Пандемія COVID-19: у Франції послаблюють карантинні обмеження
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що ситуація з COVID-19 у країні покращилася, тож карантинні обмеження буде послаблено.
Телезвернення Еммануеля Макрона, 24 листопада
Президент Франції Еммануель Макрон заявив у вівторок, 24 листопада, що завдяки покращенню ситуації з поширенням коронавірусу у країні деякі карантинні обмеження буде послаблено. "Найгірша частина другої хвилі позаду", - заявив глава держави у телезверненні.
За його словами, з наступної суботи, 28 листопада, у Франції знову відкриються зачинені раніше крамниці. Окрім того, буде розширено до 20 кілометрів радіус пересування для занять спортом та прогулянок, а також збільшений до трьох годин на день час дозволеного перебування поза домівкою. Зараз французи можуть виходити з дому лише на годину й не далі, ніж на кілометр від місця проживання, якщо це не стосується поїздок на роботу чи до лікаря.
Також на цих вихідних відчинять двері культові споруди. Кіно, театри та музеї, як очікується, знову запрацюють 15 грудня. Бари та ресторани, однак, залишатимуться зачиненими до 20 січня.
За словами Макрона, з 15 грудня також може бути скасовано обмеження на пересування, хоч нічна комендантська година збережеться. На Різдво жителям країни дозволять поїздки в інші регіони, щоб відвідати родичів. Водночас президент закликав французів бути відповідальними: "Це буде не таке Різдво, як раніше".
На початку цього тижня показник нових випадків зараження коронавірусом у Франції вперше з вересня опустився нижче позначки 5000 за добу. Ще 1 листопада у країні виявили 46 тисяч нових інфікувань за добу. "Ми повинні зробити все, щоб уникнути третьої хвилі", - заявив Макрон, закликавши співгромадян дотримуватися гігієнічних правил та скоротити коло контактів.
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