Коронавірус і алергія: навесні ризик зараження зростає?

Нежить, першіння в горлі і опухлі очі - ознаки алергії в сезон цвітіння рослин. Однак дискомфортний стан, у якому перебуває багато людей навесні, як вважають деякі вчені, - не єдина біда. Згідно з дослідженням вчених з Технічного університету Мюнхена, у цей період підвищується і ризик зараження коронавірусом, причому не тільки у пацієнтів, які страждають від алергії на пилок.

Як впливає пилок на зростання заражень коронавірусом

Дослідження проводилося в період з січня по квітень 2020 року міжнародною командою вчених під керівництвом фахівців з Технічного університету Мюнхена і Центру дослідження здоров'я і довкілля імені Гельмгольца. Вони вивчили дані 130 станцій аеропалінологічного моніторингу з 31 країни і зіставили їх з інформацією про погодні умови і кількість заражень коронавірусом в березні і квітні 2020 року. Саме тоді перша хвиля пандемії накрила Європу і Північну Америку. При цьому в дослідженні були враховані і заходи з боротьби з COVID-19, чинні у тій чи іншій країні, наприклад, запровадження локдауну.

"Чим більше пилку, тим виразніший ефект", - резюмує членкиня дослідницької групи, медична фахівчиня з вивчення довкілля, професорка Технічного університету Мюнхена Клаудія Трайдль-Гоффман (Claudia Traidl-Hoffmann). За її даними, збільшення концентрації пилку на сто часток на кубічний метр повітря за відсутності локдауну веде до підвищення числа заражень в середньому на 4 відсотки.

За певних умов, тобто за відповідної температури і вологості повітря, кількість заражень може зрости навіть на 44 відсотки. При цьому, під час локдауну кількість нових заражень була вдвічі меншою, незважаючи на ту саму кількість пилку в повітрі.

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Як пилок впливає на імунітет

Існує кілька досліджень, автори яких намагаються з'ясувати, чи послаблює пилок імунні властивості слизової оболонки носа. Зазвичай при потраплянні пилку на слизову організм людини виробляє інтерферони, які активують імунну систему і змушують її боротися з вірусом.

Сльозливість очей і нежить - ознаки алергії

Коли вірус і пилок потрапляють на слизову оболонку одночасно, цей захисний механізм сповільнюється - організм виробляє менше інтерферонів. За таких умов вірусу стає простіше розмножуватися. Цей причинно-наслідковий зв'язок вже був доведений відносно риновірусів, що викликають знайомий всім нежить. Щоб успішно захистити себе від коронавірусу SARS-CoV-2, організму потрібні ті ж інтерферони, що і для захисту від нежитю. Саме тому вчені припускають, що в випадку з коронавірусом ті ж причини можуть вплинути на зростання кількості заражень.

За словами професорки Трайдль-Гоффман, організм алергіків дає слабшу інтерферонову відповідь на появу вірусу. Проте досі Інститут імені Роберта Коха не включив пацієнтів з алергіями в групу ризику.

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Алергологи про ризик зараження коронавірусом в період цвітіння рослин

І все ж наукова спільнота висловила сумнів в обґрунтованості висновків вищезгаданого дослідження. Так, професор Карл-Крістіан Берґманн (Karl-Christian Bergmann) з берлінської клініки Charité зазначає, що "в подібному епідеміологічному дослідженні неможливо простежити точний зв'язок між причиною і наслідком". "У дослідженні наголошується, що певні фактори, пов'язані з навколишнім середовищем, в тому числі пилок, могли вплинути на зростання числа заражень навесні 2020 року. При цьому звертає на себе увагу обережність формулювань", - вказує експерт в інтерв'ю DW.

Початок пандемії коронавірусу в 2020 році збігся у часі з початком сезону цвітіння

У 2020 році початок пандемії коронавірусу точно збігся за часом з початком сезону цвітіння рослин. "Тому висока концентрація пилку в повітрі і число заражень, що зростало, могли бути простим збігом", - вказує і професор Людґер Клімек (Ludger Klimek) з Центру дослідження алергій у Вісбадені в пресрелізі Спілки лікарів-алергологів Німеччини.

Німецька служба інформування населення про період цвітіння рослин (Polleninformationsdienst) також вважає, що приводу панікувати немає. "Ні алергіки, ні інші люди не повинні боятися, що через контакт з пилком у повітрі вони заразилися коронавірусом", - йдеться у заяві служби.

Самі автори дослідження підкреслюють, що пилок - лише один з багатьох факторів, які можуть призвести до збільшення числа заражень коронавірусом. У чому експерти сходяться, так це на думці, що головною причиною поширення вірусу SARS-CoV-2 є контакти між людьми.

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Чи захищають маски від пилку?

Професор Трайдль-Гоффман рекомендує людям, які належать до груп ризику, бути особливо обережними в період цвітіння рослин і носити маску, коли в повітрі багато пилку. Зі свого боку алерголог Карл-Крістіан Бергман підкреслює: "Виходити на прогулянку може кожен, незалежно від наявності алергії. Ніхто не повинен сидіти вдома". З точки зору експерта, щоб виправдати особливі заходи застереження в період цвітіння рослин, потрібні набагато солідніші наукові дані.