Коронавірус: добове число заражень у Франції перевищило 40 тисяч

У Франції протягом минулої доби зареєстровано 41622 інфікування коронавірусом, повідомляє міністерство охорони здоров'я ввечері у четвер, 22 жовтня. Цей показник став рекордним за ввесь час пандемії. За наведеними даними, у лікарнях країни від COVID-19 за останню добу померли 165 осіб.

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Кількість жертв коронавірусної хвороби сягнула 34210, і таким чином, за абсолютними числами, Франція найбільше в Європі потерпає від коронавірусу. Від початку пандемії до цього часу там зафіксовано 999043 зараження коронавірусом.

Як повідомлялося, у Франції, а також у низці інших європейських країн через стрімке пришвидшення темпів поширення пандемії влада пішла на істотне посилення протиепідемічних заходів.

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