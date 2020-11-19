У Швеції почали діяти нові обмеження через коронавірус

У Швеції у вівторок, 24 листопада, набули чинності нові обмеження, спрямовані проти поширення коронавірусу. Згідно з новими правилами, кількість учасників публічних зібрань та заходів у країні не повинна перевищувати восьми осіб, повідомляє інформагенція AFP.

До цього максимальна кількість учасників таких заходів становила від 50 до 300 людей в залежності від нагоди. За новими правилами, ресторани та школи залишаються відкритими. При цьому власники закладів харчування повинні слідкувати за тим, аби за столами перебувало не більше восьми гостей. Ці обмеження діятимуть протягом наступних чотирьох тижнів.

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Як відомо, у часи пандемії COVID-19 до Швеції була прикута особлива увага, оскільки влада країни здійснює відмінну від інших європейських країн політику - уряд у Стокгольмі відхиляє локдаун як засіб протидії поширенню коронавірусу. Натомість у країні діють м'якіші протиепідемічні правила, які переважно носять рекомендаційний характер.

За даними порталу Worldometer, загалом від початку пандемії у Швеції підтвердили понад 208 тисяч інфікувань коронавірусом, із них 6406 випадків виявилися летальними.