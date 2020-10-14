 Коронавірус: низка країн ЄС планує послабити карантин перед Різдвом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.11.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Коронавірус: низка країн ЄС планує послабити карантин перед Різдвом

Серед країн Євросоюзу, які запроваджують деякі послаблення карантинних заходів на період різдвяних свят, - Італія, Ірландія, Бельгія та Німеччина.

Різдво в умовах пандемії COVID-19 (символічне фото)

Відразу кілька країн Євросоюзу вирішили послабити запроваджені раніше протиепідемічні заходи на період різдвяних свят. Приміром, італійський уряд у п'ятницю, 27 листопада, оголосив про те, що з 29 листопада три "червоні зони", які особливо сильно постраждали від поширення коронавірусу, - Ломбардія, П'ємонт і Калабрія - будуть перекласифіковані в "помаранчеві", що відповідає нижчому рівню епідеміологічної небезпеки.

Читайте також: Коронавірус поширювався в Італії ще з вересня 2019 року - дослідження

В Італії жителі регіонів Ломбардія, П'ємонт і Калабрія знову зможуть вільно пересуватися по території свого муніципалітету з 5:00 до 22:00. Крім того, їм буде дозволено поїздки в межах регіону, щоб дістатися до роботи, сходити до лікаря або відвезти дітей до школи. Торговельним центрам дозволять відновити роботу, проте бари і ресторани залишаться зачиненими.

Читайте також: Пандемія: в Італії кількість смертей від COVID-19 перевищила 50 тисяч

"Червоними зонами" залишаться при цьому регіон Валле-д'аоста, місто Больцано в регіоні Трентіно-Альто-Адідже, а також провінції Тоскана, Абруцці і Кампанія. У цих регіонах людям дозволяється виходити зі своїх будинків тільки за певних умов.

Карантинні послаблення в інших країнах ЄС

Також про послаблення карантинних заходів оголосили Бельгія, Ірландія, Німеччина та Франція.

Уряд Ірландії, приміром, вирішив послабити обмеження для низки установ і підприємств у період різдвяних свят. Так, з 1 грудня, за умови дотримання правил гігієни та соціальної дистанції, дозволено відкритися магазинам, музеям, художнім галереям і бібліотекам. А з 4 грудня знову зможуть почати працювати ресторани і бари, які пропонують не тільки напої, а й їжу.

Виступаючи по телебаченню, прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін вказав, що ослаблення карантинних заходів будуть запроваджені в такому обсязі, "що дозволить витримати баланс між інтересами охорони здоров'я та економіки і соціальними аспектами".

Прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо також пообіцяв відкрити магазини на період різдвяних свят. "Ситуація (з пандемією COVID-19. - Ред.) в нашій країні поліпшується, - сказав він, виступаючи по телебаченню. - Проте важливо продовжувати цей курс". Конкретно це означає збереження в Бельгії режиму часткового локдауну.

Послаблення в Німеччині та Франції

Про деяке ослаблення карантинних заходів на період різдвяних і новорічних свят, з 23 грудня по 1 січня, раніше повідомили і в Німеччині. За підсумками наради канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel) з главами урядів федеральних земель було вирішено, зокрема, дозволити в цей час зустрічатися групами до 10 дорослих людей із двох домогосподарств. Для порівняння: з 1-го грудня до початку різдвяних свят зустрічатися зможуть лише п'ятеро дорослих із двох домогосподарств.

Водночас більшість обмежень, які діють в Німеччині з 2 листопада, залишаться в силі. У країні, як і раніше, будуть закриті ресторани, бари, театри, кіно, тренажерні зали, спортивні секції, борделі, масажні салони і більшість інших підприємств дозвілля і сфери обслуговування.

Деякі запобіжні заходи навіть будуть посилені. Приміром, захисні маски з 1 грудня можна буде надалі носити не тільки в громадському транспорті, магазинах і на торгових вулицях, але практично у всіх публічних закритих приміщеннях, у центральних районах міст і в школах, починаючи з сьомого класу.

За словами Меркель, жителям Німеччини слід налаштуватися на те, що частковий локдаун буде скасований не раніше середини січня - принаймні у більшості регіонів країни.

