 Коронавірус і алергія: навесні ризик зараження зростає? | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 23.03.2021

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Світ

Коронавірус і алергія: навесні ризик зараження зростає?

Навесні зростає не лише небезпека алергії, а й ризик зараження коронавірусом, стверджують вчені з Мюнхена. Чому це відбувається і як убезпечити себе під час цвітіння рослин?

Навесні страждають алергіки

Навесні страждають алергіки

Нежить, першіння в горлі і опухлі очі -  ознаки алергії в сезон цвітіння рослин. Однак дискомфортний стан, у якому перебуває багато людей навесні, як вважають деякі вчені, - не єдина біда. Згідно з дослідженням вчених з Технічного університету Мюнхена, у цей період підвищується і ризик зараження коронавірусом, причому не тільки у пацієнтів, які страждають від алергії на пилок.

Як впливає пилок на зростання заражень коронавірусом

Дослідження проводилося в період з січня по квітень 2020 року міжнародною командою вчених під керівництвом фахівців з Технічного університету Мюнхена і Центру дослідження здоров'я і довкілля імені Гельмгольца. Вони вивчили дані 130 станцій аеропалінологічного моніторингу з 31 країни і зіставили їх з інформацією про погодні умови і кількість заражень коронавірусом в березні і квітні 2020 року. Саме тоді перша хвиля пандемії накрила Європу і Північну Америку. При цьому в дослідженні були враховані і заходи з боротьби з COVID-19, чинні у тій чи іншій країні, наприклад, запровадження локдауну.

"Чим більше пилку, тим виразніший ефект", - резюмує членкиня дослідницької групи, медична фахівчиня з вивчення довкілля, професорка Технічного університету Мюнхена Клаудія Трайдль-Гоффман (Claudia Traidl-Hoffmann). За її даними, збільшення концентрації пилку на сто часток на кубічний метр повітря за відсутності локдауну веде до підвищення числа заражень в середньому на 4 відсотки.

За певних умов, тобто за відповідної температури і вологості повітря, кількість заражень може зрости навіть на 44 відсотки. При цьому, під час локдауну кількість нових заражень була вдвічі меншою, незважаючи на ту саму кількість пилку в повітрі.

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Як пилок впливає на імунітет

Існує кілька досліджень, автори яких намагаються з'ясувати, чи послаблює пилок імунні властивості слизової оболонки носа. Зазвичай при потраплянні пилку на слизову організм людини виробляє інтерферони, які активують імунну систему і змушують її боротися з вірусом.

Сльозливість очей і нежить - ознаки алергії

Сльозливість очей і нежить - ознаки алергії

Коли вірус і пилок потрапляють на слизову оболонку одночасно, цей захисний механізм сповільнюється - організм виробляє менше інтерферонів. За таких умов вірусу стає простіше розмножуватися. Цей причинно-наслідковий зв'язок вже був доведений відносно риновірусів, що викликають знайомий всім нежить. Щоб успішно захистити себе від коронавірусу SARS-CoV-2, організму потрібні ті ж інтерферони, що і для захисту від нежитю. Саме тому вчені припускають, що в випадку з коронавірусом ті ж причини можуть вплинути на зростання кількості заражень.

За словами професорки Трайдль-Гоффман, організм алергіків дає слабшу інтерферонову відповідь на появу вірусу. Проте досі Інститут імені Роберта Коха не включив пацієнтів з алергіями в групу ризику.

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Алергологи про ризик зараження коронавірусом в період цвітіння рослин

І все ж наукова спільнота висловила сумнів в обґрунтованості висновків вищезгаданого дослідження. Так, професор Карл-Крістіан Берґманн (Karl-Christian Bergmann) з берлінської клініки Charité зазначає, що "в подібному епідеміологічному дослідженні неможливо простежити точний зв'язок між причиною і наслідком". "У дослідженні наголошується, що певні фактори, пов'язані з навколишнім середовищем, в тому числі пилок, могли вплинути на зростання числа заражень навесні 2020 року. При цьому звертає на себе увагу обережність формулювань", - вказує експерт в інтерв'ю DW.

