Коронавірус: німецько-американська вакцина BioNTech/Pfizer небезпечна для алергіків?
Сотні пацієнтів у Великобританії вакцинувалися новим препаратом BioNTech/Pfizer, який було ліцензовано за прискореною процедурою дозволу. У двох пацієнтів проявилася гостра алергічна реакція.
Початок вакцинації у Великобританії
Не минуло і двох діб, а британські владні органи уже виступили із застереженням: алергікам на цьому етапі не варто вакцинуватися. Великобританія стала першою у світі країною, яка за прискореною процедурою видала дозвіл на застосування вакцини німецької біотехнологічної фірми BioNTech з Майнца, розробленої у партнерстві з американським фармконцерном Pfizer. Першого ж дня у Великобританії було вакциновано кілька сотень пацієнтів. У двох із них почалася алергічна реакція.
Британські органи підкреслюють, що наразі йдеться лише про застереження. Про самих пацієнтів відомо поки тільки те, що обидва - співробітники Національної системи охорони здоров'я Великобританії (NHS) мали проблеми з алергією ще раніше, до вакцинації. Як повідомив під час виступу перед парламентським комітетом у Лондоні медичний директор NHS Стівен Повіс, стан обох пацієнтів зараз задовільний.
Алергікам рекомендують проявляти обережність, особливо тим, хто у минулому мав анафілактичний шок, який є алергічною реакцією на антингени - продукти харчування, ліки або вакцину. Подібна реакція є найсильнішою із відомих і навіть може становити загрозу для життя.
Так організована вакцинація у Кардіффі, Уельс
Найчастіше реакція проявляється через шкіру, дихальні шляхи, кишково-шлунковий тракт, а нерідко і серцево-судинну систему. Подібна гіперчутлива реакція часто виникає раптово і гостро, а стан пацієнта може погіршитися за лічені хвилини. У медицині її вважають максимально тяжким проявом, хоча існують і інші, не настільки гострі і небезпечні, алергійні реакції організму. Симптоми теж бувають різними: висип на шкірі, утруднене дихання чи набряк язика.
Саме тому британська влада зараз виступає із чітким попередженням до алергіків, яким, залежно від індивідуального стану, варто почекати із вакцинацією. Насамперед, це стосується тих, хто має показання до застосування уколів адреналіну. Їх мали, зокрема, і двоє згаданих вже британців.
Розробкою вакцини займалася компанія BioNTech з німецького Майнца спільно із американським фармогігантом Pfizer, пресслужба якого у заяві на запит інформагенції dpa відповіла наступне: "Під час центральних клінічних досліджень третьої фази вакцина продемонструвала, що загалом добре переноситься. Від незалежного Комітету з моніторингу даних (DMC) не надходило інформації про серйозні проблеми із безпечністю препарату", - йдеться у заяві. За даними американського концерну, у дослідженні брали участь 44 тисячі осіб. 42 тисячі вже отримали друге щеплення вакциною.
Маргарет Кінан першою у Великобританії прищепилася вакциною від коронавірусу
Другу порцію має отримати і британка Маргарет Кінан, яка стала першою людиною у Великобританії, яка цього тижня вакцинувалася новим препаратом проти коронавірусу. Вона закликала своїх співвітчизників у Сполученому Королівстві наслідувати її приклад і вакцинуватися. Сама Кінан належить до групи ризику - жінці виповнилося 90 років.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Заражені дверні ручки
Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Обережно в їдальні!
Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Чи варто боятися імпортних товарів?
Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Посилка з вірусами
Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Що робити з домашніми улюбленцями?
Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Невже й городина небезпечна?
Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Морозу вірус не боїться
Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Тримайтеся осторонь дичини!
У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто.