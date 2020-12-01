40 відсотків українців не готові вакцинуватися від коронавірусу - опитування

55 відсотків опитаних українців готові зробити щеплення від коронавірусу, якщо вакцина буде безкоштовною, а 40 відсотків - не готові. Водночас, якщо вакцина буде платною, охочих зробити щеплення менше - 35 відсотків, а 57 відсотків у такому випадку відмовляться від неї. Такими є результати проведеного 28-30 листопада соціологічного опитування, оприлюднені соціологічною групою "Рейтинг" у середу, 2 грудня.

При цьому, за даними соціологів, прихильників безкоштовного вакцинування від коронавірусу більше серед осіб старшого віку, мешканців сіл, а платного - серед молоді і жителів Києва.

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За новинами про коронавірус часто стежать 59 відсотків опитаних. 21 відсоток робить це інколи, а 11 відсотків рідко. Не цікавляться новинами про пандемію вісім відсотків респондентів.

Оцінка дій влади

Дії української влади і умовах пандемії українці вважають здебільшого правильними. 45 відсотків опитаних вважають оптимальними заходи, запроваджені українською владою в рамках боротьби із коронавірусом. Водночас 30 відсотків вважають їх надто м’якими, в 11 відсотків - навпаки надто жорсткими.

34 відсотків опитаних задоволені діяльністю президента України Володимира Зеленського в боротьбі з епідемією коронавірусу, а 62 відсотки - не задоволені. Діяльністю міністерства охорони здоров’я у боротьбі з епідемією задоволені 28 відсотків, не задоволені - 68 відсотків.

Підтримка локдауну на свята

За даними соціологів, протягом останніх двох тижнів рівень підтримки "карантину вихідного дня", який українська влада вирішила не продовжувати, зменшився з 49 до 44 відсотків (натомість кількість противників зросла з 49 до 54 відсотків). Лише 34 відсотки очікують, що внаслідок його запровадження поширення коронавірусу зменшиться, натомість 64 відсотки - не погоджуються з цим.

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Тим часом підтримка запровадження "жорсткого карантину" (локдауну) зросла з 36 до 44 відсотків (а кількість противників зменшилася з 61 до 55 відсотків). Також зросла кількість респондентів (з 55 до 58 відсотків), які вважають, що поширення коронавірусу внаслідок локдауну зменшиться. При цьому, 58 відсотків підтримують введення локдауну на новорічні свята (40 відсотків - проти цього).

Українці схвалюють штрафи

Українці загалом схвалюють штрафування порушників карантинних обмежень. 75 відсотків опитаних підтримують введення штрафів за перебування у громадських місцях і транспорті без масок, а 25 відсотків - проти цього. Також 60 відсотків підтримують введення штрафів для закладів, які працюють всупереч "карантину вихідного дня", тоді як 37 відсотків - не підтримують.