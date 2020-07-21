У Туреччині стався потужний землетрус, є загиблі

Сильний землетрус стався в п'ятницю, 30 жовтня, в провінції Ізмір на заході Туреччини. В управлінні із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD) повідомили, що епіцентр поштовхів був росташований в Егейському морі біля узбережжя району Сеферхісар на глибині 16,5 км. Агентство Anadolu передало, що магнітуда становила 6,6. За даними агентства Reuters, вона досягала 7.

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Наслідки землетрусу у Турчеччині

За останніми даними AFAD, в результаті землетрусу загинули 12 осіб, ще понад 400 отримали поранення, передає агентство dpa. Повідомляється про руйнування чотирьох будинків, ще близько десяти серйозно пошкоджені і нестабільні.

За даними губернатора Ізміра Явуза Косгера, наразі рятувальні роботи тривають, з-під завалів врятували вже близько 70 осіб, але там ще можуть перебувати набагато більше постраждалих. Також повідомляється, що до рятувальних операцій і усунення наслідків землетрусу влада долучила військові підрозділи.

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Як повідомили у місцевих ЗМІ, поштовхи тривали близько 15 секунд і відчувалися в цілому ряді провінцій на заході Туреччини, а також у Стамбулі, що розташований на 540 кілометрів північніше.

Наслідки землетрусу у Турчеччині

За даними Reuters, для грецького острова Самос в Егейському морі оголошено попередження про цунамі. Повідомляється про двох загиблих в результаті землетрусу на Самосі. Ними стали 17-річні хлопець і дівчина, які поверталися зі школи у місті Ваті - на них впала стіна будинку.

Нагадаємо, у серпні 1999 року в результаті землетрусу магнітудою 7,6 поблизу турецького міста Ізміт в 90 кілометрах на південь від Стамбула загинули понад 17 тисяч осіб.