 Прем′єр Нідерландів засудив безлади під час антикоронавірусних протестів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.01.2021

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Новини

Прем'єр Нідерландів засудив безлади під час антикоронавірусних протестів

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте засудив заворушення, в які переросли антикоронавірусні протести в країні.

Сутички в Ейндховені

Сутички в Ейндховені

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте в понеділок, 25 січня, різко засудив безлади та прояви насильства, що мали місце під час протестів проти коронавірусних обмежень у деяких містах країни напередодні ввечері. "Це абсолютно неприпустимо, це не має нічого спільного з протестами, а є кримінальними насильницькими діями", - сказав Рютте, цитує агентство новин dpa.

У більш ніж десяти містах Нідерландів протести проти коронавірусних обмежень та комендантської години напередодні ввечері переросли в заворушення та сутички демонстрантів з поліцією. Правоохоронці кажуть про наймасштабніші безлади за останніх 40 років та очікують подальших насильницьких виступів. Уламки скла на вулицях та спалені автомобілі - таку картину можна було спостерігати в містах, де мали місце заворушення.

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Заклики до протестів проти комендантської години поширювалися через соціальні мережі. Поліція після початкового аналізу прийшла до висновку, що до насильницьких дій причетні кілька угруповань, серед яких - об'єднання коронаскептиків, футбольних хуліганів та неонацистів.

Учасники заворушень жбурляли у поліцейських фаєри та каміння

Учасники заворушень жбурляли у поліцейських фаєри та каміння

У суботу, 23 січня, в Нідерландах вперше з початку пандемії була запроваджена комендантська година. Заворушення в неділю ввечері розпочалися у Амстердамі та Ейндховені. Демонстранти жбурляли у поліцейських фаєри та каміння. Раніше цього дня правоохоронці із застосуванням водометів та сльозогінного газу розігнали демонстрації, які не були дозволені. Незадовго до початку комендантської години о 21:00 заворушення перекинулися й на інші міста країни. Лише близько опівночі поліції вдалося взяти ситуацію під контроль.

У Ейндховені учасники заворушень трощили вітрини крамниць

У Ейндховені учасники заворушень трощили вітрини крамниць

Під час заворушень в різних містах країни протестувальники кидали в правоохоронців каміння та петарди, підпалювали автомобілі, били шибки в будівлях, нападали на журналістів. За даними агентства Reuters, поліція затримали лише в Амстердамі близько 200 людей. Особливо масштабними були заворушення в Ейндховені, де значних ушкоджень зазнав вокзал, були розграбовані крамниці. 

Нагадаємо, 17 січня в Амстердамі також відбулися протести проти локдауну. Тоді на несанкціоновану акцію зібралося близько двох тисяч людей, а поліція використала водомети та кінні підрозділи, щоб розігнати демонстрантів.

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