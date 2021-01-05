Меркель очікує пришвидшених темпів вакцинації від коронавірусу в Німеччині

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) розраховує на те, що темпи вакцинації від коронавірусу, розпочатої в країні наприкінці грудня 2020 року, будуть зростати. Про це вона заявила у своєму подкасті, оприлюдненому в суботу, 9 січня, на сайті відомства канцлера.

Водночас Меркель визнала, що дотеперішній темп кампанії з вакцинації був досить повільним. "Це - повільний старт. Однак кілька сотень тисяч людей вже щеплено, і щодня їх стає дедалі більше. Темпи (вакцинації. - Ред.) зростатимуть", - зазначила Меркель. Вона також наголосила, що в Німеччині "буде достатньо вакцини" для того, щоб зробити щеплення всім охочим. Крім того, Меркель висловила сподівання, що "якомога більше людей" скористуються пропозицією влади вакцинуватися.

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Попри це Меркель застерегла громадян, що наступні тижні, мабуть, будуть "найскладнішим етапом пандемії". Вона також запевнила громадян, що ухвалене нещодавно подовження й посилення жорсткого локдауну в країні було "конче необхідним" з огляду на зростання кількості випадків заражень.

Раніше, цього дня міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан (Jens Spahn) заявив, що натепер у Німеччині вакциновано понад 500 тисяч осіб, передає агенція новин Reuters.

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У подкасті 9 січня Меркель виступила на захист єдиної європейської стратегії щодо закупівель і розподілу вакцин. "Вірус, від якого страждаємо всі ми, жодна країна не зможе побороти самостійно. Жодна країна, в тому числі Німеччина, не була б надійно захищена від вірусу, якщо від нього не були б захищені її сусіди і друзі", - зазначила вона.

Раніше в Німеччині лунало чимало закидів у бік уряду через доволі кволий початок кампанії з вакцинації населення країни від COVID - 19. Зокрема, критики дорікали владі за те, що вона з міркувань європейської солідарності самостійно не забезпечила швидке одержання більшої кількості доз вакцини для жителів Німеччини.

Станом на ранок 9 січня, за даними Інституту Роберта Коха, у Німеччині за добу було зафіксовано 24 694 нових випадків інфікування коронавірусом. Кількість померлих за добу, у яких було виявлено COVID-19, становить 1083 особи.

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