 У США до Різдва будуть доступні дві вакцини від коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.11.2020

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Новини

У США до Різдва будуть доступні дві вакцини від коронавірусу

Перші дві вакцини проти коронавірусу будуть доступні в США ще до Різдва, оголосили в міністерстві охорони здоров'я країни.

Першою на американський ринок може вийти вакцина від Pfizer

Першою на американський ринок може вийти вакцина від Pfizer

Американці зможуть ще до Різдва розраховувати на щеплення від коронавірусу двома першими вакцинами. Про це в понеділок, 30 листопада, заявив міністр охорони здоров'я США Алекс Азар.

За його словами, зовнішні радники Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) проведуть 10 грудня зустріч, на якій розглянуть питання схвалення вакцини компанії Pfizer, яку вже за кілька днів після цього можна буде доставляти в медичні установи.

А ще приблизно через тиждень може бути схвалено й вакцину, розроблену компанією Moderna. "Отже, ми можемо побачити застосування цих вакцин перед Різдвом", - сказав Азар.

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Уряд США доставлятиме вакцини через звичайну систему дистрибуції, а губернатори штатів вирішуватимуть, хто перший отримає щеплення. "Вони визначатимуть, які групи матимуть пріоритет", - зазначив міністр.

Нагадаємо, що 27 листопада у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) наголосили, що проведення масової вакцинації населення не призведе до цілковитого викорінення коронавірусу. "Вакцинація здійснюватиме серйозний вплив, але я не думаю, що хтось може обіцяти викорінення вірусу, аж поки ми не зрозуміємо його набагато більше", - зазначив координатор ВООЗ із питань надання допомоги Майк Раян.

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