 Акції проти COVID-обмежень відбулися у низці країн Європи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.03.2021

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Новини

Акції проти COVID-обмежень відбулися у низці країн Європи

У кількох європейських країнах на вулиці вийшли незгодні з нинішніми протиепідемічними обмеженнями.

Акція COVID-скептиків у Швейцарії

Учасники акції протесту в Швейцарії

Одразу в кількох країнах Європи в суботу, 20 березня, відбулися акції протесту проти нинішніх суворих протиепідемічних заходів. Зокрема, у містечку Лісталь, що в кантоні Базель-Ланд у Швейцарії, за даними журналістів, зібралося від 3,5 до п'яти тисяч учасників акції протесту, передає агенція новин AFP.

Повідомляється, що організатором акції виступив рух "Мовчазний протест". Протестувальники, багато з яких не носили захисних масок, тримали в руках плакати з написами "Досить!", "Вакцини вбивають!" або "Нехай вами керує любов, а не страх".

Учасники акції звинувачували швейцарський уряд у використанні "диктаторських" повноважень для запровадження нинішніх протиепідемічних обмежень. Місцева влада надала дозвіл на проведення цієї акції, що стала останньою з низки подібних масових заходів, що відбулися впродовж останніх місяців у Швейцарії. Говорячи про запровадженні нині в Швейцарії жорсткі карантинні обмеження, організатори стверджують: "Ці заходи безглузді. Щоб захистити один відсоток населення від (пов'язаних з коронавірусом. - Ред.) ризиків, вони нищать життя 99 відсотків населення".

Нещодавно уряд Швейцарії дещо послабив коронавірусні обмеження, зокрема дозволивши відкриватися з 1 березня магазинам, що не торгують товарами першої необхідності. Утім, нещодавно в уряді країни дали зрозуміти, що решта обмежень, у тому числі закриття ресторанів, будуть зберігатися як мінімум ще протягом ще одного місяця. Швейцарія, країна з населенням 8,6 мільйона людей, натепер налічує близько 578 тисяч випадків захворювання коронавірусом і понад 9,5 тисячі пов'язаних з коронавірусним захворюванням смертей.

У Нідерландах і Швеції акції розігнала поліція

Аналогічні акції відбулися також у Нідерландах і Швеції, однак наразилися на жорстку реакцію поліції. Приміром, у центрі Амстердама зібралося близько тисячі мітингарів, щоб висловити свою незгоду з нинішніми обмеженнями. Однак оскільки ця акція не отримала дозволу від місцевої влади, поліція застосувала водомети для розгону учасників акції протесту, яких раніше оточили правоохоронці. Згодом багатьом з них видали захисні маски й автобусами доправили до околиць міста, передає агенція новин ANP. Про затримання учасників акції в Амстредамі поки нічого не повідомляється.

Нагадаємо, раніше цього року в Нідерландах, де уряд задля боротьби з коронавірусом пішов на запровадження комендантської години, відбулися численні акції протесту, котрі подекуди переростали в заворушення та сутички з поліцією.

Тим часом у країні знову фіксується активне зростання кількості випадків захворювання коронавірусом. Лише за останню добу було нараховано майже 7,7 тисячі заражень, що стало найбільшим показником з січня цього року, передає інформагенція dpa. Загалом, дотепер у Нідерландах нарахували понад 1,2 мільйона випадків хвороби. Населення цієї європейської країни - близько 17,3 мільйона.

У Швеції поліція також зупинила проведення масових акцій незгодних з нинішніми обмеженнями через коронавірус. Повідомляється, що правоохоронці не дозволили провести демонстрації в Стокгольмі, Гетеборгу та Мальме. Учасників акцій у цих містах налічувалося від кількох десятків до кількох сотень. Організатором цим акцій виступив рух, котрий вважає запровадженні урядом обмеження безпідставними. Досі влада Швеції вдавалася до значно м'якіших обмежень порівняно з багатьма іншими країнами-членами ЄС, в тому числі Німеччиною.

Учасники акції протесту в Стокгольмі

Учасники акції протесту в Стокгольмі

Тисячі хорватів вийшли на протести

Значно масовішими виявилися акції протесту в Хорватії, де тисячі громадян вийшли на вулиці міст, щоб протестувати проти накладених владою обмежень. Демонстрації відбулися в столиці країни Загребі, а також в таких великих містах як Осиєк, Спліт, Дубровник, Сибенік. Багато учасників акції були без захисних масок, а в місті Спліт демонстранти називали розпорядження влади щодо носіння масок ознакою "тиранії".

Акція COVID-скептиків у Загребі

Акція COVID-скептиків у Загребі

Акції протесту відбулися попри те, що останнім часом у Хорватії спостерігається значне збільшення показників захворюваності коронавірусом.

Аналогічні акції протесту відбулися й столиці Румунії Бухаресті, а також у низці інших великих міст країни. До учасників приєдналися також керівники та відомі діячі ультраправої партії AUR, котра нещодавно пройшла до парламенту. У Румунії так само фіксуються високі показники кількості заражень - 189,2 на 100 тисяч осіб протягом тижня.

На Софіївській площі в Києві вимагали "зупинити фейкову пандемію"

Акція COVID-скептиків відбулася також і в Києві. Як повідомило видання "Новое время", учасники демонстрації зібралися на Софіївській площі. На одному з плакатів був англомовний напис з вимогою "зупинити фейкову пандемію". Більшість була без захисних масок, про що свідчать поширення в соцмережі Facebook відео- та фотоматеріали, опубліковані самими учасниками.

Нагадаємо, через погіршення ситуації з коронавірусом у Києві з 20 березня запровадили жорсткі обмеження.

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Як повідомлялося, раніше цього дня в місті Касселі сталися сутички між коронаскептиками та поліцією. Тут, за даними поліції, на вулиці вийшло близько 20 тисяч осіб, незгодних з протиепідемічними заходами. 

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