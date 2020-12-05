Яку вакцину від коронавірусу зареєструють у ЄС першою і як її розподілятимуть

У Великобританії офіційно дозволили використовувати вакцину від коронавірусу, розроблену німецькою компанією BioNTech і американським концерном Pfizer. Вакцинація населення почнеться вже у вівторок, 8 грудня. За даними BioNTech, контракт з Великобританією передбачає постачання 40 мільйонів доз вакцини в 2020-му і 2021 роках.

Коли ЄС і США отримають вакцину

Наприкінці листопада BioNTech та її американський партнер Pfizer подали заявку на реєстрацію розробленої ними вакцини від коронавірусу в Європейське агентство лікарських засобів (EMA) в Амстердамі. Очікується, що рішення ухвалять 29 грудня. Якщо EMA вирішить, що переваги вакцини BNT162b2 переважають над ризиками її застосування, то воно рекомендує надати обмежений доступ до ринку, повідомила BioNTech.

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20 листопада BioNTech і Pfizer також почали екстрену реєстрацію вакцини від COVID-19 у США, спрямувавши відповідну заявку до медичного регулятора країни - Управління продовольства й медикаментів (FDA).

Крім того, Європейське агентство лікарських засобів розглядає й заявку від американського виробника вакцини Moderna. Рішення щодо цієї вакцини очікується 14 січня. Тож якщо перші дві вакцини в ЄС отримають дозволи, вакцинація у країнах Євросоюзу почнеться вже у січні наступного року.

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Як розподілятимуть вакцину в ЄС

Європейське відомство може дозволити використовувати вакцини не тільки компаній BioNTech/Pfizer і Moderna, але й концернів AstraZeneca, CureVac, SanofiGSK, Johnson and Johnson. У цьому випадку Євросоюз матиме достатню кількість препаратів для вакцинації населення, навіть якщо на одну людину знадобиться кілька доз.

"Реєстрація вакцини BioNTech/Pfizer для Німеччини і ЄС є важливішою за реєстрацію вакцини Moderna, оскільки розробники можуть надати значно більше її доз", - говорить депутат Європарламенту Петер Лізе (Peter Liese) з фракції Європейської народної партії (ЄНП). Єврокомісія вже уклала контракт на закупівлю вакцини BioNTech/Pfizer на 300 мільйонів доз, на закупівлю Moderna - в обсязі 160 мільйонів доз. Вакцини розподілятимуться між країнами-членами ЄС пропорційно до чисельності населення.

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Тим часом Угорщина, не чекаючи на рішення ЕМА щодо вакцини BioNTech/Pfizer, висловила бажання використовувати вакцину російського виробництва "Sputnik V", яку критикують за те, що вона не пройшла всіх необхідних фаз клінічних досліджень. Ставку на цю вакцину роблять і в деяких країнах Латинської Америки. Її вже тестують у Бразилії та Аргентині.

Для багатьох країн Африки, Азії та Латинської Америки вакцина від коронавірусу може виявитися недоступною: у них немає можливості безпосередньо укладати договори з фармацевтичними фірмами через свою фінансову ситуацію. Щоб допомогти таким країнам, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) створила ініціативу COVAX щодо забезпечення доступу до вакцини населенню бідних країн. На підтримку цієї ініціативи ЄС пообіцяв виділити 500 мільйонів євро.

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Як транспортувати і зберігати вакцину

Вакцина BioNTech/Pfizer мусить зберігатися при температурі мінімум мінус 70 градусів Цельсія. Це істотно ускладнює завдання з її транспортування. Зараз розробники тестують, чи можна зберігати вакцину при більш високій температурі. А в країнах Євросоюзу шукають можливості зберігання й доставки вакцини. Пропонується доставляти препарат спеціальним транспортом, оснащеним рефрижераторами, і зберігати в центрах вакцинації в спеціальних холодильниках.

Питання доставки цієї вакцини в інші країни, зокрема, Африки та Азії, поки що залишається відкритим. Але й у випадку з іншими вакцинами доведеться вирішувати проблему логістики та зберігання. За результатами дослідження, проведеного німецьким концерном DHL, буде потрібно 15 тисяч вантажних літаків, щоб доставити вакцину по всьому світу.