У Франція влада так само оголосила про послаблення запроваджених обмежень. Дозволяється знову відкрити всі магазини. Утім, ресторани, спортивні та культурні об'єкти залишаться закритими.

  • З настанням осені кількість нових випадків заражень коронавірусною інфекцією стрімко зросла: в листопаді в багатьох країнах Європи щодня фіксують десятки тисяч випадків. На тлі сплеску захворювань на COVID-19 дедалі більше країн знову почали запроваджувати різні обмеження, намагаючись таким чином загальмувати поширення коронавірусу й запобігти колапсу системи охорони здоров'я.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Європу накрила друга хвиля коронавірусу

    З настанням осені кількість нових випадків заражень коронавірусною інфекцією стрімко зросла: до початку листопада в багатьох країнах Європи щодня фіксували десятки тисяч випадків. На тлі сплеску захворювань на COVID-19 дедалі більше країн знову почали запроваджувати різні обмеження, намагаючись таким чином загальмувати поширення коронавірусу й запобігти колапсу системи охорони здоров'я.

  • На початку листопада в Німеччині зафіксували новий антирекорд кількості заражень - добове зростання інфікованих SARS-CoV-2 сягнуло вище позначки в 20 тисяч. З 2 листопада в країні запровадили м'який локдаун. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель закликала жителів країни з розумінням поставитись до необхідності запроваджених таких заходів. До середини листопада добові показники почали зменшуватись.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Німеччина: м'який локдаун

    На початку листопада в Німеччині зафіксували новий рекорд кількості заражень - добове зростання інфікованих SARS-CoV-2 сягнуло вище позначки в 20 тисяч. З 2 листопада в країні запровадили м'який локдаун. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель закликала жителів країни з розумінням поставитись до необхідності запроваджених таких заходів. До середини листопада добові показники почали зменшуватись.

  • М'який або частковий локдаун у Німеччини переважно торкнувся сфери дозвілля й розваг: закриті клуби, дискотеки, спортзали й театри; ресторани, кафе й бари можуть торгувати тільки на виніс. Школи й дитячі садки продовжують працювати. Обмеження діятимуть щонайменше до кінця листопада.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Німеччина: клуби й спортзали зачинені, ресторани працюють тільки на виніс

    М'який або частковий локдаун у Німеччини переважно торкнувся сфери дозвілля й розваг: клуби та дискотеки так і не відкривалися ще з весни, тепер до них, як і навесні, додалися спортзали й театри; ресторанам, кафе й барам дозволено торгувати тільки на виніс. Школи й дитячі садки надалі працюють. Обмеження діятимуть щонайменше до кінця листопада.

  • Крім соціального дистанціювання в Німеччині й надалі роблять ставку також на обов'язкове носіння захисних масок. У багатьох німецьких містах їх тепер треба носити не тільки в громадському транспорті, але й на вулицях з великим скупченням людей. За порушення цього правила передбачені штрафи від 50 до 250 євро - залежно від федеральної землі.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Маски: незмінний атрибут осіннього гардеробу

    Крім соціального дистанціювання, в Німеччині й надалі роблять ставку також на обов'язкове носіння захисних масок. У багатьох німецьких містах їх тепер треба носити не тільки в громадському транспорті, але й на вулицях з великим скупченням людей. За порушення цього правила передбачені штрафи від 50 до 250 євро - залежно від федеральної землі.

  • Рівень добових заражень коронавірусом в Україні до середини листопада сягнув максимуму від початку пандемії, перевищивши 12 тисяч. У країні запроваджено локдаун вихідного дня: по суботах і неділях працюють тільки продовольчі крамниці, аптеки, транспорт і заправки. Ресторани й кафе можуть торгувати тільки на виніс. Ресторатори, представники кіноіндустрії та сфери торгівлі бояться за свій бізнес.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Україна: кіностудії й ресторанний бізнес бояться, що не переживуть "карантин вихідного дня"

    Рівень добових заражень коронавірусом в Україні до середини листопада сягнув максимуму від початку пандемії, перевищивши 12 тисяч. У країні запроваджено "карантин вихідного дня": по суботах і неділях працюють тільки продовольчі крамниці, аптеки, транспорт і заправки. Ресторани й кафе можуть торгувати тільки на виніс. Ресторатори, представники кіноіндустрії та сфери торгівлі бояться за свій бізнес.

