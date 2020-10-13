У Франції за добу виявили понад 46 тисяч інфікованих коронавірусом

У Франції за останню добу виявлено понад 46 тисяч випадків інфікування коронавірусом, повідомило ввечері у неділю, 1 листопада, міністерство охорони здоров'я. 231 особа померла від COVID-19 - таким чином, загальна кількість жертв коронавірусу зросла у країні до 37 019.

Напередодні по всій країні було зафіксовано понад 35,5 тисячі заражень, а загальне число інфікувань наразі становить 1,4 мільйона.

30 жовтня у Франції почав діяти частковий локдаун, який триватиме до 1 грудня. Мешканцям країни дозволяється виходити з дому лише з поважних причин - щоб ходити на роботу, до медичної установи, допомогти близькій особі, зробити життєво необхідні покупки або прогулятися біля свого будинку. При цьому необхідно мати при собі заповнений бланк зі вказаною метою виходу з дому. Також французам дозволяється займатися спортом на відкритому повітрі - однак лише протягом години і в радіусі кілометра від свого помешкання.

Під час часткового локдауну у Франції залишаються відкритими школи, дитячі садки, великі виробництва, також продовжать роботу будівництва. Водночас на час дії обмежень зачиняються бари, ресторани і частина магазинів, які не є життєво необхідними.