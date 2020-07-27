 Чи викликає залежність спрей для носа? | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 16.10.2020

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Світ

Чи викликає залежність спрей для носа?

Нежить? Закладений ніс? Важко дихати? Зазвичай, ми тут же шукаємо спрей для носа. Та дехто вже не може обійтися без цього засобу. Наскільки це безпечно?

Назальний спрей - популярний засіб

Назальний спрей - популярний засіб

При закладеному носі багато з нас кілька тижнів безперервно не випускають з рук назальний спрей. ЛОР-лікарі заспокоюють, мовляв, усе в порядку, адже цей засіб миттєво полегшує симптоми і дозволяє вільно дихати і виводити запальний секрет. Назальний спрей є ефективним та популярним засобом, однак поводитися з ним варто обережно.

Знати міру

При нежиті та застуді спрей забезпечує скорочення набряку слизових оболонок. "До назальних турбінатів іде сильно кровопостачання, спреї діють саме на це. Звужуються судини, запалення турбінатів скорочується. Це звільняє дихальні шляхи", - пояснює Томас Дейтмер (Thomas Deitmer) з Німецького товариства оториноларингології. Звичайні спреї містять адреналіноподібні активні речовини, продовжує медик, та психотичних речовин, що можуть викликати залежність, не містять.

Кокаїн, на відміну від спрею для носа, викликає стійку залежність

Кокаїн, на відміну від спрею для носа, викликає стійку залежність

Більшість назальних спреїв містять переважно ксилометазолін або оксиметазолін. Вони належать до так званих симпатоміметичних активних інгредієнтів. Ці речовини скорочують кровоносні судини, і набряк зменшується. Ми знову можемо глибоко вдихнути. Але наші слизові оболонки швидко звикають до добової дози спрею, який полегшує неприємні симптоми. Це може призвести до так званого ефекту відміни, своєрідного зачарованого кола: чим більше користуємося спреєм, тим швидше минає його ефект, а ми тягнемося вже за новою дозою. На якомусь етапі спрей не допомагає, а нежить стає хронічним, слизова висихає і у вологому стані її стає важко підтримувати.

Багато спреєзалежних користуються засобом принаймні тричі на день, навіть цього не помічаючи, адже назальні спреї не наркотик і не належать до списку заборонених речовин.

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Звичка чи залежність?

Та у тривалій перспективі назальний спрей може сильно зашкодити здоров'ю вашого носа, який звикає до відчуття полегшення. Визначити, де звичка, а де вже залежність не так то й просто, каже Гайно Штевер (Heino Stöver) з Інституту соціальних досліджень у галузі наркології (ISFF) у Франкфурті-на-Майні. Науковець знає про це не з чужого досвіду. "У молодості я постійно користувався назальним спреєм, прискав двічі-тричі на день і так зо два роки підряд. Це призвело до пересихання слизових оболонок носа і вони й досі не одужали від цього", - розповідає 64-річний вчений.

У ті роки широкого усвідомлення проблеми не існувало і зі спреями поводилися відносно безтурботно. Сьогодні ж рекомендовано не користуватися спреєм довше двох тижнів, щоби запобігти можливим негативним ефектам. Разом з тим, "за шкалою небезпеки, спрей для носа я би розмістив десь на нижніх позиціях, адже серйозного потенціалу викликання залежності він не має", - каже експерт.

Спреї впливають і на нюх

Спреї впливають і на нюх

Сам препарат звикання не викликає. Постійне використання теж важко назвати залежністю, однак всьому треба знати міру, застерігає Штевер. "Так, цей медикамент не має психотропного впливу як кокаїн, канабіс чи алкоголь. Але часте використання нівелює ефект і тоді пшикають вже не тричі, а вісім разів на день", - додає ЛОР-лікар Дейтмер.

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Шлях до відвикання

Ефективність спрею із частим використанням знижується, аж поки взагалі не сходить нанівець. Натомість це веде до сухості у слизових оболонках, які вже не здатні виконувати свою функцію захисту від мікробів. А для цього потрібна вологість у носі. Та через часте використання спрею слизова оболонка стоншується, а ніс вже не може зволожувати повітря, яким ми дихаємо. А саме у цьому і головне завдання носа: зігрівати, очищати і зволожувати повітря. "І це веде до утворення наростів у які часто потрапляють бактерії", - каже Дейтмер.

Розмноження бактерій може призвести до атрофічного риніту, коли хворі скаржаться на різкий гнилісний запах з носу, або ж самі не помічають бридкого запаху, натомість він відчутний оточенню.

Штевер пояснює, що назальні спреї стали для багатьох "чарівною паличкою", яка миттєво рятує від закладення носу. Так і до звикання недалеко, а рука вже сама тягнеться до субстанції, що дарує полегшення. Що ж робити тим, хто вже виробив звичку? Головною стратегією є свідоме зменшення користування і доз. Можна завести щоденник і занотовувати прийом препарату та причини - усунення симптомів чи використання за звичкою. До речі, стаціонарно від цього не лікують.

Ще одна порада від фахівців для відлучення і відвикання - спрей з морською сіллю, натуральною речовиною. У багатьох тут проявляються симптоми закладеного носу і сухості. Та перед тим, як повертатися до назального спрею варто проконсультуватися із лікарем.

Сухий ніс і сухість слизових оболонок можуть призвести до серйозних хвороб і розвитку патологій. ЛОР-спеціаліст має поставити діагноз, визначити, чому у пацієнта закладений ніс. У разі виникнення поліпів їх видаляють хірургічним методом, каже Дейтмер. "Не можна виключати і алергічного захворювання, яке викликає закладеність носу", - додає він. Алергологічний тест може допомогти підібрати правильну терапію. А у разі кривої носової перегородки допомогти можуть хірурги. Дуже рідко у носі можуть з'являтися пухлини.

Та у будь-якому разі, постійне закупорення у носі не варто ігнорувати, адже це викликає сухість у роті, хропіння під час сну і його порушення. Та кількаразове і постійне використання спрею для носу - неправильніше рішення цієї проблеми.

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    Автор: Чарлі Шілд, Тетяна Бондаренко


 

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Докладно

Назальний спрей - популярний засіб

Залежність від спрею для носа?

Використання цього засобу може легко перетворитись на звичку. Наскільки це безпечно?  

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