Коронавірус і алергія: навесні ризик зараження зростає?

Навесні зростає не лише небезпека алергії, а й ризик зараження коронавірусом, стверджують вчені з Мюнхена. Чому це відбувається і як убезпечити себе під час цвітіння рослин?
Навесні страждають алергіки
Нежить, першіння в горлі і опухлі очі - ознаки алергії в сезон цвітіння рослин. Однак дискомфортний стан, у якому перебуває багато людей навесні, як вважають деякі вчені, - не єдина біда. Згідно з дослідженням вчених з Технічного університету Мюнхена, у цей період підвищується і ризик зараження коронавірусом, причому не тільки у пацієнтів, які страждають від алергії на пилок.
Як впливає пилок на зростання заражень коронавірусом
Дослідження проводилося в період з січня по квітень 2020 року міжнародною командою вчених під керівництвом фахівців з Технічного університету Мюнхена і Центру дослідження здоров'я і довкілля імені Гельмгольца. Вони вивчили дані 130 станцій аеропалінологічного моніторингу з 31 країни і зіставили їх з інформацією про погодні умови і кількість заражень коронавірусом в березні і квітні 2020 року. Саме тоді перша хвиля пандемії накрила Європу і Північну Америку. При цьому в дослідженні були враховані і заходи з боротьби з COVID-19, чинні у тій чи іншій країні, наприклад, запровадження локдауну.
"Чим більше пилку, тим виразніший ефект", - резюмує членкиня дослідницької групи, медична фахівчиня з вивчення довкілля, професорка Технічного університету Мюнхена Клаудія Трайдль-Гоффман (Claudia Traidl-Hoffmann). За її даними, збільшення концентрації пилку на сто часток на кубічний метр повітря за відсутності локдауну веде до підвищення числа заражень в середньому на 4 відсотки.
За певних умов, тобто за відповідної температури і вологості повітря, кількість заражень може зрости навіть на 44 відсотки. При цьому, під час локдауну кількість нових заражень була вдвічі меншою, незважаючи на ту саму кількість пилку в повітрі.
Існує кілька досліджень, автори яких намагаються з'ясувати, чи послаблює пилок імунні властивості слизової оболонки носа. Зазвичай при потраплянні пилку на слизову організм людини виробляє інтерферони, які активують імунну систему і змушують її боротися з вірусом.
Сльозливість очей і нежить - ознаки алергії
Коли вірус і пилок потрапляють на слизову оболонку одночасно, цей захисний механізм сповільнюється - організм виробляє менше інтерферонів. За таких умов вірусу стає простіше розмножуватися. Цей причинно-наслідковий зв'язок вже був доведений відносно риновірусів, що викликають знайомий всім нежить. Щоб успішно захистити себе від коронавірусу SARS-CoV-2, організму потрібні ті ж інтерферони, що і для захисту від нежитю. Саме тому вчені припускають, що в випадку з коронавірусом ті ж причини можуть вплинути на зростання кількості заражень.
За словами професорки Трайдль-Гоффман, організм алергіків дає слабшу інтерферонову відповідь на появу вірусу. Проте досі Інститут імені Роберта Коха не включив пацієнтів з алергіями в групу ризику.
Алергологи про ризик зараження коронавірусом в період цвітіння рослин
І все ж наукова спільнота висловила сумнів в обґрунтованості висновків вищезгаданого дослідження. Так, професор Карл-Крістіан Берґманн (Karl-Christian Bergmann) з берлінської клініки Charité зазначає, що "в подібному епідеміологічному дослідженні неможливо простежити точний зв'язок між причиною і наслідком". "У дослідженні наголошується, що певні фактори, пов'язані з навколишнім середовищем, в тому числі пилок, могли вплинути на зростання числа заражень навесні 2020 року. При цьому звертає на себе увагу обережність формулювань", - вказує експерт в інтерв'ю DW.
Початок пандемії коронавірусу в 2020 році збігся у часі з початком сезону цвітіння
У 2020 році початок пандемії коронавірусу точно збігся за часом з початком сезону цвітіння рослин. "Тому висока концентрація пилку в повітрі і число заражень, що зростало, могли бути простим збігом", - вказує і професор Людґер Клімек (Ludger Klimek) з Центру дослідження алергій у Вісбадені в пресрелізі Спілки лікарів-алергологів Німеччини.
Німецька служба інформування населення про період цвітіння рослин (Polleninformationsdienst) також вважає, що приводу панікувати немає. "Ні алергіки, ні інші люди не повинні боятися, що через контакт з пилком у повітрі вони заразилися коронавірусом", - йдеться у заяві служби.
Самі автори дослідження підкреслюють, що пилок - лише один з багатьох факторів, які можуть призвести до збільшення числа заражень коронавірусом. У чому експерти сходяться, так це на думці, що головною причиною поширення вірусу SARS-CoV-2 є контакти між людьми.
Професор Трайдль-Гоффман рекомендує людям, які належать до груп ризику, бути особливо обережними в період цвітіння рослин і носити маску, коли в повітрі багато пилку. Зі свого боку алерголог Карл-Крістіан Бергман підкреслює: "Виходити на прогулянку може кожен, незалежно від наявності алергії. Ніхто не повинен сидіти вдома". З точки зору експерта, щоб виправдати особливі заходи застереження в період цвітіння рослин, потрібні набагато солідніші наукові дані.
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