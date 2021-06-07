 Відпустка в Європі - куди можуть поїхати українці? | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 11.06.2021

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Європа

Відпустка в Європі - куди можуть поїхати українці?

Наближається літо, рівень вакцинації від коронавірусу зростає - і деякі країни Європи відкривають свої кордони набагато швидше, ніж інші. На що варто звернути увагу, плануючи відпустку в ЄС.

Літак British Airways в аеропорту Амстердама Схіпгол

Літо - час відпусток та подорожей

З 1 липня в Євросоюзі почнуть діяти COVID-сертифікати, які мають полегшити подорожі Європою. Крім того, нещодавно країни-члени ЄС дійшли згоди щодо дозволу на в'їзд повністю вакцинованих туристів з-за кордону. Втім, ідеться лише про рекомендації, тож поки що в різних країнах Європи діють різні обмеження.

Іспанія

Іспанія 7 червня відкрила свої кордони для вакцинованих мандрівників з багатьох країн світу. Люди, які в'їжджають до Іспанії із "зон ризику" (до яких належать Україна, багато країн-членів ЄС та більшість інших країн світу) можуть уникнути карантину в таких випадках: 1) вони були повністю щеплені щонайменше за 14 днів до в'їзду затвердженою Європейським агентством з лікарських засобів або ВООЗ вакциною; 2) вони можуть довести, що перехворіли COVID-19; 3) вони мають негативний тест, зроблений не раніше, ніж за 48 годин до прибуття (це стосується й дітей віком від шести років). Перед мандрівкою всі пасажири, які прибувають до Іспанії, повинні заповнити онлайн спеціальну форму контролю стану здоров'я.

Німецький турист на Майорці

Німецький турист на Майорці

Іспанія викликала занепокоєння ЄС, дозволивши в'їзд британським туристам незалежно від їхнього статусу вакцинації, тоді як громадяни майже всіх країн ЄС повинні продемонструвати свій сертифікат вакцинації або негативний тест. Додаткову інформацію можна знайти на вебсайті офіційного іспанського туристичного порталу TravelSafe.

Греція

Греція відкрила свої кордони для туристів із приблизно 50 країн. До них належать Україна, всі країни ЄС, США, Канада, Росія та Китай. Для в'їзду туристам потрібні: сертифікат про щеплення від коронавірусу; або негативний ПЛР-тест, зроблений не раніше, ніж за 72 години до прибуття (це стосується й дітей віком від п'яти років); або доказ того, що вони перехворіли на COVID. У Греції визнаються вакцини таких виробників або марок: BioNtech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Novavax, Johnson & Johnson, Sinovac, Sputnik V, Casino Biologics та Sinopharm.

Пляжі на острові Крит готові до навали туристів

Пляжі на острові Крит готові до навали туристів

Грецька влада визнає людей повністю щепленими через 14 днів після отримання останньої дози вакцини. Утім, в аеропортах і надалі робитимуть експрестести обраним випадково мандрівникам. Кожен, хто хоче відпочити в Греції, повинен принаймні за 24 години до в'їзду заповнити онлайн-форму, де має вказати місце свого перебування в країні під час відпустки.

Детальнішу інформацію можна знайти на вебсайті Visit Greece.

Кіпр

25 травня Кіпр оголосив, що відкриває свої кордони для туристів з десятків країн (країни-члени ЄС та Європейської економічної зони, Канада, Єгипет, Сербія, Великобританія та США). Інші країни Кіпр класифікує за "світлофорною" системою, туристи з "жовтих" або "червоних" країн повинні пройти тести.

Станом на 10 червня Україна належить до "червоної" категорії. Це означає, що українці повинні продемонструвати ПЛР-тест, зроблений не раніше, ніж за 72 години до прибуття, а також зробити за власний кошт повторний тест вже на Кіпрі. Поки не буде відомий результат тесту, треба перебувати в самоізоляції.

Кіпр сподівається прийняти цього року більше туристів, ніж минулого

Кіпр сподівається прийняти цього року більше туристів, ніж минулого

Утім, повністю вакциновані від коронавірусу особи, незалежно від "кольору" їхньої країни, звільняються від тестування. Кіпр визнає всі вакцини, затверджені в ЄС, а також Sputnik V та Sinopharm. До речі, на відміну від багатьох інших країн, Кіпр вважає людину повністю вакцинованою відразу після останнього щеплення. Єдиним винятком є ​​вакцина Janssen виробництва Johnson & Johnson - щеплені нею люди повинні зачекати 14 днів.

Хорватія

Туристи з України при в'їзді до Хорватії повинні пред'явити підтвердження бронювання з готелю (або іншого місця відпочинку), а також відповідати хоча б одному з трьох критеріїв: мати негативний тест, зроблений не раніше, ніж за 48 годин до прибуття; отримати останнє щеплення від коронавірусу щонайменше 14 днів тому; надати підтвердження одужання від COVID-19. Діти віком від 12 років звільняються від будь-яких вимог, якщо їхні батьки відповідають визначеним критеріям.

Черга на кордоні між Словенією та Хорватією

Черга на кордоні між Словенією та Хорватією

Додаткову інформацію можна отримати на офіційному туристичному вебсайті країни.

Франція

9 червня Франція відкрила свої кордони для повністю вакцинованих туристів з усього світу. Згідно з новими правилами, вакцинованим особам з ЄС та країн, які належать до "зеленої категорії", більше не потрібно робити тест на COVID-19 при в'їзді.

