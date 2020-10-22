Коронавірус і фактори ризику: важить соціальний статус, а не походження

Чи мають мігранти більш тяжкий перебіг коронавірусної хвороби? Достатніх даних про це немає, однак очевидно, що бідні люди мають більші ризики захворіти серйозно.
Вражаючі цифри опублікував нещодавно найбільший таблоїд Німеччини Bild: серед тих людей, які заразились коронавірусом і лікувалися від COVID-19 у відділеннях інтенсивної терапії німецьких лікарень, було дуже багато людей з міграційним корінням.
Видання посилалося на розмови очільника Інституту імені Роберта Коха Лотара Вілера (Lothar Wieler) з головними лікарями кількох великих лікарень, за словами яких, частка пацієнтів з міграційним походженням у реанімаціях сягає 90 відсотків.
Між рядків у статті поставало питання: чи не хочуть політики і вчені втриматися від розголошення цих даних, щоб не наразитись на звинувачення у ксенофобії?
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Вочевидь, у публікації Bild були наведені помилкові дані: через кілька днів на пресконференції у Берліні Вілер по суті спростував головну тезу публікації: за його словами, заяви окремих лікарів були невиправдано екстрапольовані на всю країну. Водночас він підтвердив факт розмови з лікарями: "Це була особиста розмова, неформальний обмін думками, під час якого ми обговорювали різні речі, але жодних остаточних висновків не дійшли. Інститут імені Роберта Коха не має таких даних, і відповідно до пункту 11 Закону про захист від інфекційних захворювань ці дані не збираються".
Приблизно у 13 відсотків населення Німеччини немає німецького паспорта. Пандемія є надзвичайно серйозною проблемою в першу чергу для тієї невеликої частини цієї групи, яка погано володіє німецькою мовою, особливо для численних біженців, які прибули в країну після 2015 року.
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Нерідко умови їхнього життя є дуже обмеженими, вони отримують мало інформації, наприклад, про заходи щодо обмеження поїздок, про правила, запроваджені всередині країни.
Тож було б дивно, якби частка людей з міграційним корінням серед інфікованих і хворих була б вищою, ніж серед інших верств населення. А втім, надійних даних національного масштабу немає. Клініки та відомства охорони здоров'я повідомляють Інституту імені Роберта Коха тільки число випадків заражень або захворювання без наведення будь-яких персональних даних. Прессекретар міністерства охорони здоров'я Себастьян Ґюльде (Sebastian Guelde) зазначає: "Ми постійно звертали увагу на те, що мовний бар'єр і різний доступ до медичної інформації, звичайно ж, є важливими факторами і для стану здоров'я людей. Також, зрозуміло, певну роль відіграють соціально-економічні фактори, як-от трудова діяльність, умови життя в цілому".
Берлінська газета Tagesspiegel, посилаючись на інформацію зі столичних клінік, також наголошувала, що кидається в очі, наскільки багато там лікується чоловіків з багатодітних родин арабського або турецького походження. За даними видання, в медперсоналу часто виникали конфлікти з їхніми родичами, які не хотіли зважати на заборону відвідувати пацієнтів, запроваджену задля боротьби з коронавірусом.
Однак ті ж медики схиляються до того, що й заражуваність, і знання про пандемію більшою мірою залежать від соціального статусу, і меншою - від походження. Іншими словами, частіше хворіють бідні та ті, хто живе або працює в поганих умовах.
Фахівець у галузі соціології медицини Ніко Драґано (Nico Dragano) з університетської клініки в Дюссельдорфі наголошує, що необхідно розрізняти небезпеку заразитися й небезпеку важкого перебігу хвороби.
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"Якщо ви раніше вже мали певні захворювання, то підвищується ризик того, що в разі інфікування ви переноситиме хворобу важче, - пояснює він в інтерв'ю DW. - Це, наприклад, хвороби серця, гіпертонія, надмірна вага, діабет. Усі ці хвороби найчастіше вражають людей, що живуть у бідності".
На цей взаємозв'язок, що стосується не тільки Німеччини, торік звертала увагу й Організація економічного співробітництва й розвитку (ОЕСР). У дослідженні цієї організації також наголошується, що в середньому по всіх 37 країнах ОЕСР 24 відсотки лікарів та 16 відсотків медсестер становлять мігранти. Тобто саме вони перебувають у перших рядах у боротьбі з коронавірусом.
Навіть у розпал локдаунів, коли були закриті кордони, влада різних країн, також і уряд ФРН, запроваджували винятки, наприклад, для в'їзду іноземців для допомоги при збиранні врожаю, вказується в доповіді ОЕСР.
Однак мовну проблему ніхто не скасовував. Прессекретар міністерства охорони здоров'я Себастьян Ґюльде наголошує, що його відомство усвідомлює це: "Інформаційний матеріал, наприклад, про кампанію вакцинації, перекладений десятьма іноземними мовами. А гаряча лінія за номером 116117 з середини березня буде доступною ще чотирма мовами: англійською, турецькою, арабською та російською". Поки що, однак, не зрозуміло, як саме ця інформація поширюватиметься серед тих, хто найбільше її потребує.