Початок пандемії коронавірусу в 2020 році збігся у часі з початком сезону цвітіння

Початок пандемії коронавірусу в 2020 році збігся у часі з початком сезону цвітіння

У 2020 році початок пандемії коронавірусу точно збігся за часом з початком сезону цвітіння рослин. "Тому висока концентрація пилку в повітрі і число заражень, що зростало, могли бути простим збігом", - вказує і професор Людґер Клімек (Ludger Klimek) з Центру дослідження алергій у Вісбадені в пресрелізі Спілки лікарів-алергологів Німеччини.

Німецька служба інформування населення про період цвітіння рослин (Polleninformationsdienst) також вважає, що приводу панікувати немає. "Ні алергіки, ні інші люди не повинні боятися, що через контакт з пилком у повітрі вони заразилися коронавірусом", - йдеться у заяві служби.

Самі автори дослідження підкреслюють, що пилок - лише один з багатьох факторів, які можуть призвести до збільшення числа заражень коронавірусом. У чому експерти сходяться, так це на думці, що головною причиною поширення вірусу SARS-CoV-2 є контакти між людьми.

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Чи захищають маски від пилку?      

Професор Трайдль-Гоффман рекомендує людям, які належать до груп ризику, бути особливо обережними в період цвітіння рослин і носити маску, коли в повітрі багато пилку. Зі свого боку алерголог Карл-Крістіан Бергман підкреслює: "Виходити на прогулянку може кожен, незалежно від наявності алергії. Ніхто не повинен сидіти вдома". З точки зору експерта, щоб виправдати особливі заходи застереження в період цвітіння рослин, потрібні набагато солідніші наукові дані.

  • Пандемія коронавірусної інфекції змусила цих українців у Львові згадати про маски лікарів Середньовіччя під час чуми. Страхітливі маски з величезним пташиним дзьобом наводили страх на хворобу, від якої не було лікування, але, перш за все, вони захищали (на зразок сучасних респіраторів) самих лікарів від інфекції. У дзьобі були пахучі трави, які рятували медиків від чумного смороду.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя епідемії

    Пандемія коронавірусної інфекції змусила цих українців у Львові згадати про маски лікарів Середньовіччя під час чуми. Страхітливі маски з величезним пташиним дзьобом наводили страх на хворобу, від якої не було лікування, але, перш за все, вони захищали (на зразок сучасних респіраторів) самих лікарів від інфекції. У дзьобі були пахучі трави, які рятували медиків від чумного смороду.

  • Обличчя страждання Середньовіччю присвячені музеї в багатьох містах. Музей Tortureum у хорватському Загребі показує маски, які в темні віки використовувалися як інструменти тортур і катувань.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя страждання

    Обличчя страждання Середньовіччю присвячені музеї в багатьох містах. Музей Tortureum у хорватському Загребі показує маски, які в темні віки використовувалися як інструменти тортур і катувань.

  • Маска з'явилася як реквізит культу. Ритуальні маски зображали тварин, духів, міфологічних персонажів, сили природи. Вони широко відомі з найдавніших часів у багатьох племен і народів світу та використовувалися для комунікації з надприродними силами. Або для залякування злих духів.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя культу

    Маска з'явилася як реквізит культу. Ритуальні маски зображали тварин, духів, міфологічних персонажів, сили природи. Вони широко відомі з найдавніших часів у багатьох племен і народів світу та використовувалися для комунікації з надприродними силами. Або для залякування злих духів.

  • Куленепробивне обличчя Здатність маски викликати страх використовується й донині. Балістична маска входить до екіпіровки спецназу в багатьох країнах світу. Лицьова броня призначена не тільки для захисту від куль. Вона ефективна також як засіб залякування. У фантастичному бойовику Острів (2005 року) дія відбувається в 2019 році після глобальної катастрофи.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Куленепробивне обличчя

    Куленепробивне обличчя Здатність маски викликати страх використовується й донині. Балістична маска входить до екіпіровки спецназу в багатьох країнах світу. Лицьова броня призначена не тільки для захисту від куль. Вона ефективна також як засіб залякування. У фантастичному бойовику "Острів" (2005 року) дія відбувається в 2019 році після глобальної катастрофи.

