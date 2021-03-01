 Україна готова до дискусії з ЄС щодо ″паспортів вакцинації″ - Шмигаль | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.03.2021

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Україна готова до дискусії з ЄС щодо "паспортів вакцинації" - Шмигаль

Україна готова приєднатися до дискусії з європейськими партнерами про впровадження системи міжнародних "паспортів вакцинації", заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Німецький паспорт щеплення

Німецький "паспорт щеплення"

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна готова приєднатися до дискусії з європейськими партнерами щодо впровадження системи міжнародних "паспортів вакцинації". Про це очільник Кабміну розповів у четвер, 4 березня, на пресконференції за результатами першого року роботи його уряду.

"На мою думку, найкращий варіант і найбільш надійний - це електронна верифікація вакцинованої особи. Можна називати його "паспорт вакцинації", - сказав Шмигаль, цитує "Інтерфакс-Україна".

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Прем'єр зазначив, що Україна рухатиметься шляхом електронної верифікації та QR-кодів, які будуть прив'язані до реєстру вакцинованих. Водночас Шмигаль зазначив, що ця дискусія триває і в Європі, але остаточного рішення, яким має бути міжнародний "паспорт вакцинації", поки що немає, тож Україна долучатиметься до таких дискусій і пропонуватиме свій досвід.

Третя хвиля пандемії

Нагадаємо, раніше цього дня Денис Шмигаль визнав початок третьої хвилі пандемії COVID-19 в країні й застеріг щодо можливості повернення до локдауну в країні. Він також поінформував, що у 2021 році заплановано вакцинування близько 10 мільйонів українців. "У цьому і наступному роках (…) ми бачимо можливість вакцинувати близько 20-22 мільйонів українців. (…) Цього року, відповідно, очікуємо близько 10 мільйонів людей, які провакцинуються в Україні", - заявив прем'єр-міністр.

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Як повідомлялося, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія вакцинації населення від коронавірусу. Станом на 4 березня вакциновано 9568 осіб. Всі вони отримали лише першу дозу вакцини. Нещодавно міністр охорони здоров'я України Максим Степанов поділився планами його відомства вийти влітку на рівень вакцинації від п'яти до семи мільйонів щеплень щомісяця.

В Україні останнім часом спостерігається стале зростання випадків зараження коронавірусом. Так само напередодні повідомлялося про найвищий показник госпіталізації пацієнтів з COVID-19.

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