  • Добові показники приросту заражень коронавірусом у РФ до листопада перевищили 22 тисячі. 17 листопада в країну зафіксували антирекорд летальності - від наслідків COVID-19 за добу померло 442 особи. Особливо складна ситуація в регіонах: ЗМІ пишуть про те, що в деяких лікарнях ліжка й розкладушки встановлюють у коридорах, для хворих бракує кисню, а на швидку слід чекати не один день.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Росія: рекорди кількості заражень і летальних випадків

    Добові показники приросту заражень коронавірусом у Росії до листопада перевищили 22 тисячі. 17 листопада в країну зафіксували рекорд летальності - від наслідків COVID-19 за добу померло 442 особи. Особливо складна ситуація в регіонах: ЗМІ пишуть про те, що в деяких лікарнях ліжка й розкладайки встановлюють у коридорах, для хворих бракує кисню, а на швидку допомоги слід чекати не один день.

  • У боротьбі з коронавірусом уряд Австрії запровадив жорсткий локдаун. З 17 листопада до 6 грудня виходити з дому дозволяється тільки у випадку нагальних потреб - наприклад, для відвідування продуктової крамниці й аптеки, поїздки на роботу, на прийом до лікаря. Дозволені також прогулянки й пробіжки. Всі магазини за винятком супермаркетів зачинені, аптеки, банки й автозаправки продовжують працювати.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Австрія: жорсткий локдаун до 6 грудня

    У боротьбі з коронавірусом уряд Австрії запровадив жорсткий локдаун. З 17 листопада до 6 грудня виходити з дому дозволяється тільки за нагальних потреб - наприклад, для відвідування продуктової крамниці й аптеки, поїздки на роботу, на прийом до лікаря. Дозволені також прогулянки й пробіжки. Всі магазини, за винятком супермаркетів, зачинені, аптеки, банки й автозаправки продовжують працювати.

  • Франція перебуває на четвертому місці в світі за рівнем поширення коронавірусу. Від початку пандемії тут виявлено 1,9 мільйона заражень. Система охорони здоров'я перевантажена, деяких пацієнтів перевозять на лікування до ФРН. З кінця жовтня діє локдаун. Жителі мають щодня лише одну годину, щоб сходити в магазин, до лікаря й прогулятися в радіусі не більше одного кілометра від дому.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Франція: хворих на COVID-19 відправляють на лікування в Німеччину

    Франція перебуває на четвертому місці в світі за рівнем поширення коронавірусу. Від початку пандемії тут виявлено 1,9 мільйона заражень. Система охорони здоров'я перевантажена, деяких пацієнтів перевозять на лікування до ФРН. З кінця жовтня діє локдаун. Жителі мають щодня лише одну годину, щоб сходити в магазин, до лікаря й прогулятися в радіусі не більше одного кілометра від дому.

  • У першому півріччі 2020 року наслідки зараження коронавірусом стали третьою за поширеністю причиною смерті в Швеції. Близько 10 відсотків від загальної кількості померлих у країні пішли з життя через ускладнення від COVID-19, зазначається у доповіді міністерства охорони здоров'я.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Швеція: коронавірус став третьою за поширеністю причиною смерті

    У першому півріччі 2020 року наслідки зараження коронавірусом стали третьою за поширеністю причиною смерті в Швеції. Близько 10 відсотків від загальної кількості померлих у країні пішли з життя через ускладнення від COVID-19, зазначається у доповіді міністерства охорони здоров'я.

  • Італія входить до десятки країн, що найбільше постраждали від коронавірусу. Кількість заражень від початку пандемії перевищила мільйон. З листопада діє комендантська година. Територія Італії розділена на три зони ризику, в регіонах червоної зони - частковий локдаун. Багато притулків для старих зачинені для відвідування. В одному з них повісили пластикову штору, щоб люди могли обійнятися.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Італія: обійми з батьками через пластикову штору

    Італія входить до десятки країн, що найбільше постраждали від коронавірусу. Кількість заражень від початку пандемії перевищила мільйон. З листопада діє комендантська година. Територія Італії розділена на три зони ризику, в регіонах "червоної зони" - частковий локдаун. Багато притулків для старих зачинені для відвідування. В одному з них повісили пластикову штору, щоб люди могли обійнятися.

