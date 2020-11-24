Британський уряд призначив "міністра з вакцинації"

Британський уряд призначив молодшого міністра з питань бізнесу Надхіма Захаві на нову міністерську посаду, на якій він відповідатиме за підготовку програми масової вакцинації населення країни від коронавірусу. Про це йдеться у повідомленні британського уряду, оприлюдненому в суботу, 28 листопада, передає агентство новин Reuters.

За словами прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, Захаві курируватиме найбільшу програму з вакцинації в країні за десятиліття. Захаві на новій посаді звітуватиме перед міністром охорони здоров'я Меттом Хенкоком. Він збереже також свою посаду молодшого міністра з питань бізнесу.

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У заяві британського уряду зазначається, що це призначення носить тимчасовий характер, а термін дії повноважень поки визначено до літа 2021 року.

За даними агентства АР, на даний час британський регулятор у сфері лікарських засобів перевіряє не безпечність та ефективність дві вакцини - спільну розробку від Pfizer та BioNTech, а також вакцину, розроблену компанією AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом. Як повідомляє видання The Guardian, у разі схвалення вакцини від Pfizer й BioNTech перші поставки до британських лікарень можуть надійти вже після 7 грудня.

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За планами британської влади, першими будуть вакциновані медичні працівники та ті, хто перебуває у будинках для літніх людей. Після них вакцини отримають люди похилого віку, яким понад 80 років.

На даний час Великобританія вже замовила 40 мільйонів доз вакцини Pfizer/BioNTech, що достатньо для щеплення 20 мільйонів людей, і 100 мільйонів доз вакцини AstraZeneca.

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Загалом уряд Великобританії готовий закупити до 355 мільйонів доз вакцини у семи різних виробників, аби мати можливість вакцинувати якомога більше з 67 мільйонів жителів країни.

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