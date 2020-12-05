Ляшко: До початку лютого Україна буде готова до вакцинації від коронавірусу

На початку лютого 2021 року Україна буде готовою до початку масової вакцинації від коронавірусу, запевняє головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко. "До початку лютого все буде чітко готове до прийому вакцини і початку вакцинації", - сказав він журналістам у суботу, 5 грудня, передає інформагентство "Інтерфакс-Україна".

Читайте також: Коронавірус: в Україні безкоштовно вакцинують "групи ризику" - Степанов

Національний план вакцинації від коронавірусу

Ляшко повідомив, що уряд України розробляє національний план вакцинації від коронавірусу, який враховуватиме як безкоштовне отримання вакцини в рамках ініціативи COVAX (вісім мільйонів доз), так і закупівлю вакцин (32 мільйони доз).

Ляшко зауважив, що сценарії вакцинації розробляються з урахуванням температурних вимог до зберігання і транспортування вакцин. Зокрема, вивчаються сценарії, які передбачають температурний режим нижче мінус 70 градусів, мінус 20 градусів і від мінус двох до плюс восьми градусів Цельсія, додав він.

"Ми зараз вивчаємо можливості, скільки вакцини може прийти в Україну і скільки ми можемо прийняти. Для цього ми вивчаємо можливості складів національних і всіх приватних структур, скільки ми можемо прийняти, завезти і поставити в холодильник", - пояснив головний санітарний лікар України.

Читайте також: 40 відсотків українців не готові вакцинуватися від коронавірусу - опитування

Кому зроблять щеплення від коронавірусу в першу чергу

За словами Ляшка, у першу чергу від коронавірусу в Україні вакцинуватимуть понад 402 тисячі медпрацівників, зокрема, тих, які лікують пацієнтів з COVID-19. Далі вакцинуватимуть військовослужбовців, які беруть участь в ООС (біля 41 тисячі), працівників соціальної сфери і соцпрацівників (близько 157 тисяч), людей у закладах з надання довгострокового догляду та підтримки, а також працівників таких закладів (близько 136 тисяч).

Також у цій категорії - люди старше 60 років (майже 10 мільйонів), вчителі та співробітники галузі освіти (понад 1,4 мільйона). Крім того, вакцинувати планують співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції, Національної гвардії, СБУ, Збройних сил, МВС (усього понад 57 тисяч), осіб у місцях позбавлення волі, слідчих ізоляторах і працівників цих установ (майже 66 тисяч), осіб від 18 до 59 років із супутніми захворюваннями у групах ризику щодо розвитку ускладнень від COVID-19 (понад шість мільйонів), а також інших осіб, які перебувають у групах ризику (1,7 мільйона).

При цьому Ляшко запевнив, що Україні вистачить ресурсів для проведення вакцинації з урахуванням закладених у проєкті держбюджету 2,6 мільярда гривень та кредитних ресурсів міжнародних банків - 50 мільйонів доларів від Європейського інвестиційного банку та 75 мільйонів доларів Світового банку.

Крім того, Віктор Ляшко запевняє, що в Україні не буде чорного ринку вакцини від коронавірусу і що всі вакцини будуть відслідковуватися. Також він зазначив, що Україна не закуповуватиме російську вакцину від коронавірусу. "Поставки російських препаратів в Україні заборонені. Ми не завозимо жодного російського препарату, а вакцина - це імунобіологічний препарат", - сказав він.

Читайте також: Коронавірус: як довго щеплення захищатиме від COVID-19?

МОЗ може залучити приватні клініки до боротьби з COVID-19

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ) також розглядає варіанти залучення приватних клінік до боротьби з COVID-19, повідомив Віктор Ляшко. "Ми розраховуємо на приватні лікарні, і я вже домовляюся про велику скайпконференцію з власниками приватних клінік. Це будуть клініки в усій Україні", - сказав він.

Ляшко зазначив, що МОЗ може співпрацювати з приватними клініками за двома напрямами. Так, вони можуть лікувати пацієнтів з COVID-19, якщо бюджетні клініки не справлятимуться. "Якщо, не дай Боже, настане колапс у системі охорони здоров'я, ми вивчаємо, як приватні клініки можуть допомогти державі, на яких умовах, на яких підходах. Цей план "Б" повинен бути відпрацьований, щоб він міг включитися одразу без жодних нюансів. Питання оплати має бути відпрацьоване", - уточнив він.

Ще приватні клініки можуть стати майданчиками вакцинації від коронавірусу. "Це буде імунопрофілактика безпрецедентна, за фактом величезна кількість населення має бути охоплена вакцинацією. Без приватних клінік ми будемо це проводити довше. Ми хочемо з ними зараз проговорити всі умови партнерства", - зазначив він.

За словами Ляшка, ітиметься про те, щоб приватні клініки вакцинували своїх співробітників, "бо до них все одно приходять багато людей". "Якщо вони відкриють у себе кабінети вакцинації і будуть безкоштовно вакцинувати, то я хочу з ними проговорити умови - або вони зроблять це безкоштовно, держава їм тільки передасть кошти для вакцинації, або там буде якась послуга, яку ми повинні будемо враховувати", - сказав він.

При цьому Ляшко зазначив, що нині немає даних по Україні щодо кількості приватних клінік, які приймають або можуть приймати пацієнтів з COVID-19.

Читайте також: Як Німеччина готується до щеплення від COVID-19