  • Уряд Данії розпорядився знищити всіх норок на фермах країни. Причина - у норок виявили коронавірус SARS-CoV-2, що зазнав мутацій. Він є заразним також для людей і знижує здатність до утворення антитіл. Данія є найбільшим у світі виробником хутра норки. У країні працюють 1139 норкових ферм, на яких загалом тримають близько 15-17 мільйонів норок.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Данія: жертвами коронавірсу стали норки

    Уряд Данії розпорядився знищити всіх норок на фермах країни. Причина - у норок виявили коронавірус SARS-CoV-2, що зазнав мутацій. Він є заразним також для людей і знижує здатність до утворення антитіл. Данія є найбільшим у світі виробником хутра норки. У країні працюють 1139 норкових ферм, на яких загалом тримають близько 15-17 мільйонів норок.

  • Німецька компанія BioNTech та американська корпорація Pfizer 9 листопада оголосили про те, що розроблена ними вакцина продемонструвала ефективність у 90%. Через тиждень про 95-відсоткову ефективність своєї вакцини заявила американська фірма Moderna. Ці компанії мають намір подати в США заявку про пришвидшену реєстрацію препарату. Є сподівання, що вже на початку 2021 року вакцина буде доступна.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Світло в кінці тунелю: вакцини від коронавурусу можуть з'явитись на початку 2021

    Німецька компанія BioNTech та американська корпорація Pfizer 9 листопада оголосили про те, що розроблена ними вакцина продемонструвала ефективність у 90 відсотків. Через тиждень про 95-відсоткову ефективність своєї вакцини заявила американська Moderna. Ці компанії мають намір подати в США заявку про пришвидшену реєстрацію препарату. Є сподівання, що вже на початку 2021 року вакцина буде доступна.

    Автор: Марина Барановська


Дивитись відео 06:39

ПЛР, антиген, антитіла: чим відрізняються тести на коронавірус

DW.COM

Лижі в часи коронавірусу: в ЄС сперечаються щодо початку сезону в Альпах

Пропозиція Італії відкласти відкриття лижного сезону в країнах ЄС викликала критику в Австрії. Натомість її підтримав голова уряду Баварії.  

Аудіо й відео до теми

Новий локдаун через коронавірус у Німеччині - у чому він полягає (29.10.2020)  

Також за темою

Deutschland Hamburg | Coronavirus | Hinweis Maskenpflicht

Коронавірус: в Німеччині посилюють протиепідемічні заходи 14.10.2020

У зонах підвищеного ризику зараження коронавірусом ресторани і бари закриватимуться о 23:00, а на приватних вечірках дозволено збиратись не більше 10 людям.

Niederlande Utrecht Coronatest

Коронавірус в Європі: рекорд заражень в Італії та Австрії 14.10.2020

Протягом минулої доби рекордна кількість заражень коронавірусом від початку пандемії COVID-19 зафіксована в Італії та Австрії. У Бельгії не виключають перевантаження відділень інтенсивної терапії в лікарнях.

Deutschland Grenze zu Dänemark

Коронавірус: Данія істотно обмежила в'їзд для німців 22.10.2020

Унаслідок істотного зростання числа заражень коронавірусом у Німеччині Данія обмежує в'їзд для відпочивальників з ФРН. Винятки можливі лише в небагатьох випадках і щодо мешканців прикордонних районів.

Реклама

Докладно

За даними опитувань, в країнах ЄС готові вакцинуватися від COVID-19 від половини до двох третин дорослого населення

Вартість щеплення від COVID-19 у ЄС: від 5 до 60 євро

Скоро одразу кілька компаній розпочнуть виробництво COVID-вакцин. Їхня продукція різниться і за технологіями, і за ціною  

Deutschland ArcelorMittal in Eisenhüttenstadt

Як німці виробляють екологічно чисту сталь (відео)

Сталь можна виробляти в екологічно чистий спосіб, за допомогою електродугових печей, як це роблять у німецькому Віттені.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  