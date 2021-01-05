 Меркель очікує пришвидшених темпів вакцинації від коронавірусу в Німеччині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.01.2021

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Новини

Меркель очікує пришвидшених темпів вакцинації від коронавірусу в Німеччині

Наступні тижні будуть найскладнішим періодом пандемії COVID-19, застерегла канцлерка ФРН Анґела Меркель. Утім, вона розраховує на швидші темпи вакцинації, ніж ті, що спостерігалися досі.

Вакцина від коронавірусу

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) розраховує на те, що темпи вакцинації від коронавірусу, розпочатої в країні наприкінці грудня 2020 року, будуть зростати. Про це вона заявила у своєму подкасті, оприлюдненому в суботу, 9 січня, на сайті відомства канцлера.

Водночас Меркель визнала, що дотеперішній темп кампанії з вакцинації був досить повільним. "Це - повільний старт. Однак кілька сотень тисяч людей вже щеплено, і щодня їх стає дедалі більше. Темпи (вакцинації. - Ред.) зростатимуть", - зазначила Меркель. Вона також наголосила, що в Німеччині "буде достатньо вакцини" для того, щоб зробити щеплення всім охочим. Крім того, Меркель висловила сподівання, що "якомога більше людей" скористуються пропозицією влади вакцинуватися.

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Попри це Меркель застерегла громадян, що наступні тижні, мабуть, будуть "найскладнішим етапом пандемії". Вона також запевнила громадян, що ухвалене нещодавно подовження й посилення жорсткого локдауну в країні було "конче необхідним" з огляду на зростання кількості випадків заражень.

Раніше, цього дня міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан (Jens Spahn) заявив, що натепер у Німеччині вакциновано понад 500 тисяч осіб, передає агенція новин Reuters.

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У подкасті 9 січня Меркель виступила на захист єдиної європейської стратегії щодо закупівель і розподілу вакцин. "Вірус, від якого страждаємо всі ми, жодна країна не зможе побороти самостійно. Жодна країна, в тому числі Німеччина, не була б надійно захищена від вірусу, якщо від нього не були б захищені її сусіди і друзі", - зазначила вона.

Раніше в Німеччині лунало чимало закидів у бік уряду через доволі кволий початок кампанії з вакцинації населення країни від COVID - 19. Зокрема, критики дорікали владі за те, що вона з міркувань європейської солідарності самостійно не забезпечила швидке одержання більшої кількості доз вакцини для жителів Німеччини.

Станом на ранок 9 січня, за даними Інституту Роберта Коха, у Німеччині за добу було зафіксовано 24 694 нових випадків інфікування коронавірусом. Кількість померлих за добу, у яких було виявлено COVID-19, становить 1083 особи.  

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Меркель про зв'язок між щепленням і масками (17.12.2020)

  • Гельмут Коль і Анґела Меркель

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Більше не "дівчинка" Гельмута Коля

    Колись канцлер Гельмут Коль (Helmut Kohl) був покровителем Анґелі Меркель (Angela Merkel) і по-батьківськи називав її "моя дівчинка". У 2001 році, коли була зроблена ця фотографія, Меркель уже вийшла з його тіні. На той час вона очолювала Християнсько-демократичний союз (ХДС), який перебував тоді в опозиції. Однак зоряний час Меркель настав тільки в 2005 році.

  • Агітація на виборах до Бундестагу в 2005 році: плакат СДПН з портретом Шредера (ліворуч) і плакат ХДС з портретом Меркель

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Перемога на виборах з мінімальною перевагою

    Вибори до Бундестагу 2005 року: блок ХДС/ХСС з мінімальною перевагою переміг соціал-демократів на чолі з канцлером Ґергардом Шредером (Gerhard Schröder). При цьому ХДС на чолі з кандидаткою у канцлери Меркель отримав найгірший результат з 1949 року - не найкращі передумови для нової очільниці уряду. Однак Меркель швидко впоралась із ситуацією.

  • Анґела Меркель і Ґергард Шредер

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Нова канцлерка

    Ґергард Шредер 22 листопада 2005 року в Бундестазі вітає Анґелу Меркель: християнські демократи і соціал-демократи сформували так звану "велику коаліцію". Анґела Меркель стала наймолодшою серед канцлерів ФРН, а також першою жінкою на цій посаді, першою східною німкенею і першою вченою-фізиком на чолі уряду Німеччини.

  • Джордж Буш, Анґела Меркель і Володимир Путін

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Гостинна господиня

    Меркель швидко здобуває визнання як політикиня. У 2007 році на саміті Великої вісімки (G8) вона приймає глав держав і урядів семи провідних промислових країн світу і Росії в німецькому курортному містечку Гайлігендаммі на узбережжі Балтійського моря, жартує з президентом США Джорджем Бушем і президентом РФ Володимиром Путіним. Геополітична ситуація в світі тоді була зовсім іншою, ніж тепер.

