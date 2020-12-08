Коронавірус: німецько-американська вакцина BioNTech/Pfizer небезпечна для алергіків?

Не минуло і двох діб, а британські владні органи уже виступили із застереженням: алергікам на цьому етапі не варто вакцинуватися. Великобританія стала першою у світі країною, яка за прискореною процедурою видала дозвіл на застосування вакцини німецької біотехнологічної фірми BioNTech з Майнца, розробленої у партнерстві з американським фармконцерном Pfizer. Першого ж дня у Великобританії було вакциновано кілька сотень пацієнтів. У двох із них почалася алергічна реакція.

Британські органи підкреслюють, що наразі йдеться лише про застереження. Про самих пацієнтів відомо поки тільки те, що обидва - співробітники Національної системи охорони здоров'я Великобританії (NHS) мали проблеми з алергією ще раніше, до вакцинації. Як повідомив під час виступу перед парламентським комітетом у Лондоні медичний директор NHS Стівен Повіс, стан обох пацієнтів зараз задовільний.

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Попередження алергікам

Алергікам рекомендують проявляти обережність, особливо тим, хто у минулому мав анафілактичний шок, який є алергічною реакцією на антингени - продукти харчування, ліки або вакцину. Подібна реакція є найсильнішою із відомих і навіть може становити загрозу для життя.

Так організована вакцинація у Кардіффі, Уельс

Найчастіше реакція проявляється через шкіру, дихальні шляхи, кишково-шлунковий тракт, а нерідко і серцево-судинну систему. Подібна гіперчутлива реакція часто виникає раптово і гостро, а стан пацієнта може погіршитися за лічені хвилини. У медицині її вважають максимально тяжким проявом, хоча існують і інші, не настільки гострі і небезпечні, алергійні реакції організму. Симптоми теж бувають різними: висип на шкірі, утруднене дихання чи набряк язика.

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Саме тому британська влада зараз виступає із чітким попередженням до алергіків, яким, залежно від індивідуального стану, варто почекати із вакцинацією. Насамперед, це стосується тих, хто має показання до застосування уколів адреналіну. Їх мали, зокрема, і двоє згаданих вже британців.

Розробкою вакцини займалася компанія BioNTech з німецького Майнца спільно із американським фармогігантом Pfizer, пресслужба якого у заяві на запит інформагенції dpa відповіла наступне: "Під час центральних клінічних досліджень третьої фази вакцина продемонструвала, що загалом добре переноситься. Від незалежного Комітету з моніторингу даних (DMC) не надходило інформації про серйозні проблеми із безпечністю препарату", - йдеться у заяві. За даними американського концерну, у дослідженні брали участь 44 тисячі осіб. 42 тисячі вже отримали друге щеплення вакциною.

Маргарет Кінан першою у Великобританії прищепилася вакциною від коронавірусу

Другу порцію має отримати і британка Маргарет Кінан, яка стала першою людиною у Великобританії, яка цього тижня вакцинувалася новим препаратом проти коронавірусу. Вона закликала своїх співвітчизників у Сполученому Королівстві наслідувати її приклад і вакцинуватися. Сама Кінан належить до групи ризику - жінці виповнилося 90 років.