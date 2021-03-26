 Хорватія дозволить з 1 квітня в′їзд вакцинованим туристам | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.03.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Хорватія дозволить з 1 квітня в'їзд вакцинованим туристам

Починаючи з 1 квітня до Хорватії зможуть в'їжджати туристи-іноземці, що мають доказ вакцинації від коронавірусу, а також ті, хто отримав негативний тест, кажуть у МВС країни.

Туризм у Хорватії

Економіка Хорватії сильно потерпає через спричинений пандемією тривалий "мертвий" туристичний сезон

Хорватія дозволить з 1 квітня в'їзд іноземцям, які мають доказ вакцинації від коронавірусу. Про це в середу, 31 березня, заявив у Загребі міністр внутрішніх справ Хорватії Давор Божинович, передає інформагенція dpa.

За словами урядовця, в'їхати до Хорватії також можна буде тим, хто має негативний ПЛР-тест чи негативний антиген-тест. Так само до Хорватії планують пускати іноземців, котрі зможуть довести, що вони перехворіли коронавірусною хворобою протягом останніх шести місяців. Раніше для в'їзду до країни було потрібно надати свіжий негативний ПЛР-тест або провести десять днів у карантині.

Для підтвердження вакцинації Хорватія, котра є країною-членом ЄС, також приймає доказ імунізації російськими та китайськими вакцинами, додав Божинович. Такі вакцини широко використовуються в сусідній Сербії, але не схвалені в ЄС. Хорватія готова адаптуватися до майбутніх правил подорожей по всьому ЄС, додав хорватський міністр. Однак на цей час таких правил немає.

Надія для туристичної галузі країни

Економіка Хорватії сильно залежить від туризму, на який припадає близько 20 відсотків валового внутрішнього продукту (ВВП) країни. Ця галузь зазнала величезних втрат через нинішню пандемію. Надії тепер покладаються на пом'якшення ситуації до літа. Щодо очікувань на найближчий час, то ніхто поки не плекає великих надій на значний приплив туристів до Хорватії, зауважує агенція dpa.

Дивитись відео 01:45

Сербія запрошує іноземців на безкоштовне щеплення (31.03.2021)

DW.COM

У Хорватії стався сильний землетрус, Словенія відключила АЕС

Землетрус магнітудою 6,3 стався в районі міста Петринья, внаслідок чого в місті зруйновані деякі будівлі. Повідомляється, що підземні поштовхи відчувалися у Відні, Белграді та Сараєві.  

Акції проти COVID-обмежень відбулися у низці країн Європи

У кількох європейських країнах на вулиці вийшли незгодні з нинішніми протиепідемічними обмеженнями.  

Також за темою

Deutschland Symbolbild Grenzübergangsstelle

В'їзд до Німеччини під час пандемії COVID-19: питання і відповіді 26.03.2021

За яких умов можуть дозволити в'їзд до Німеччини із країн ЄС, а також третіх країн? Якими є правила карантину в Німеччині? Відповіді на ці та інші запитання - у матеріалі DW.

Themenbild,Symbolbild Impfung gegen das Corona Virus

Коронавірус: чи дозволять вакцинованим те, чого не можна іншим 29.12.2020

До ресторану чи на літак лише зі щепленням проти коронавірусу? У Німеччині та в інших країнах дискутують про те, чи варто вакцинованним від COVID-19 надавати якісь привілеї.

Liegestühle auf der Kanzelwand

Туризм після пандемії: як коронавірус змінить подорожі 27.04.2020

Куди ми подорожуватимемо, коли нарешті знову зможемо це робити? Наскільки сильно пандемія COVID-19 змінить сферу туризму? На ці питання відповідає Ульф Зоннтаґ з Інституту досліджень туризму та курортів Північної Європи.

Реклама

Докладно

Упаковка вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca

AstraZeneca і тромбоз. Що відомо про цю вакцину від COVID-19

Вакцина, розроблена Оксфордським університетом і компанією AstraZeneca, поки що єдина, що її використовують в Україні.  

Як пандемія вплинула на внутрішній туризм в Україні

Як пандемія вплинула на внутрішній туризм в Україні

Через карантинні обмеження українці рідше стали їздити за кордон. Чи підштовхнуло це розвиток внутрішнього туризму?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  