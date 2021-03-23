Алергія - підвищена чутливість імунної системи до алергенів. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "алергія".

Алергія - підвищена чутливість імунної системи до речовин, які самі по собі не є шкідливими. Такі речовини називають алергенами. Найчастіше на алергени реагують дихальні шляхи, шкіра, слизова оболонка. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.