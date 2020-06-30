Влада Швеції обмежила масові заходи: не більше восьми осіб

У зв'язку зі швидким поширенням коронавірусу уряд Швеції вирішив вдатися до більш жорсткого обмеження на проведення публічних зібрань. Як заявив прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен у понеділок, 16 листопада, в країні максимальна кількість учасників публічних зібрань та заходів не має перевищувати вісім осіб. Це обмеження набуде чинності наступного вівторка, 24 листопада, і діятиме протягом наступних чотирьох тижнів, інформує агенція dpa.

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Дотепер у Швеції максимальна кількість учасників публічних заходів становила від 50 до 300 осіб. "Ми живемо у час випробовувань. Буде ще гірше. Виконайте свій обов'язок, візьміть на себе відповідальність, щоб зупинити поширення інфекції", - закликав жителів Швеції прем'єр країни, слова якого наводить агенція dpa. Левен також закликав громадян відмовитися від відвідування фітнес-центрів, бібліотек, а також від святкувань.

Як відомо, у часи пандемії COVID-19 до Швеції прикута особлива увага, оскільки влада країни проводить зовсім відмінну від інших європейських країн політику - уряд у Стокгольмі відхиляє локдаун як засіб протидії поширенню коронавірусу, в країні діють м'якіші протиепідемічні правила, що носять рекомендаційний характер.

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Протягом останніх 14 днів у Швеції було зафіксовано близько 430 випадків інфікування коронавірусом на 100 тисяч населення. Загалом від початку пандемії у Швеції було підтверджено понад 177 тисяч випадків інфікування коронавірусом, понад 6 164 випадки виявилися летальними.