У Хорватії стався сильний землетрус, Словенія відключила АЕС

Землетрус магнітудою 6,3 стався в районі міста Петринья, внаслідок чого в місті зруйновані деякі будівлі. Повідомляється, що підземні поштовхи відчувалися у Відні, Белграді та Сараєві.
Землетрус магнітудою 6,3 стався у Хорватії в 46-и кілометрах на південний схід від столиці країни Загреба, повідомив у вівторок, 29 грудня, Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.
"Землетрус магнітудою 6,3 стався в Хорватії. Це найбільший землетрус в країні цього року", - йдеться в повідомленні Центру, опублікованому в Twitter.
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За даними Центру, землетрус стався о 12:19 за центрально-європейським часом. Зазначається, що "такий землетрус може завдати істотної шкоди".
За даними місцевих ЗМІ, внаслідок землетрусу в місті зруйновані деякі будівлі. Також повідомляється про загибель однієї дівчинки.
Підземні поштовхи відчувалися у Відні, Белграді та Сараєві.
Влада Словенії вжила запобіжних заходів і відключила єдину діючу в країні АЕС "Кршко" після того, як на території сусідньої Хорватії був зафіксований землетрус, повідомили у вівторок місцеві ЗМІ, передає агентство "Інтерфакс".
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При цьому в керуючій компанії АЕС уточнили, що йдеться про стандартну процедуру, передбачену на випадок сильного землетрусу.