 В Україні зафіксована рекордна кількість госпіталізацій з COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.03.2021

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Новини

В Україні зафіксована рекордна кількість госпіталізацій з COVID-19

У МОЗ України нарахували за добу 3486 випадків госпіталізації з COVID-19, що є рекордом. Так само зафіксовано значно більше випадків нових заражень, ніж у попередні дні.

Коронавірус в Україні

В Україні упродовж доби зафіксовано 3486 випадків госпіталізації з коронавірусом. Такі дані повідомив у середу, 3 березня, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"7 235 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 3 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 429 дітей і 319 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано - 3 486 осіб, летальних випадків - 185, одужали - 5 118 осіб", - написав Степанов на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Як повідомляє інформагенція Reuters, нинішня кількість госпіталізованих з COVID-19 є найвищою з початку пандемії. Крім того, нинішні дані свідчать про істотне зростання кількості інфікованих, порівняно з попередніми днями. Приміром, 2 березня повідомлялося про 5 336 нових випадків коронавірусної хвороби, а 1 березня зафіксували за добу 4 285 нових випадків інфікування COVID-19, 28 лютого було зафіксовано 5 833 нових випадки інфікування COVID-19, нагадує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Кількість інфікованих із початку пандемії на ранок середи становить 1 364 705 осіб, 26 397 осіб - померли, одужали - 1 182 036 людей. За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській (649), Чернівецькій (504), Вінницькій (453), Закарпатській (438) областях та в Києві (463).

Нагадаємо, в Україні з 24 лютого розпочалася кампанія з вакцинації населення від коронавірусу. Нещодавно Степанов поділився планами МОЗ вийти влітку на рівень вакцинації від п'яти до семи мільйонів щеплень щомісяця.

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