 Коронавірус і фактори ризику: важить соціальний статус, а не походження | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 15.03.2021

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Європа

Коронавірус і фактори ризику: важить соціальний статус, а не походження

Чи мають мігранти більш тяжкий перебіг коронавірусної хвороби? Достатніх даних про це немає, однак очевидно, що бідні люди мають більші ризики захворіти серйозно.

Лікування пацієнта з COVID-19 у відділенні інтенсивної терапії в лікарні Ростока

Лікування пацієнта з COVID-19 у відділенні інтенсивної терапії в лікарні Ростока

Вражаючі цифри опублікував нещодавно найбільший таблоїд Німеччини Bild: серед тих людей, які заразились коронавірусом і лікувалися від COVID-19 у відділеннях інтенсивної терапії німецьких лікарень, було дуже багато людей з міграційним корінням.

Політики мали намір приховати цифри?

Видання посилалося на розмови очільника Інституту імені Роберта Коха Лотара Вілера (Lothar Wieler) з головними лікарями кількох великих лікарень, за словами яких, частка пацієнтів з міграційним походженням у реанімаціях сягає 90 відсотків.

Між рядків у статті поставало питання: чи не хочуть політики і вчені втриматися від розголошення цих даних, щоб не наразитись на звинувачення у ксенофобії?

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Вочевидь, у публікації Bild були наведені помилкові дані: через кілька днів на пресконференції у Берліні Вілер по суті спростував головну тезу публікації: за його словами, заяви окремих лікарів були невиправдано екстрапольовані на всю країну. Водночас він підтвердив факт розмови з лікарями: "Це була особиста розмова, неформальний обмін думками, під час якого ми обговорювали різні речі, але жодних остаточних висновків не дійшли. Інститут  імені Роберта Коха не має таких даних, і відповідно до пункту 11 Закону про захист від інфекційних захворювань ці дані не збираються".

Пандемія - колосальна проблема для мігрантів

Приблизно у 13 відсотків населення Німеччини немає німецького паспорта. Пандемія є надзвичайно серйозною проблемою в першу чергу для тієї невеликої частини цієї групи, яка погано володіє німецькою мовою, особливо для численних біженців, які прибули в країну після 2015 року.

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Нерідко умови їхнього життя є дуже обмеженими, вони отримують мало інформації, наприклад, про заходи щодо обмеження поїздок, про правила, запроваджені всередині країни.

Тож було б дивно, якби частка людей з міграційним корінням серед інфікованих і хворих була б вищою, ніж серед інших верств населення. А втім, надійних даних національного масштабу немає. Клініки та відомства охорони здоров'я повідомляють Інституту імені Роберта Коха тільки число випадків заражень або захворювання без наведення будь-яких персональних даних. Прессекретар міністерства охорони здоров'я Себастьян Ґюльде (Sebastian Guelde) зазначає: "Ми постійно звертали увагу на те, що мовний бар'єр і різний доступ до медичної інформації, звичайно ж, є важливими факторами і для стану здоров'я людей. Також, зрозуміло, певну роль відіграють соціально-економічні фактори, як-от трудова діяльність, умови життя в цілому".

Соціальний статус, житлові обставини та умови праці - найважливіше

Берлінська газета Tagesspiegel, посилаючись на інформацію зі столичних клінік, також наголошувала, що кидається в очі, наскільки багато там лікується чоловіків з багатодітних родин арабського або турецького походження. За даними видання, в медперсоналу часто виникали конфлікти з їхніми родичами, які не хотіли зважати на заборону відвідувати пацієнтів, запроваджену задля боротьби з коронавірусом.

Бідність - підвищений фактор ризику зараження коронавірусом та розвитку тяжких симптомів COVID-19

Бідність - підвищений фактор ризику зараження коронавірусом та розвитку тяжких симптомів COVID-19

Однак ті ж медики схиляються до того, що й заражуваність, і знання про пандемію більшою мірою залежать від соціального статусу, і меншою - від походження. Іншими словами, частіше хворіють бідні та ті, хто живе або працює в поганих умовах.

Соціолог: "У бідних людей перебіг хвороби важчий"

Фахівець у галузі соціології медицини Ніко Драґано (Nico Dragano) з університетської клініки в Дюссельдорфі наголошує, що необхідно розрізняти небезпеку заразитися й небезпеку важкого перебігу хвороби.

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"Якщо ви раніше вже мали певні захворювання, то підвищується ризик того, що в разі інфікування ви переноситиме хворобу важче, - пояснює він в інтерв'ю DW. - Це, наприклад, хвороби серця, гіпертонія, надмірна вага, діабет. Усі ці хвороби найчастіше вражають людей, що живуть у бідності".

Багато лікарів і доглядальників - мігранти

На цей взаємозв'язок, що стосується не тільки Німеччини, торік звертала увагу й Організація економічного співробітництва й розвитку (ОЕСР). У дослідженні цієї організації також наголошується, що в середньому по всіх 37 країнах ОЕСР 24 відсотки лікарів та 16 відсотків медсестер становлять мігранти. Тобто саме вони перебувають у перших рядах у боротьбі з коронавірусом.

Навіть у розпал локдаунів, коли були закриті кордони, влада різних країн, також і уряд ФРН, запроваджували винятки, наприклад, для в'їзду іноземців для допомоги при збиранні врожаю, вказується в доповіді ОЕСР.

МОЗ ФРН інформує багатьма мовами

Однак мовну проблему ніхто не скасовував. Прессекретар міністерства охорони здоров'я Себастьян Ґюльде наголошує, що його відомство усвідомлює це: "Інформаційний матеріал, наприклад, про кампанію вакцинації, перекладений десятьма іноземними мовами. А гаряча лінія за номером 116117 з середини березня буде доступною ще чотирма мовами: англійською, турецькою, арабською та російською". Поки що, однак, не зрозуміло, як саме ця інформація поширюватиметься серед тих, хто найбільше її потребує.

  • Обкладинки журналів Time Magazine та Spiegel з портретами засновників фірми BioNTech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції

    Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.

  • Штаб-квартира компанії Moderna

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Moderna: родом з університету Гарварда

    На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.

  • Індійська лікарка демонструє ампулу з вакциною AstraZeneca

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"

    Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.

  • Прибуття першої партії вакцини Спутник V в Болівію.

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    "Спутник V": найперша реєстрація

    У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.

  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sinovac: тихий конкурент з Китаю

    Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

  • Ілон Маск демонструє депутатам Бундестагу Німеччини принтер для вакцин Curevac

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    CureVac: принтер для вакцин від Tesla

    Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


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