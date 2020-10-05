Коронавірус: добове число заражень у Франції перевищило 40 тисяч

Франція б'є новий рекорд добового приросту випадків коронавірусу. Протягом останніх 24 годин там зафіксовано 41,6 тисячі заражень.
У Франції протягом минулої доби зареєстровано 41622 інфікування коронавірусом, повідомляє міністерство охорони здоров'я ввечері у четвер, 22 жовтня. Цей показник став рекордним за ввесь час пандемії. За наведеними даними, у лікарнях країни від COVID-19 за останню добу померли 165 осіб.
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Кількість жертв коронавірусної хвороби сягнула 34210, і таким чином, за абсолютними числами, Франція найбільше в Європі потерпає від коронавірусу. Від початку пандемії до цього часу там зафіксовано 999043 зараження коронавірусом.
Як повідомлялося, у Франції, а також у низці інших європейських країн через стрімке пришвидшення темпів поширення пандемії влада пішла на істотне посилення протиепідемічних заходів.
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У Франції коронавірус виявили у 26 896 людей протягом доби, що є новим рекордом у країні з моменту початку пандемії. З огляду на другу хвилю, у багатьох містах Франції знову ввели суворі обмеження.