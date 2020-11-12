В Індії вироблятимуть російську вакцину Sputnik V

Індійська фармацевтична компанія Hetero виробить за рік 100 мільйонів доз російської вакцини від коронавірусу Sputnik V. Про це стало відомо у п'ятницю, 27 листопада, із заяви, поширеної Російським фондом прямих інвестицій (РФПІ), повідомляє агентство Reuters.

Виробництво вакцини в Індії має розпочатися на початку 2021 року, зараз у цій країні тривають друга та третя фази клінічних випробувань. Випробування Sputnik V тривають і в Росії, хоча ця країна у серпні вже дала за прискореною процедурою дозвіл на її використання.

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Ще одна індійська фармацевтична компанія Dr Reddy's Laboratories Ltd теж проводить клінічні випробування російської вакцини. За її даними, ці випробування буде закінчено до березня 2021 року.

З початку пандемії в Індії заразилися коронавірусом 9,27 мільйона осіб, за цим показником країна перебуває на другому місці у світі після США. Понад 135 тисяч хворих на COVID-19 індійців померли.