 ЄС і Україна взаємно визнаватимуть цифрові COVID-сертифікати | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.08.2021

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Новини

ЄС і Україна взаємно визнаватимуть цифрові COVID-сертифікати

Європейська Комісія ухвалила рішення про взаємне визнання електронних COVID-сертифікатів з Україною, повідомив Денис Шмигаль. Українські COVID-сертифікати будуть дійсними для подорожей до ЄС із 20 серпня.

Цифровий COVID-сертифікат ЄС

Цифровий COVID-сертифікат ЄС

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про взаємне визнання Європейським Союзом та Україною електронних COVID-сертифікатів. Про це Шмигаль написав у четвер, 19 червня, у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні Єврокомісія прийняла рішення про взаємне визнання цифрових COVID-сертифікатів, виданих Україною та ЄС", - написав очільник українського уряду.

Шмигаль додав, що цей документ можна отримати в додатку "Дія" тим українцям, які пройшли повний курс вакцинації. Український цифровий COVID-сертифікат дозволяє вільно подорожувати до Європейського Союзу і відтепер визнається для пред'явлення всередині країн ЄС, пояснив Шмигаль.

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"Рішення Європейської Комісії свідчить про високу довіру до України, а також робить подорожі українців у Європу доступними", - виснував Шмигаль.

Українські сертифікати прийматимуться з 20 серпня

COVID-сертифікати, видані Україною, прийматимуть у країнах ЄС із п'ятниці, 20 серпня, повідомила пресслужба Єврокомісії. Також у Брюсселі визнали сертифікати Північної Македонії і Туреччини. "Я вітаю Україну, Північну Македонію і Туреччину в нашій системі цифрових COVID-сертифікатів і сподіваюся, що найближчим часом до нас підключаться ще більше наших сусідів", - зазначив європейський комісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї.

Нагадаємо, 17 серпня було запущено бета-тестування COVID-сертифікатів у мобільному додатку "Дія" для користувачів Android. Раніше, з 1 липня,  запустили бета-тестування COVID-сертифікатів у "Дії" для користувачів iOS.

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