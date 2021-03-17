Яким буде COVID-сертифікат ЄС і чи отримуватимуть його українці

У Євросоюзі почали працювати над порятунком другого сезону літніх відпусток під час пандемії COVID-19. Щоб спростити переміщення людей між країнами, Єврокомісія пропонує запровадити "цифровий зелений сертифікат". Проєкт відповідного регламенту ЄС єврокомісари ухвалили на засіданні 17 березня. Тепер якщо документ погодять Рада ЄС та Європарламент, сертифікати можуть почати діяти з середини червня - саме до цього часу у Брюсселі планують завершити всю технічну підготовку до їх запровадження.

Сертифікати вакцинації, антитіл і негативних тестів на коронавірус

"Цифровий зелений сертифікат" включатиме відразу три різних сертифікати. Ідеться про сертифікат вакцинації від коронавірусу, підтвердження того, що людина хворіла на COVID-19 та одужала, а також про наявні негативні тести на SARS-CoV-2.

Читайте також: Зеленський і Нетаньяху обговорили подорожі з паспортами вакцинації

У Єврокомісії пояснюють, що об'єднали три види сертифікатів, аби запобігти дискримінації людей, які поки не отримали можливості вакцинуватися. Крім того, є люди, які не можуть щепитися з медичних міркувань або ж просто не захочуть цього робити.

Видаватимуть сертифікати національні органи системи охорони здоров'я, лікарні і тестові центри. Стягнення плати за отримання сертифікату не передбачається.

Як діятиме "цифровий зелений сертифікат"?

Сертифікат можна буде завантажити на смартфон. Для тих, у кого нема сучасних мобільних пристроїв, документ надаватиметься у паперовій формі.

У Єврокомісії обіцяють, що з метою безпеки даних сертифікати міститимуть мінімум інформації. У всіх документах вказуватимуться ім'я та дата народження, а також дані про те, яка установа цей документ видала. Сертифікат про вакцинацію міститиме інформацію про те, яким препаратом людину щепили та коли. Сертифікат про одужання інформуватиме, коли людина хворіла на COVID-19. Сертифікат про відсутність інфекції міститиме дані про дату та тип тесту - ПЛР чи експрестест на антигени. Тести для самостійного використання не враховуватимуться.

Як перевірятимуть сертифікати?

Головним елементом сертифікату буде QR-код, за допомогою якого можна буде перевірити його автентичність. У Єврокомісії запевняють, що цей код використовуватисметься виключно для перевірки цифрового підпису лікарні або ж іншого органу, який видав сертифікат.

Читайте також: Паспорт вакцинації від коронавірусу в ЄС: "мінне поле" етики і права

Цифрові підписи будуть зібрані у базах даних кожної з держав ЄС. Для того, аби сертифікати діяли на території всього об'єднання, Єврокомісія створить систему зв'язку цих баз даних. Через неї обіцяють не передавати жодних особистих даних, а лише інформацію, необхідну для перевірки цифрового підпису.

Скільки часу сертифікати будуть дійсними?

У проєкті регламенту термін дії сертифікату вакцинації не визначається. Річ у тому, що наразі невідомо, скільки діє захист, який надають вакцини. Натомість визначені строки дії сертифікату про одужання - отримати його можна буде, починаючи з 11-го дня після першого позитивного тесту на COVID-19. І діятиме він не більше, ніж 180 днів, адже рівень антитіл з часом зменшується.

Кожна людина зможе будь-коли попросити видати їй новий сертифікат, якщо вона, наприклад, вакцинувалася, одужала від хвороби чи здала новий тест.

Для чого використовуватимуться "зелені сертифікати"?

Мета сертифікатів - сприяти вільним і безпечним подорожам всередині ЄС. При цьому в Єврокомісії наголошують, що сертифікати не будуть необхідною умовою для подорожей. "Усі громадяни ЄС мають фундаментальне право на вільне пересування у ЄС, і це є чинним, незалежно від того, вакциновані вони чи ні (…) "Цифровий зелений сертифікат" спростить реалізацію цього права, зокрема завдяки сертифікатам про тестування та одужання", - зазначають у Єврокомісії.

Такий "зелений паспорт" вакцинації від коронавірусу уже запровадили в Ізраїлі

Як саме застосовуватимуться сертифікати, вирішуватиме кожна держава ЄС. Однак проєкт регламенту передбачає, що коли якась країна скасує для людей з імунітетом від коронавірусу те чи інше обмеження, це послаблення діятиме для всіх носіїв "зеленого сертифікату", а не лише для її громадян.

На які вакцини поширюватиметься сертифікат ЄС?

Чинними для всього ЄС будуть сертифікати про щеплення вакцинами, зареєстрованими Єврокомісією. Таких зараз чотири: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson.

Однак у деяких країнах, наприклад Угорщині, вже почали застосовувати й інші вакцини: російську Sputnik V або ж китайську Sinopharm. Щеплені ними також зможуть отримати "зелений сертифікат". Щоправда, визнавати його чи ні, - це вирішуватиме кожна держава ЄС самостійно.

Чи визнаватимуть у ЄС сертифікати, видані Україною

Пропозиція передбачає, що отримати сертифікати зможуть громадяни ЄС і члени їхніх родин. Єврокомісія представила і проєкт іншого регламенту, який поширить дію на громадян третіх країн, які є резидентами Євросоюзу. Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн також видаватимуть "зелені сертифікати". Приєднатися зможе й Швейцарія.

Отримати сертифікат зможуть і громадяни України або ж інших третіх країн. Під час подорожі до Євросоюзу вони зможуть звернутися до місцевих відповідних органів і попросити видати їм "цифровий зелений сертифікат". Для цього треба буде надати підтвердження вакцинації. Чи визнавати це підтвердження надійним - це вирішуватиме держава ЄС, де українець подаватиме цей запит.

У Брюсселі передбачили й можливість для визнання сертифікатів, виданих у третіх країнах, наприклад Україні. Для цього Києву треба буде створити сумісну з європейською систему видачі сертифікатів. Єврокомісія її перевірить і може визнати її прийнятною. Тоді видані Україною сертифікати визнаватимуться так само, як "цифрові зелені сертифікати" ЄС.