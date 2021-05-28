Німеччина скасовує застереження щодо подорожей за кордон з 1 липня

Федеральний уряд Німеччини вирішив скасувати застереження щодо туристичних поїздок до країн, які входять до групи ризику зараження коронавірусом. Згідно з рішенням, ухваленим у п'ятницю, 11 червня, починаючи з 1 липня, усі застереження щодо подорожей за кордон, які діяли понад рік, втрачають чинність. Наразі таке застереження діє щодо майже ста країн світу.

"Після довгих місяців локдауну ми можемо тішитися поверненню до більш нормального життя, це стосується також і подорожей", - зауважив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas), цитує агентство новин dpa.

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На даний момент застереження МЗС ФРН діє щодо подорожей до усіх країн, де кількість нових випадків інфікування коронавірусом протягом семи останніх днів перевищує 50 випадків на сто тисяч населення. Починаючи з 1 липня, цей поріг піднімуть до 200 випадків, також застереження діятиме щодо країн, де поширені небезпечніші варіанти коронавірусу. На даний час під такі критерії підпадає приблизно 40 країн світу.

Україна для Німеччини - більше не у "червоному" списку

Як повідомив у п'ятницю Інститут імені Роберта Коха, починаючи з 13 червня, Україна більше не входитиме до списку країн з високим ризиком зараження коронавірусом. Також з цього списку виключені, зокрема, США, Канада, Кіпр, Сербія, Австрія, Хорватія, Молдова, Вірменія, Азербайджан та низка інших країн. Це означає, що до в'їзду до ФРН з цих країн не потрібно буде здавати негативний тест на коронавірус, проходити обов'язкову ізоляцію та реєструватися на спеціальному урядовому веб-ресурсі.

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