 У Хорватії стався сильний землетрус, Словенія відключила АЕС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.12.2020

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Новини

У Хорватії стався сильний землетрус, Словенія відключила АЕС

Землетрус магнітудою 6,3 стався в районі міста Петринья, внаслідок чого в місті зруйновані деякі будівлі. Повідомляється, що підземні поштовхи відчувалися у Відні, Белграді та Сараєві.

Землетрус стався в районі хорватського міста Петринья

Землетрус стався в районі хорватського міста Петринья

Землетрус магнітудою 6,3 стався у Хорватії в 46-и кілометрах на південний схід від столиці країни Загреба, повідомив у вівторок, 29 грудня, Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.

"Землетрус магнітудою 6,3 стався в Хорватії. Це найбільший землетрус в країні цього року", - йдеться в повідомленні Центру, опублікованому в Twitter.

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За даними Центру, землетрус стався о 12:19 за центрально-європейським часом. Зазначається, що "такий землетрус може завдати істотної шкоди".

За даними місцевих ЗМІ, внаслідок землетрусу в місті зруйновані деякі будівлі. Також повідомляється про загибель однієї дівчинки.

Підземні поштовхи відчувалися у Відні, Белграді та Сараєві.

Словенія відключила АЕС

Влада Словенії вжила запобіжних заходів і відключила єдину діючу в країні АЕС "Кршко" після того, як на території сусідньої Хорватії був зафіксований землетрус, повідомили у вівторок місцеві ЗМІ, передає агентство "Інтерфакс".

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При цьому в керуючій компанії АЕС уточнили, що йдеться про стандартну процедуру, передбачену на випадок сильного землетрусу.

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