  • Обличчя анонімності

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя анонімності

    Розкішні венеціанські маски в минулому носили не тільки під час карнавалу - свята анонімної вседозволеності. Збіднілих патриціїв, замаскованих під жебраків, маски захищали від нескромних поглядів, коли ті просили милостиню. Знаменитості в масках подорожували інкогніто.

  • Обличчя інтриги Від Маскараду Лермонтова до Привида опери: костюмовані вечірки великосвітського товариства з любовними пригодами і багатоходовими інтригами не раз слугували сюжетними лаштунками для мелодрам і трагедій у романах, операх і фільмах.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя інтриги

    Від "Маскараду" Лермонтова до "Привида опери": костюмовані вечірки великосвітського товариства з любовними пригодами і багатоходовими інтригами не раз слугували сюжетними лаштунками для мелодрам і трагедій у романах, операх і фільмах.

  • Обличчя гламуру У кожної епохи - свої розваги. Неживу маску замість обличчя ризикують отримати ті, хто надто захоплюється гонитвою за вічною молодістю і бездоганною красою. Французький фільм жахів Очі без обличчя (1960) відомий своїми натуралістичними сценами пластичної хірургії і показом знівечених людських облич.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя гламуру

    У кожної епохи - свої розваги. Неживу маску замість обличчя ризикують отримати ті, хто надто захоплюється гонитвою за вічною молодістю і бездоганною красою. Французький фільм жахів "Очі без обличчя" (1960) відомий своїми натуралістичними сценами пластичної хірургії і показом знівечених людських облич.

  • Обличчя потойбічного світу У кожної епохи також - свої ідеали краси. Золота маска Тутанхамона слугує прекрасним зразком давньоєгипетського ювелірного мистецтва. На відміну від посмертної маски з гіпсу, яка є зліпком з обличчя покійного і залишається у світі живих, похоронна маска зберігає обличчя покійного для його подорожі в світ потойбічний.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя потойбічного світу

    У кожної епохи також - свої ідеали краси. Золота маска Тутанхамона слугує прекрасним зразком давньоєгипетського ювелірного мистецтва. На відміну від посмертної маски з гіпсу, яка є зліпком з обличчя покійного і залишається у світі живих, похоронна маска зберігає обличчя покійного для його подорожі в світ потойбічний.

  • Обличчя перевтілення Стереотипні ролі і маски, які ми приміряємо на себе в нашому соціальному житті та під впливом масової культури, досліджує в безкінечній серії постановочних фотографічних автопортретів Сінді Шерман. За безликими персонажами художниця закликає побачити людину.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя перевтілення

    Стереотипні ролі й маски, які ми приміряємо на себе в нашому соціальному житті та під впливом масової культури, досліджує в безкінечній серії постановочних фотографічних автопортретів Сінді Шерман. За безликими персонажами художниця закликає побачити людину.

  • Обличчя іміджу Австралійська співачка Сіа стверджує, що її сценічна перука, яка практично повністю приховує обличчя, допомагає їй залишатися невпізнаваною в повсякденному житті. Насправді в інтернеті можна легко знайти фотографії Сії, і, звичайно ж, маска з перуки - це насамперед частина іміджу.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя іміджу

    Австралійська співачка Сіа стверджує, що її сценічна перука, яка практично повністю приховує обличчя, допомагає їй залишатися невпізнаваною в повсякденному житті. Насправді в інтернеті можна легко знайти фотографії Сії, і, звичайно ж, маска з перуки - це насамперед частина іміджу.

  • Обличчя невидимки Французький дует Daft Punk не з'являється на публіці без шоломів, свого фірмового камуфляжу. Як виглядають Тома і Гі-Мануель, давно вже відомо їхнім фанатам. Але це не заважає піонерам електронної танцювальної музики зберігати свій культовий статус і понині.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя невидимки

    Французький дует Daft Punk не з'являється на публіці без шоломів, свого фірмового камуфляжу. Як виглядають Тома і Гі-Мануель, давно вже відомо їхнім фанатам. Але це не заважає піонерам електронної танцювальної музики зберігати свій культовий статус і понині.

