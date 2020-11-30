Як Німеччина готується до щеплення від COVID-19

Ухвалена федеральним урядом Німеччини і урядами земель національна стратегія щеплення від COVID-19 передбачає невідкладне створення інфраструктури для масової вакцинації. Хоча нині поки що немає жодної офіційно ліцензованої вакцини, головне - бути готовими негайно розпочати вакцинацію, щойно будуть всі дозволи і почнуться поставки. Федеральний уряд централізовано отримає вакцину в рамках розподілу між країнами Європейського Союзу. ЄС уклав угоди з шістьма великими фармаконцернами, кілька з них вже повідомили про успішні випробування і подали заявки на реєстрацію вакцини.

Федеральний уряд скерує закуплену вакцину у 60 розподільчих центрів. Далі вона постачатиметься у центри вакцинації, розгортанням яких опікуються уряди федеральних земель. Щеплення відбуватимуться у цих центрах, у лікарських практиках їх поки що не робитимуть. По-перше, на початковому етапі вакцин на всі практики не вистачить, по-друге - такий розподіл значно ускладнює логістику.

Кого вакцинуватимуть першим?

Кожна земля самостійно вирішує, як організувати масову вакцинацію населення. Наприклад, у федеральній землі Берлін буде шість центрів вакцинації, зокрема, у залах виведених з експлуатації аеропортів Тегель і Темпельгоф. Берлін розраховує отримати на першому етапі 900 тисяч доз вакцини спільного виробництва компаній Biontech і Pfizer. Оскільки кожна людина має отримати дві дози щеплення, першої партії вистачить на 450 тисяч людей. Загалом населення Берліна становить 3,7 мільйона людей.

"Ми готуємося до грудня як до найбільш ранньої дати", - сказала сенаторка землі Берлін з питань охорони здоров'я Ділек Калайчі. Однак і досі не вирішено, хто ж отримає щеплення першим. Експертна комісія, скликана федеральним урядом, вже дала свої рекомендації. Першими, на думку радників уряду, мають отримати вакцину люди похилого віку і люди з хронічними захворюваннями, які входять до групи ризику. Крім того, першочергово рекомендують вакцинувати співробітників системи охорони здоров'я і людей, робота яких важлива для життєзабезпечення населення.

Поки що рекомендації експертів з дорадчої групи при уряді - лише орієнтовні директиви. Проблема з конкретизацією цих планів полягає у тому, що фармаконцерни ще не надали урядовим установам докладну інформацію про характеристики вакцини і про перебіг клінічних випробувань. "У нас поки що немає детальної картини щодо випробувань", - зазначив президент Інституту Роберта Коха Роберт Вілер (Robert Wieler). За його словами, треба мати докладну інформацію, наприклад, про те, як реагують на вакцину люди у різних категоріях, зокрема, старші за 80 років. Лише тоді можна ухвалювати стратегію вакцинації.

Щеплення як на конвеєрі

Тим не менше, розгортання логістики для масових щеплень йде повним ходом. Наприклад, у сусідній з Берліном землі Бранденбург вже до середини грудня мають функціонувати перші два центри вакцинації. Загалом на 2,5 мільйона населення Бранденбурга передбачено ще десять центрів, які відкриються 2021 року.

У цьому майбутньому центрі вакцинації у місті Ульм на півдні Німеччини вже проводять навчання персоналу. Тут планують робити до 120 щеплень за годину

Окреме питання - як забезпечити щепленнями маломобільних людей, зокрема у сільській місцевості. Передбачається, що для цього працюватимуть мобільні бригади медиків. Спершу їхня робота буде сфокусована на будинках для літніх людей.

Земля Бранденбург поставила собі за мету якнайшвидше вакцинувати всіх бажаючих. Щоби не було жодних затримок, центри вакцинації заздалегідь мають бути забезпечені всім необхідним. Земельний уряд організовує закупівлю трьох мільйонів шприців, 3,5 мільйона тампонів для дезінфекції, а також холодильних контейнерів. Вакцина від Biontech і Pfizer потребує особливих умов зберігання, а саме температури близько мінус 70 градусів.

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Чи вистачить персоналу?

У Берліні, як очікується, перша фаза вакцинації триватиме 40 днів. Щодня кожен з центрів робитиме 3400 щеплень. Окремої уваги вимагатиме керування потоками пацієнтів, аби уникнути скупчення людей. Для організації масової вакцинації потрібні будуть не лише лікарі, але й стюарди, водії, асистенти і так далі. "Нам доведеться просити про допомогу гуманітарні організації, Бундесвер та лікарні, аби вистачило персоналу", - сказав у розмові з DW Буркгард Рупперт (Burkhard Ruppert) з Асоціації лікарів, що працюють у системі державного медичного страхування.

Значно більше, ніж просто укол

Організаційні процеси ускладнюватимуться тим, що паралельно доведеться проводити масові щеплення різними типами вакцин від різних виробників. Це не лише різна логістика, але й різні особливості щодо дії у різних вікових групах і ризики побічної дії. З юридичної точки зору потрібно буде вивірити процес централізованої вакцинації, зокрема, з огляду на можливі судові позови щодо того, хто першим отримає вакцину, застерігають правники і лікарські об'єднання. Отже, рішення, які групи населення коли отримають вакцину мають бути належно обґрунтовані і врегульовані на законодавчому рівні.

Загалом на перший етап вакцинації федеральний уряд Німеччини підписав рамкові контракти на поставки обсягом до 300 мільйонів доз вакцини. Після централізованої першої фази, як очікується, у другій фазі щеплення робитиметься децентралізовано сімейними лікарями. Однак це буде можливо лише в тому разі, якщо буде достатньо вакцин, які можуть зберігатись у звичайних холодильниках.