  • Анґела Меркель, Ніколя Саркозі та Сільвіо Берлусконі

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Номер один у Євросоюзі

    Європа восени 2008 року: Анґелі Меркель залишається лише посміхатися, дивлячись на двох головних мачо європейської політики: президента Франції Ніколя Саркозі та прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі. Коли спалахнула світова фінансова криза, саме Меркель стала номером один серед політиків Євросоюзу.

  • Анґела Меркель зі свастикою на рукаві на першій сторінці грецької газети

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Помічник чи прикажчик?

    Борги низки країн ЄС стрімко зростають, єдина європейська валюта під загрозою. Меркель погоджується на надання допомоги постраждалим від боргової кризи країнам ЄС, однак вимагає у відповідь скорочення держвидатків і політику ощадливості. Грецькі газети намагаються провести паралель і порівнюють ситуацію 2008-го з часом окупації країни гітлерівською Німеччиною під час Другої світової війни.

  • Анґела Меркель

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Не ораторка

    Меркель не вирізняється великою ораторською майстерністю, почувається ніяково у великому натовпі людей. Часто вона справляє враження холодної людини, не завжди вдало пояснює свої політичні рішення. З іншого боку, багатьом німцям подобається її скромна, твереза і прагматична манера поведінки й керівництва урядом. Інакше вона не змогла б очолювати чотири уряди поспіль.

  • Передвиборний плакат ХДС в 2017 році

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    "Матуся"

    Згодом німці починають називати Меркель "матусею". Саме не "матір'ю", а "матусею нації". Це звучить трохи іронічно, але водночас з любов'ю і старомодно, адже сучасні діти не називають "матусею" свою маму. Але "матуся" піклується про всіх, завдяки їй нікому не потрібно чогось боятися. Зворотний бік медалі: під керівництвом "матусі" діти назавжди залишаються дітьми. Не всім це подобається.

  • Анґела Меркель 9 вересня 2015 року фотографується в Берліні з сирійським біженцем Анасом Модамані

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    "Ми впораємося"

    Напевно, жоден вислів Меркель не викликав у німецькому суспільстві так багато суперечливих реакцій, як фраза: "Ми впораємося". Коли в 2015 році канцлерка ухвалила рішення відкрити кордони ФРН для біженців, для одних вона стала майже святою, інші піддали за це її різкій критиці. Полярними оцінки міграційної політики Меркель залишаються й досі.

  • Меркель на обкладинці журналу

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    "Людина року"

    Журнал Time в 2015 році назвав Меркель "людиною року". Серед заслуг Меркель видання виділяє боротьбу з дефолтом Греції, дії в умовах міграційного кризи і після терактів в Парижі. На думку редакції, "Меркель звернула увагу на іншу шкалу цінностей - людяності, щедрості, терпимості".

  • Зліва направо: Аннеґрет Крамп-Карренбауер, Анґела Меркель, Урсула фон дер Ляєн, Юлія Клекнер

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Жінки біля керма

    Меркель стала першою жінкою на посаді канцлера ФРН. Згодом деяким іншим німецьким жінкам вдалося завдяки її підтримці зробити стрімку політичну кар'єру. Приміром, Аннеґрет Крамп-Карренбауер, що стала міністеркою оборони, Урсулі фон дер Ляєн, яка очолила Єврокомісію, або Юлії Клекнер, яка обійняла посаду міністерки сільського господарства.

  • Дональд Трамп і Анґела Меркель

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Інтереси держави

    Меркель не любить говорити про те, що вона думає про політику або особисті якості "проблемних" глав держав і урядів інших країн. У відносинах з ними вона завжди керується інтересами держави.

  • Анґела Меркель у супермаркеті

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Не має марнославства

    Меркель знає, скільки коштує літр молока в супермаркеті. За роки свого правління вона не втратила зв'язку з реальністю. На цьому фото вона у 2014 році відвідує берлінський супермаркет разом з главою китайського уряду Лі Кецяном. Однак фотографи не раз заставали і її саму в магазинах за звичайними покупками.

  • Йоахім Зауер і Анґела Меркель

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Меркель на дозвіллі

    Про особисте життя Меркель майже нічого не відомо, вона не любить про це розповідати. Наприклад, відомо, що вона та її чоловік Йоахім Зауер, теж фізик за фахом, майже щороку проводили великодні свята на італійському острові Іск'я. У нинішньому році через пандемію коронавірусу від цього довелося відмовитися.

  • Анґела Меркель одягає захисну маску

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Пандемія коронавірусу

    Пандемія коронавірусу багато змінила в Німеччині, а не тільки звички канцлерки проводити відпустку. Її манера беземоційно і прагматично ухвалювати рішення в боротьбі з пандемією не раз піддавалася критиці, але водночас позитивно позначилася на рейтингу Меркель.

  • Анґела Меркель

    Анґела Меркель: 15 років на чолі уряду Німеччини

    Останній рік при владі

    Два роки тому Меркель оголосила про те, що не має наміру брати участь в наступних виборах д Бундестагу у вересні 2021 року. Доти вона планує очолювати уряд ФРН. Якщо нічого не станеться, то Меркель пробуде при владі 16 років, на два роки менше, ніж Гельмут Коль.

    Автор: Крістоф Гассельбах


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