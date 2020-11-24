Коронавірус: в Україні безкоштовно вакцинують "групи ризику" - Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що уряд планує забезпечити безкоштовну вакцинацію від коронавірусу людей, які належать до "груп ризику".

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"Я впевнений, що хоча б ті "групи ризику", які ми визначили в країні, ми повинні обов'язково в першу чергу почати вакцинувати. І зрозуміло, що це за професійною ознакою - медичні працівники, освітяни - і група ризику - літні люди і ті, хто має захворювання", - сказав Степанов під час програми "Свобода слова Савіка Шустера" увечері п'ятниці, 4 грудня.

Міністр додав, що сам теж планує вакцинуватися. "Я, слава Богу, поки не належу до "групи ризику" в першу чергу. По-перше, я перехворів (...) Моє завдання, щоб ми вакцинували насамперед тих людей, які цього потребують. Але я буду (вакцинуватися. - Ред.)", - зазначив Степанов.

При цьому урядовець згадав нещодавнє опитування щодо того, чи погодилися б українці вакцинуватися від коронавірусу. Згідно з його результатами, 55 відсотків українців готові зробити щеплення від коронавірусу, якщо вакцинація буде безкоштовною, тоді як 40 відсотків - ні.

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80 відсотків тестів на коронавірус проводять безкоштовно - Степанов

За словами Максима Степанова, близько 80 відсотків тестувань на коронавірус в Україні роблять безкоштовно. "Те, що робимо ми своїми лабораторіями, і те, що ми робимо безкоштовно із загальної кількості тестів, - це близько 80 відсотків (...) Ми запроваджуємо ще тести на антиген (швидкі тести. - Ред.) Уже приїхала перша партія, ми хочемо робити не менше мільйона тестів на місяць по країні", - сказав Степанов.

Станом на 5 грудня в Україні виявили 13 825 нових інфікувань коронавірусом. Загалом від початку епідемії у країні вірусом SARS-Cov-2 заразилися 801 716 осіб.