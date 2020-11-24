 Коронавірус: в Україні безкоштовно вакцинують ″групи ризику″ - Степанов | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.12.2020

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Коронавірус: в Україні безкоштовно вакцинують "групи ризику" - Степанов

Глава МОЗ України запевняє, що уряд зможе безкоштовно вакцинувати від коронавірусу людей із "груп ризику". За його словами, близько 80 відсотків тестів на коронавірус в Україні роблять безкоштовно.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що уряд планує забезпечити безкоштовну вакцинацію від коронавірусу людей, які належать до "груп ризику".

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"Я впевнений, що хоча б ті "групи ризику", які ми визначили в країні, ми повинні обов'язково в першу чергу почати вакцинувати. І зрозуміло, що це за професійною ознакою - медичні працівники, освітяни - і група ризику - літні люди і ті, хто має захворювання", - сказав Степанов під час програми "Свобода слова Савіка Шустера" увечері п'ятниці, 4 грудня.

Міністр додав, що сам теж планує вакцинуватися. "Я, слава Богу, поки не належу до "групи ризику" в першу чергу. По-перше, я перехворів (...) Моє завдання, щоб ми вакцинували насамперед тих людей, які цього потребують. Але я буду (вакцинуватися. - Ред.)", - зазначив Степанов.

При цьому урядовець згадав нещодавнє опитування щодо того, чи погодилися б українці вакцинуватися від коронавірусу. Згідно з його результатами, 55 відсотків українців готові зробити щеплення від коронавірусу, якщо вакцинація буде безкоштовною, тоді як 40 відсотків - ні.

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80 відсотків тестів на коронавірус проводять безкоштовно - Степанов

За словами Максима Степанова, близько 80 відсотків тестувань на коронавірус в Україні роблять безкоштовно. "Те, що робимо ми своїми лабораторіями, і те, що ми робимо безкоштовно із загальної кількості тестів, - це близько 80 відсотків (...) Ми запроваджуємо ще тести на антиген (швидкі тести. - Ред.) Уже приїхала перша партія, ми хочемо робити не менше мільйона тестів на місяць по країні", - сказав Степанов.

Станом на 5 грудня в Україні виявили 13 825 нових інфікувань коронавірусом. Загалом від початку епідемії у країні вірусом SARS-Cov-2 заразилися 801 716 осіб.

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