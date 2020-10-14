Коронавірус: низка країн ЄС планує послабити карантин перед Різдвом

Відразу кілька країн Євросоюзу вирішили послабити запроваджені раніше протиепідемічні заходи на період різдвяних свят. Приміром, італійський уряд у п'ятницю, 27 листопада, оголосив про те, що з 29 листопада три "червоні зони", які особливо сильно постраждали від поширення коронавірусу, - Ломбардія, П'ємонт і Калабрія - будуть перекласифіковані в "помаранчеві", що відповідає нижчому рівню епідеміологічної небезпеки.

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В Італії жителі регіонів Ломбардія, П'ємонт і Калабрія знову зможуть вільно пересуватися по території свого муніципалітету з 5:00 до 22:00. Крім того, їм буде дозволено поїздки в межах регіону, щоб дістатися до роботи, сходити до лікаря або відвезти дітей до школи. Торговельним центрам дозволять відновити роботу, проте бари і ресторани залишаться зачиненими.

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"Червоними зонами" залишаться при цьому регіон Валле-д'аоста, місто Больцано в регіоні Трентіно-Альто-Адідже, а також провінції Тоскана, Абруцці і Кампанія. У цих регіонах людям дозволяється виходити зі своїх будинків тільки за певних умов.

Карантинні послаблення в інших країнах ЄС

Також про послаблення карантинних заходів оголосили Бельгія, Ірландія, Німеччина та Франція.

Уряд Ірландії, приміром, вирішив послабити обмеження для низки установ і підприємств у період різдвяних свят. Так, з 1 грудня, за умови дотримання правил гігієни та соціальної дистанції, дозволено відкритися магазинам, музеям, художнім галереям і бібліотекам. А з 4 грудня знову зможуть почати працювати ресторани і бари, які пропонують не тільки напої, а й їжу.

Виступаючи по телебаченню, прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін вказав, що ослаблення карантинних заходів будуть запроваджені в такому обсязі, "що дозволить витримати баланс між інтересами охорони здоров'я та економіки і соціальними аспектами".

Прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо також пообіцяв відкрити магазини на період різдвяних свят. "Ситуація (з пандемією COVID-19. - Ред.) в нашій країні поліпшується, - сказав він, виступаючи по телебаченню. - Проте важливо продовжувати цей курс". Конкретно це означає збереження в Бельгії режиму часткового локдауну.

Послаблення в Німеччині та Франції

Про деяке ослаблення карантинних заходів на період різдвяних і новорічних свят, з 23 грудня по 1 січня, раніше повідомили і в Німеччині. За підсумками наради канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel) з главами урядів федеральних земель було вирішено, зокрема, дозволити в цей час зустрічатися групами до 10 дорослих людей із двох домогосподарств. Для порівняння: з 1-го грудня до початку різдвяних свят зустрічатися зможуть лише п'ятеро дорослих із двох домогосподарств.

Водночас більшість обмежень, які діють в Німеччині з 2 листопада, залишаться в силі. У країні, як і раніше, будуть закриті ресторани, бари, театри, кіно, тренажерні зали, спортивні секції, борделі, масажні салони і більшість інших підприємств дозвілля і сфери обслуговування.

Деякі запобіжні заходи навіть будуть посилені. Приміром, захисні маски з 1 грудня можна буде надалі носити не тільки в громадському транспорті, магазинах і на торгових вулицях, але практично у всіх публічних закритих приміщеннях, у центральних районах міст і в школах, починаючи з сьомого класу.

За словами Меркель, жителям Німеччини слід налаштуватися на те, що частковий локдаун буде скасований не раніше середини січня - принаймні у більшості регіонів країни.

У Франція влада так само оголосила про послаблення запроваджених обмежень. Дозволяється знову відкрити всі магазини. Утім, ресторани, спортивні та культурні об'єкти залишаться закритими.

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