  • Обличчя акціонізму Дівчата в балаклавах з російської антиієрархічної панк-групи Pussy Riot прославилися на весь світ не концертами чи альбомами, а своїми політичними акціями.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя акціонізму

    Дівчата в балаклавах з російської антиієрархічної панк-групи Pussy Riot прославилися на весь світ не концертами чи альбомами, а своїми політичними акціями.

  • Обличчя сюжету Нове обличчя - маска, все змінює. Її перевтілювальну силу охоче використовує і кінематограф. Джим Керрі в кінокомедії Маска (1994 рік) перетворюється за допомогою чарівної маски з невдахи на супергероя.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя сюжету

    Нове обличчя - маска, все змінює. Її перевтілювальну силу охоче використовує і кінематограф. Джим Керрі в кінокомедії "Маска" (1994 рік) перетворюється за допомогою чарівної маски з невдахи на супергероя.

  • Обличчя жаху Мало який фільм жахів обходиться без маски, нехай навіть лише з гриму. Крик цитує десятки культових фільмів жахів і сам після виходу на кіноекрани в 1995 році поповнив їхні ряди. Маска з цього фільму відсилає до знаменитої картини Едварда Мунка Крик.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя жаху

    Мало який фільм жахів обходиться без маски, нехай навіть лише з гриму. "Крик" цитує десятки культових фільмів жахів і сам після виходу на кіноекрани в 1995 році поповнив їхні лави. Маска з цього фільму відсилає до знаменитої картини Едварда Мунка "Крик".

  • Обличчя авангарду Авіньйонські дівиці - перша картина кубічного періоду Пабло Пікассо - написана в 1907 році. Дві праві фігури з обличчями, що нагадують африканські маски, знаменують собою народження нової течії в живописі. Невинний ідеал класичного оголеного тіла змінив новий образ сексуальності, агресивний і загрозливий.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя авангарду

    "Авіньйонські дівиці" - перша картина кубічного періоду Пабло Пікассо - написана в 1907 році. Дві праві фігури з обличчями, що нагадують африканські маски, знаменують собою народження нової течії в живописі. Невинний ідеал класичного оголеного тіла змінив новий образ сексуальності, агресивний і загрозливий.

  • Обличчя відсутності У сучасному театрі Європи актор перевтілюється в образ без допомоги об'єкта, який приховує обличчя. Але в деяких постановках маска продовжує нагадувати про своє народження в культі смерті. Так Ім'ярек (Jedermann) за п'єсою Гуґо фон Гофмансталя (Hugo von Hofmannsthal), що йде в Зальцбурзі з 1920 року, розповідає про самовдоволеного багатія, за яким приходить Смерть.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя відсутності

    У сучасному театрі Європи актор перевтілюється в образ без допомоги об'єкта, який приховує обличчя. Але в деяких постановках маска продовжує нагадувати про своє народження в культі смерті. Так "Ім'ярек" (Jedermann) за п'єсою Гуґо фон Гофмансталя (Hugo von Hofmannsthal), що йде в Зальцбурзі з 1920 року, розповідає про самовдоволеного багатія, за яким приходить Смерть.

  • Обличчя традиції Через маску в японському театрі й сьогодні використовується техніка повного ототожнення виконавця з втілюваним ним персонажем. Надіти маску - це такий же складний процес, як вжитися в роль за методом Станіславського. Маска і актор не існують окремо. Людина і маска стають одним цілим ще задовго до виходу на сцену.

    Маски в історії, релігії та культурі

    Обличчя традиції

    Через маску в японському театрі й сьогодні використовується техніка повного ототожнення виконавця з втілюваним ним персонажем. Надіти маску - це такий же складний процес, як "вжитися в роль" за методом Станіславського. Маска і актор не існують окремо. Людина і маска стають одним цілим ще задовго до виходу на сцену.

    Автор: Максим Нелюбін


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