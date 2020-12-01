 40 відсотків українців не готові вакцинуватися від коронавірусу - опитування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.12.2020

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40 відсотків українців не готові вакцинуватися від коронавірусу - опитування

55 відсотків українців готові вакцинуватися від коронавірусу, якщо вакцинація буде безплатною, тоді як 40 відсоків - ні. Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

40 відсотків українців не готові вакцинуватися від коронавірусу

55 відсотків українців отові до щеплення від коронавірусу, якщо за нього не доведеться платити

55 відсотків опитаних українців готові зробити щеплення від коронавірусу, якщо вакцина буде безкоштовною, а 40 відсотків - не готові. Водночас, якщо вакцина буде платною, охочих зробити щеплення менше - 35 відсотків, а 57 відсотків у такому випадку відмовляться від неї. Такими є результати проведеного 28-30 листопада соціологічного опитування, оприлюднені соціологічною групою "Рейтинг" у середу, 2 грудня.

При цьому, за даними соціологів, прихильників безкоштовного вакцинування від коронавірусу більше серед осіб старшого віку, мешканців сіл, а платного - серед молоді і жителів Києва.

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За новинами про коронавірус часто стежать 59 відсотків опитаних. 21 відсоток робить це інколи, а 11 відсотків рідко. Не цікавляться новинами про пандемію вісім відсотків респондентів.

Оцінка дій влади

Дії української влади і умовах пандемії українці вважають здебільшого правильними. 45 відсотків опитаних вважають оптимальними заходи, запроваджені українською владою в рамках боротьби із коронавірусом. Водночас 30 відсотків вважають їх надто м’якими, в 11 відсотків - навпаки надто жорсткими.

34 відсотків опитаних задоволені діяльністю президента України Володимира Зеленського в боротьбі з епідемією коронавірусу, а 62 відсотки - не задоволені. Діяльністю міністерства охорони здоров’я у боротьбі з епідемією задоволені 28 відсотків, не задоволені - 68 відсотків.

Підтримка локдауну на свята

За даними соціологів, протягом останніх двох тижнів рівень підтримки "карантину вихідного дня", який українська влада вирішила не продовжувати, зменшився з 49 до 44 відсотків (натомість кількість противників зросла з 49 до 54 відсотків). Лише 34 відсотки очікують, що внаслідок його запровадження поширення коронавірусу зменшиться, натомість 64 відсотки - не погоджуються з цим.

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Тим часом підтримка запровадження "жорсткого карантину" (локдауну) зросла з 36 до 44 відсотків (а кількість противників зменшилася з 61 до 55 відсотків). Також зросла кількість респондентів (з 55 до 58 відсотків), які вважають, що поширення коронавірусу внаслідок локдауну зменшиться. При цьому, 58 відсотків підтримують введення локдауну на новорічні свята (40 відсотків - проти цього).

Українці схвалюють штрафи

Українці загалом схвалюють штрафування порушників карантинних обмежень. 75 відсотків опитаних підтримують введення штрафів за перебування у громадських місцях і транспорті без масок, а 25 відсотків - проти цього. Також 60 відсотків підтримують введення штрафів для закладів, які працюють всупереч "карантину вихідного дня", тоді як 37 відсотків - не підтримують.

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