Хорватія дозволить з 1 квітня в'їзд вакцинованим туристам

Хорватія дозволить з 1 квітня в'їзд іноземцям, які мають доказ вакцинації від коронавірусу. Про це в середу, 31 березня, заявив у Загребі міністр внутрішніх справ Хорватії Давор Божинович, передає інформагенція dpa.

За словами урядовця, в'їхати до Хорватії також можна буде тим, хто має негативний ПЛР-тест чи негативний антиген-тест. Так само до Хорватії планують пускати іноземців, котрі зможуть довести, що вони перехворіли коронавірусною хворобою протягом останніх шести місяців. Раніше для в'їзду до країни було потрібно надати свіжий негативний ПЛР-тест або провести десять днів у карантині.

Для підтвердження вакцинації Хорватія, котра є країною-членом ЄС, також приймає доказ імунізації російськими та китайськими вакцинами, додав Божинович. Такі вакцини широко використовуються в сусідній Сербії, але не схвалені в ЄС. Хорватія готова адаптуватися до майбутніх правил подорожей по всьому ЄС, додав хорватський міністр. Однак на цей час таких правил немає.

Надія для туристичної галузі країни

Економіка Хорватії сильно залежить від туризму, на який припадає близько 20 відсотків валового внутрішнього продукту (ВВП) країни. Ця галузь зазнала величезних втрат через нинішню пандемію. Надії тепер покладаються на пом'якшення ситуації до літа. Щодо очікувань на найближчий час, то ніхто поки не плекає великих надій на значний приплив туристів до Хорватії, зауважує агенція dpa.