ЄС остаточно затвердив COVID-сертифікати

У Євросоюзі остаточно затвердили COVID-сертифікати, які мають допомогти відновити вільний рух усередині ЄС, а також подорожі до Шенгену в умовах пандемії. Рада ЄС на засіданні у Люксембурзі в п'ятницю, 11 червня, одноголосно проголосувала за обидва регламенти Євросоюзу. Про це повідомляє кореспондент DW.

Перший регламент запроваджує сертифікати для громадян країн ЄС і Шенгену, а другий поширює їхню дію на громадян третіх країн, які або проживають у Євросоюзі, або ж легально приїхали туди. Обидва регламенти підпишуть на церемонії у Європарламенті 14 червня.

Читайте також: Як працюватиме COVID-сертифікат ЄС і чи отримуватимуть його українці

Сертифікати, які міститимуть інформацію про вакцинацію від коронавірусу, наявність імунітету після одужання від COVID-19 або негативний результату тесту на коронавірус, почнуть діяти з 1 липня. Вони будуть безкоштовними, їх можна буде отримати як у електронній, так і в паперовій формі. Головним їхнім елементом буде QR-код, за допомогою якого перевірятиметься автентичність сертифікату.

Деякі країни ЄС вже видають COVID-сертифікати

Напередодні Європарламент дав "зелене світло" COVID-сертифікатам ЄС. При цьому деякі держави вже почали їх видавати - це Болгарія, Німеччина, Греція, Данія, Польща, Хорватія і Чехія.

Україна теж запровадила сертифікат імунітету від коронавірусу. Це - паперовий документ, визнаний на міжнародному рівні та враховує міжнародні медико-санітарні правила для перетину кордону. Його видає міністерство охорони здоров'я України.

Український сертифікат видають тим, хто отримав дві дози щеплення вакциною проти COVID-19, яка схвалена до екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). Якщо людина збирається подорожувати до ЄС, вакцина має бути схвалена ще й на рівні Євросоюзу. Усі вакцини, які зараз використовує Україна, зокрема, Comirnaty від Biontech та Pfizer, AstraZeneca різного виробництва та CoronaVac від Sinovac Biotech, мають дозвіл від ВООЗ. Схвалення на рівні ЄС також мають всі вакцини, що застосовуються в Україні, окрім китайської CoronaVac. Ця вакцина наразі лише проходить процес отримання дозволу на застосування в Євросоюзі.

Міністерство закордонних справ України веде переговори з низкою країн, аби прискорити процес безперешкодного перетину кордону українськими громадянами за наявності COVID-свідоцтва. Найближчим часом з паперовим сертифікатом можна буде поїхати в Туреччину, Молдову, Угорщину, Ізраїль та інші країни.

Читайте також: Відпустка в Європі - куди можуть поїхати українці?