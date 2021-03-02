В Україні зафіксована рекордна кількість госпіталізацій з COVID-19

В Україні упродовж доби зафіксовано 3486 випадків госпіталізації з коронавірусом. Такі дані повідомив у середу, 3 березня, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"7 235 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 3 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 429 дітей і 319 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано - 3 486 осіб, летальних випадків - 185, одужали - 5 118 осіб", - написав Степанов на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Як повідомляє інформагенція Reuters, нинішня кількість госпіталізованих з COVID-19 є найвищою з початку пандемії. Крім того, нинішні дані свідчать про істотне зростання кількості інфікованих, порівняно з попередніми днями. Приміром, 2 березня повідомлялося про 5 336 нових випадків коронавірусної хвороби, а 1 березня зафіксували за добу 4 285 нових випадків інфікування COVID-19, 28 лютого було зафіксовано 5 833 нових випадки інфікування COVID-19, нагадує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Кількість інфікованих із початку пандемії на ранок середи становить 1 364 705 осіб, 26 397 осіб - померли, одужали - 1 182 036 людей. За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Івано-Франківській (649), Чернівецькій (504), Вінницькій (453), Закарпатській (438) областях та в Києві (463).

Нагадаємо, в Україні з 24 лютого розпочалася кампанія з вакцинації населення від коронавірусу. Нещодавно Степанов поділився планами МОЗ вийти влітку на рівень вакцинації від п'яти до семи мільйонів щеплень щомісяця.