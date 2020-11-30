У США до Різдва будуть доступні дві вакцини від коронавірусу

Американці зможуть ще до Різдва розраховувати на щеплення від коронавірусу двома першими вакцинами. Про це в понеділок, 30 листопада, заявив міністр охорони здоров'я США Алекс Азар.

За його словами, зовнішні радники Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) проведуть 10 грудня зустріч, на якій розглянуть питання схвалення вакцини компанії Pfizer, яку вже за кілька днів після цього можна буде доставляти в медичні установи.

А ще приблизно через тиждень може бути схвалено й вакцину, розроблену компанією Moderna. "Отже, ми можемо побачити застосування цих вакцин перед Різдвом", - сказав Азар.

Читайте також: Як Німеччина готується до щеплення від COVID-19

Уряд США доставлятиме вакцини через звичайну систему дистрибуції, а губернатори штатів вирішуватимуть, хто перший отримає щеплення. "Вони визначатимуть, які групи матимуть пріоритет", - зазначив міністр.

Нагадаємо, що 27 листопада у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) наголосили, що проведення масової вакцинації населення не призведе до цілковитого викорінення коронавірусу. "Вакцинація здійснюватиме серйозний вплив, але я не думаю, що хтось може обіцяти викорінення вірусу, аж поки ми не зрозуміємо його набагато більше", - зазначив координатор ВООЗ із питань надання допомоги Майк Раян.