. За його словами, йдеться не про привілеї.

Багато німців уже мають паспорт імунізації, де вказані всі зроблені ними щеплення

Багато німців уже мають "паспорт імунізації", де вказані всі зроблені ними щеплення

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) виступив за те, щоб ті люди, які вакцинувалися, отримали можливість відвідувати ресторани або кінотеатри раніше, ніж решта населення. "Ті, хто вакцинувався, мають повернути собі свої базові права", - цитує Мааса у неділю, 17 січня, газета Bild am Sonntag.

За словами Мааса, дискусія, яка зараз відбувається щодо прав вакцинованих, "вводить в оману". "Мова йде не про привілеї, а про здійснення основних прав вакцинованих", - пояснив він. Таким чином, політик виступив проти позиції уряду канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel) і своєї власної партії (СДПН), які наразі відкидають ідею поділу населення на тих, хто вакцинувався, і тих, хто цього не зробив.

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У Німеччині, як і в інших країнах, разом з початком кампанії з масової вакцинації від коронавірусу  спалахнули суперечки про моральні та соціальні наслідки імунізації. Дехто виступає за те, щоб особи, яким зробили щеплення від COVID-19, мали змогу якось скористатися своїм "паспортом імунізації". Приміром, у вигляді вільного доступу до авіаперельотів, ресторанів, концертів і кінотеатрів. У свою чергу, німецькі урядовці публічно заявляли, що не підтримують ідею привілеїв для вакцинованих.

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"З політичної точки зору я дотримуюся дуже чіткої позиції щодо цього питання", - заявив міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer) у нещодавньому інтерв'ю газеті Bild am Sonntag. "Не менш важливим за вакцинаціюдля всіх нас є питання недопущення привілеїв для вакцинованих! Різниця в привілеях між вакцинованими та невакцинованими - це те саме, що й обов'язкова вакцинація", - пояснив очільник МВС ФРН.

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Водночас Зеегофер, по суті, визнав, що можливості уряду якось завадити приватним компаніям проводити свою власну політику досить обмежені. "Все, що я можу зробити, - це застерегти, - сказав він. - Особливі привілеї для вакцинованих - це спричинить розкол у суспільстві".

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