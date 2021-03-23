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Алергія

Алергія - підвищена чутливість імунної системи до алергенів. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "алергія".

Алергія - підвищена чутливість імунної системи до речовин, які самі по собі не є шкідливими. Такі речовини називають алергенами. Найчастіше на алергени реагують дихальні шляхи, шкіра, слизова оболонка. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Коронавірус і алергія: навесні ризик зараження зростає?

Коронавірус і алергія: навесні ризик зараження зростає? 23.03.2021

Навесні зростає не лише небезпека алергії, а й ризик зараження коронавірусом, стверджують вчені з Мюнхена. Чому це відбувається і як убезпечити себе під час цвітіння рослин?
Вакцини від COVID-19: що треба знати про ризики та побічні ефекти

Вакцини від COVID-19: що треба знати про ризики та побічні ефекти 07.01.2021

Чи розроблені у короткі строки вакцини справді є безпечними? Якими можуть бути побічні ефекти щеплення? Яка різниця між вакцинами від різних виробників? Відповіді на ці запитання - в огляді DW.
Коронавірус: німецько-американська вакцина BioNTech/Pfizer небезпечна для алергіків?

Коронавірус: німецько-американська вакцина BioNTech/Pfizer небезпечна для алергіків? 11.12.2020

Сотні пацієнтів у Великобританії вакцинувалися новим препаратом BioNTech/Pfizer, який було ліцензовано за прискореною процедурою дозволу. У двох пацієнтів проявилася гостра алергічна реакція.
Коронавірус: яким є ризик для астматиків?

Коронавірус: яким є ризик для астматиків? 21.04.2020

Чимало астматиків непокояться через підвищений ризик зараження коронавірусом та можливі ускладнення. Ліки для асматиків теж дехто вважає додатковим негативним фактором.
Російського опозиціонера Олексія Навального госпіталізували

Російського опозиціонера Олексія Навального госпіталізували 28.07.2019

В арештованого російського опозиційного політика діагностували сильний набряк обличчя. Речниця Фонду боротьби з корупцією заявила, що раніше в Олексія Навального алергія не спостерігалася.
Новий спосіб лікування алергії на арахіс

Новий спосіб лікування алергії на арахіс 27.08.2012

Люди, які мають алергію на арахісові горіхи, мають бути обережними. Найменша їхня кількість може викликати блювоту або напад астми. Берлінські медики пропонують нову терапію.
Антибіотики – ліки, але можуть зробити з людини каліку

Антибіотики – ліки, але можуть зробити з людини каліку 25.04.2012

Без антибіотиків сучасну медицину важко уявити. Однак зловживання ними не тільки підсилює стійкість бактерій, але й провокує алергічні та автоімунні захворювання.
Здоров’я: алергія на кліщів

Здоров’я: алергія на кліщів 10.01.2009

Симптоми як у застуди, а насправді – алергія на кліщів у хатньому пилу.