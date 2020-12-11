NHS - Національна служба охорони здоров’я Великобританії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "NHS".

National Health Service (NHS) - Національна служба охорони здоров’я Великобританії. NHS була заснована після Другої світової війни в 1948 році. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.