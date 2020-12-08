У Великобританії застерегли алергіків від щеплень вакциною Pfizer-BioNTech

Британська Національна служба охорони здоров'я (NHS) у середу, 9 грудня, порекомендувала людям, які мають серйозну алергію, не вакцинуватися від коронавірусу вакциною виробництва Pfizer-BioNTech. До такої рекомендації британський медичний регулятор вдався після того, як у двох людей після введення першої дози вакцини Pfizer-BioNTech у перший же день проявилися серйозні побічні реакції.

"Як зазвичай стається з новими вакцинами, MHRA (британське Управління з контролю лікарських засобів. - Ред.) рекомендувало як застережний засіб не вакцинуватися людям, які мають серйозну історію алергічних реакцій, після того як двоє людей з серйозною історією алергічних реакцій отримали важкі побічні реакції вчора", - заявив медичний директор NHS Стівен Поуїс, повідомляє агенція Reuters.

У рекомендації MHRA йдеться, зокрема, що від щеплення вакциною Pfizer-BioNTech слід відмовитися усім, "хто має серйозну алергічну реакцію на вакцини, ліки або їжу".

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За словами Стівена Поуїса, у двох вакцинованих вакциною Pfizer-BioNTech спостерігався анафілактична реакція після щеплення. Поуїс поінформував, що зараз ці особи вже одужують.

Як заявили в американській компанії Pfizer, яка є одним з розробників цієї вакцини, люди з історією серйозних алергічних реакцій на вакцини або на компоненти, що містяться у вакцині Pfizer-BioNTech, не брали участі в пізніх етапах випробування вакцини.

Масова вакцинація від коронавірусу у Великобританії розпочалася напередодні, 8 грудня. Великобританія стала першою країною, яка схвалила допуск на ринок і використання вакцини Pfizer-BioNTech.

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