Україна, однак, як і більшість країн світу, належить до "помаранчевої категорії". Вакцинованим особам з країн цієї категорії для в'їзду до Франції більше не потрібна поважна причина, і вони не повинні йти на карантин. Проте їм треба надати негативний тест на коронавірус, зроблений не раніше ніж за 72 години (ПЛР-тест) чи 48 годин (тест на антиген) до прибуття.

Невакциновані особи з "помаранчевих" країн можуть відвідати Францію лише з поважною причиною. При цьому, крім надання тесту, вони повинні також піти на семиденну самоізоляцію.

У Луврі ще ніколи не було настільки мало відвідувачів

У Луврі ще ніколи не було настільки мало відвідувачів

Франція визнає всі вакцини, які також схвалені Європейським агентством з лікарських засобів. Люди вважаються "повністю вакцинованими" через два тижні після отримання другої дози вакцин BioNTech, Moderna чи AstraZeneca, а також через чотири тижні після отримання разової дози вакцини Johnson & Johnson.

Додаткову інформацію можна знайти на вебсайті французького міністерства закордонних справ.

Німеччина

Для в’їзду до Німеччини з-поза меж ЄС, зокрема й з України, все ще потрібні поважні причини, тобто мандрівка з туристичною метою для українців залишається неможливою. Ті ж громадяни України, які мають таку причину або дозвіл на проживання в країнах ЄС, повинні перед вильотом надати негативний результат тесту на коронавірус, зробленого не раніше, ніж за 48 годин до прибуття до ФРН.

У Берліні вже можна випити пива поруч із Бранденбурзькими воротами

У Берліні вже можна випити пива поруч із Бранденбурзькими воротами, але українські туристи ще не можуть відвідувати Німеччину

Оскільки Україна вважається зоною ризику, то українцям перед поїздкою до Німеччини треба заповнити спеціальну онлайн-форму, а по прибуттю до країни відбути 10-денний карантин. Утім, з карантину можна вийти достроково, якщо надати свідчення про вакцинацію (Німеччина визнає всі дозволені в ЄС вакцини), перенесену коронавірусну хворобу або негативний тест на коронавірус.

Усім, хто хоче поїхати на відпочинок до країн ЄС, радимо відвідати вебсайт Європейського Союзу "Відкрийте ЄС знову", який надає регулярну оновлену інформацію про правила в'їзду та обмеження в усіх 27 державах-членах.

Дивитись відео 06:05

Безвіз на пляжі: куди українцям можна їхати влітку (11.05.2021)

  • Мюнхен

    Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура

    Очікування в Мюнхені

    З 10 травня округи та міста Баварії зі стабільним семиденним рівнем захворюваності нижче ніж 100 або 50 осіб на 100 тисяч жителів зможуть дозволити так послаблення: роботу зовнішніх терас ресторанів до 22:00, а також відкриття театрів, концертних залів та кінотеатрів. А невдовзі справа може дійти і до виступів аматорських колективів.

  • Ватикан

    Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура

    Культура з маскою в Римі

    Італія взяла курс на поступове послаблення обмежень. Там, де рівень захворюваності на COVID-19 помірний, ресторани та бари можуть обслуговувати клієнтів на зовнішніх терасах, зокрема й увечері. У менш постраждалих регіонах країни знову відкрилися музеї та кінотеатри. У Ватикані з 3 травня знову відчинили свої двері музеї (на фото), але вхід лише з маскою.

  • Краків

    Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура

    Кінофестивалі в Кракові

    У Польщі з 4 травня знову працюють музеї. Починаючи з середини травня, просто неба можуть проводитися кінопокази та театральні вистави (але глядачі можуть займати лише половину місць), а з кінця травня фільми та вистави можна буде переглянути і в приміщеннях (але глядачі мають бути в масках). Деякі польські кінофестивалі також зможуть знову відбутися, зокрема в Кракові (архівне фото 2017 року).

  • Порту

    Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура

    Насолода мистецтвом у Порту

    Португалія також поступово відкривається. На початку березня знову відчинилися бібліотеки. На початку квітня запрацювали ринки, художні галереї та музеї (на фото - Порту). Кінотеатри, театри та культурні центри відчиняться в середині травня. З початку травня працюють ресторани, кав'ярні та кондитерські. Також знову дозволено проводити події з обмеженою кількістю учасників.

  • Цюрих

    Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура

    Ранній старт в Цюриху

    У Швейцарії на початку березня знову відкрилися музеї та бібліотеки - попри те, що на той час кількість заражень усе ще зростала. Зовнішні тераси ресторанів, кінотеатри та театри (на фото - Шаушпільгаус у Цюріху) працюють ще з 19 квітня. Також знову відбуваються концерти просто неба та футбольні матчі. При цьому чинні правила гігієни, як-от обмеження аудиторії або вимога носіння маски.

  • Ліверпуль

    Послаблення карантину: куди в Європі повернулася культура

    Святковий настрій у Ліверпулі

    Завдяки тривалому послідовному локдауну та масштабній кампанії вакцинації ситуація з коронавірусом у Великобританії покращилася. В Англії та Уельсі паби та ресторани знову можуть приймати клієнтів на зовнішніх терасах, а в Шотландії і в приміщенні. На початку травня в Ліверпулі відбувся пробний музичний фестиваль, який відвідали кілька тисяч людей. На фото можна побачити радість глядачів.

    Автор: Філіпп Єдіке


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