 Коронавірус поширювався в Італії ще з вересня 2019 року - дослідження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.11.2020

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Коронавірус поширювався в Італії ще з вересня 2019 року - дослідження

Коронавірус SARS-Cov-2 циркулював в Італії з вересня 2019 року, вказує дослідження Національного інституту раку в Мілані. У жовтні минулого року дослідники виявили антитіла до SARS-CoV-2 у декількох пацієнтів в Італії.

Людина в захисній масці на тлі Колізею в Римі (фото з архіву)

Коронавірус SARS-Cov-2 поширювався в Італії ще з вересня 2019 року. Про це вчені Національного інституту раку (INT) в Мілані повідомили у статті наукового журналу Tumori Journal, передає інформагенція Reuters у понеділок, 16 листопада.

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Згідно з даними італійських дослідників, у 11,6 відсотка із 959 здорових добровольців, які пройшли скринінгове дослідження на рак легенів між вереснем 2019-го та березнем 2020 року, виявили антитіла до коронавірусу. При цьому офіційно перший випадок зараження SARS-Cov-2 в Італії виявили лише 21 лютого 2020 року поблизу Мілана.

Подальший специфічний тест на наявність антитіл до коронавірусу провели співробітники Сієнського університету в Італії. Вони зробили його для цього ж дослідження "Несподіване виявлення антитіл до SARS-CoV-2 в допандемічний період в Італії".

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Тест виявив чотирьох осіб, у яких знайшли антитіла до коронавірусу. Ці випадки датовані першим тижнем жовтня, відповідно, люди інфікувалися ним ще у вересні, пояснив співавтор дослідження Джованні Аполоне інформагентству.

"Це головне відкриття: люди, які не мали симптомів, не тільки мали позитивні результати серологічних тестів (показують наявність у крові антитіл. - Ред.), але також мали антитіла, здатні вбити вірус", - сказав Аполоне.

За його словами, це означає, що новий коронавірус може циркулювати серед населення довго і з низьким рівнем летальності не тому, що він зникає, а лише для того, аби кількість заражень ним знову різко зросла.

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Італійські дослідники сказали агентству Reuters, що у березні вони повідомляли про більшу, ніж зазвичай, кількість випадків важкої пневмонії та грипу в Ломбардії в останньому кварталі 2019 року. На їхнє переконання, це може бути свідченням того, що новий коронавірус міг циркулювати у країні ще раніше, ніж вважалося до цього.

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