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Національна служба охорони здоров’я Великобританії (NHS)

NHS - Національна служба охорони здоров’я Великобританії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "NHS".

National Health Service (NHS) - Національна служба охорони здоров’я Великобританії. NHS була заснована після Другої світової війни в 1948 році. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.