У Росії новий рекорд щодо кількості померлих від коронавірусу за добу

В Росії за добу зареєстрували 25345 нових заражень, 26882 випадки одужання і 589 смертей через коронавірус. Про це свідчать дані порталу "Стоп коронавірус" станом на середу, 2 грудня.

Найбільше заражень за останню добу підтвердили у Москві (5191 випадок), у Петербурзі (3684 випадки) і Московській області (1148 випадків).

Загалом за весь період епідемії коронавірусу в Росії офіційно підтвердили понад 2,3 мільйона заражень, з них більше 1,8 мільйона людей одужали, а 41053 - померли. За офіційними даними, наразі в країні більше 475,9 тисячі активних випадків хвороби.

Цього ж дня стало відомо, що у 22,8 відсотка обстежених жителів Підмосков'я виявили антитіла до SARS-CoV-2. Про це повідомило інформаційне агентство ТАСС з посиланням на пресслужбу регіонального міністерства охорони здоров'я. Загалом у регіоні протестували близько мільйона людей.

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Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу Європу накрила друга хвиля коронавірусу З настанням осені кількість нових випадків заражень коронавірусною інфекцією стрімко зросла: до початку листопада в багатьох країнах Європи щодня фіксували десятки тисяч випадків. На тлі сплеску захворювань на COVID-19 дедалі більше країн знову почали запроваджувати різні обмеження, намагаючись таким чином загальмувати поширення коронавірусу й запобігти колапсу системи охорони здоров'я.

Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу Німеччина: м'який локдаун На початку листопада в Німеччині зафіксували новий рекорд кількості заражень - добове зростання інфікованих SARS-CoV-2 сягнуло вище позначки в 20 тисяч. З 2 листопада в країні запровадили м'який локдаун. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель закликала жителів країни з розумінням поставитись до необхідності запроваджених таких заходів. До середини листопада добові показники почали зменшуватись.

Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу Німеччина: клуби й спортзали зачинені, ресторани працюють тільки на виніс М'який або частковий локдаун у Німеччини переважно торкнувся сфери дозвілля й розваг: клуби та дискотеки так і не відкривалися ще з весни, тепер до них, як і навесні, додалися спортзали й театри; ресторанам, кафе й барам дозволено торгувати тільки на виніс. Школи й дитячі садки надалі працюють. Обмеження діятимуть щонайменше до кінця листопада.

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Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу Україна: кіностудії й ресторанний бізнес бояться, що не переживуть "карантин вихідного дня" Рівень добових заражень коронавірусом в Україні до середини листопада сягнув максимуму від початку пандемії, перевищивши 12 тисяч. У країні запроваджено "карантин вихідного дня": по суботах і неділях працюють тільки продовольчі крамниці, аптеки, транспорт і заправки. Ресторани й кафе можуть торгувати тільки на виніс. Ресторатори, представники кіноіндустрії та сфери торгівлі бояться за свій бізнес.

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Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу Австрія: жорсткий локдаун до 6 грудня У боротьбі з коронавірусом уряд Австрії запровадив жорсткий локдаун. З 17 листопада до 6 грудня виходити з дому дозволяється тільки за нагальних потреб - наприклад, для відвідування продуктової крамниці й аптеки, поїздки на роботу, на прийом до лікаря. Дозволені також прогулянки й пробіжки. Всі магазини, за винятком супермаркетів, зачинені, аптеки, банки й автозаправки продовжують працювати.

Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу Франція: хворих на COVID-19 відправляють на лікування в Німеччину Франція перебуває на четвертому місці в світі за рівнем поширення коронавірусу. Від початку пандемії тут виявлено 1,9 мільйона заражень. Система охорони здоров'я перевантажена, деяких пацієнтів перевозять на лікування до ФРН. З кінця жовтня діє локдаун. Жителі мають щодня лише одну годину, щоб сходити в магазин, до лікаря й прогулятися в радіусі не більше одного кілометра від дому.

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Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу Італія: обійми з батьками через пластикову штору Італія входить до десятки країн, що найбільше постраждали від коронавірусу. Кількість заражень від початку пандемії перевищила мільйон. З листопада діє комендантська година. Територія Італії розділена на три зони ризику, в регіонах "червоної зони" - частковий локдаун. Багато притулків для старих зачинені для відвідування. В одному з них повісили пластикову штору, щоб люди могли обійнятися.

Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу Данія: жертвами коронавірсу стали норки Уряд Данії розпорядився знищити всіх норок на фермах країни. Причина - у норок виявили коронавірус SARS-CoV-2, що зазнав мутацій. Він є заразним також для людей і знижує здатність до утворення антитіл. Данія є найбільшим у світі виробником хутра норки. У країні працюють 1139 норкових ферм, на яких загалом тримають близько 15-17 мільйонів норок.

Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу Світло в кінці тунелю: вакцини від коронавурусу можуть з'явитись на початку 2021 Німецька компанія BioNTech та американська корпорація Pfizer 9 листопада оголосили про те, що розроблена ними вакцина продемонструвала ефективність у 90 відсотків. Через тиждень про 95-відсоткову ефективність своєї вакцини заявила американська Moderna. Ці компанії мають намір подати в США заявку про пришвидшену реєстрацію препарату. Є сподівання, що вже на початку 2021 року вакцина буде доступна. Автор: Марина Барановська

