У Нідерландах комендантську годину подовжено до березня

Уряд Нідерландів продовжив дію запровадженої з 23 січня комендантської години з 21:00 до 4:30 до 2 березня. Про це в понеділок, 8 лютого, повідомили в уряді країни. "Комендантську годину подовжено (…) Це необхідно з огляду на те, що нові значно заразніші варіанти коронавірусу дедалі більш поширюються Нідерландами", - зазначається в заяві уряду, яку наводить інформагенція AFP.

Під дію комендантської години підпадають близько 95 відсотків жителів Нідерландів, повідомили в уряді. Минулого тижня уряд Нідерландів також подовжив дію жорсткого локдауну до 2 березня. Під час локдауну не працюватимуть ресторани, бари, кафе та інші заклади громадського харчування, а також більшість магазинів, що не торгують товарами першої необхідності.

Утім, з понеділка в країні відкрилася більшість початкових шкіл.

Як повідомлялося, влада Нідерландів пішла на запровадження комендантської години вперше з Другої світової війни. Цей крок викликав масові протести в Амстердамі, Роттердамі, Гаазі, Ейндховені та в низці інших міст, котрі місцями переросли в заворушення. Тоді поліція застосувала водомети та спецзасоби. Було затримано понад 400 осіб.

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