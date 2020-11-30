 Наступного тижня Росія почне масову вакцинацію населення від коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.12.2020

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Новини

Наступного тижня Росія почне масову вакцинацію населення від коронавірусу

Президент РФ Володимир Путін розпорядився почати в Росії наприкінці наступного тижня масову вакцинацію від коронавірусу.

Вакцина Sputnik V

Вакцина Sputnik V

Виробництво вакцини від коронавірусу дає можливість розпочати масову вакцинацію в Росії вже наступного тижня, повідомив у середу, 2 грудня, російський президент Володимир Путін. За його словами, найближчим часом буде виготовлено близько двох мільйонів доз вакцини Sputnik V, що уможливить початок вакцинації населення, переусім лікарів та вчителів.

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Путін попросив віцепрем'єрку Тетяну Голікову вже наприкінці наступного тижня запустити в країні масштабну кампанію з вакцинації. Голікова, в свою чергу, відзначила, що "в нас є можливість почати масштабну вакцинацію вже в грудні". "Сьогодні ми оцінюємо перші пріоритетні групи населення, дві з них ви згадали - це лікарі та педагогічні працівники", - сказала вона. За її словами, вакцинація буде безплатною та добровільною. 

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У Росії зараз готують до масового застосування дві вакцини проти коронавірусу - Sputnik V, розроблену Центром імені Гамалеї, та "ЕпіВакКорона" від центру "Вектор". Ще одна вакцина від Центра імені Чумакова готується до клінічних випробувань третьої фази. Глава МОЗ РФ Михайло Мурашко у середу повідомив, що в Росії вже сто тисяч осіб були вакциновані від коронавірусу.

Нагадаємо, що в американському міністерстві охорони здоров'я 30 листопада заявили, що ще до Різдва в США мають стати доступними дві вакцини від коронавірусу. А 2 грудня Великобританія стала першою країною у світі, яка дозволила вакцину BioNTech-Pfizer від коронавірусу для загального використання.

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