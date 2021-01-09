У Нідерландах запроваджують комендантську годину

Парламент Нідерландів підтримав більшістю голосів пропозицію уряду запровадити комендантську годину. Згідно з ухваленим у четвер, 21 січня, рішенням законодавців, у країні з 23 січня з 21:00 по 4:30 за місцевим часом буде діяти комендантська година, передає агенція новин Reuters.

Винятки передбачено тільки для особливих потреб і ситуацій, зокрема для працівників, котрі мають працювати в нічний або вечірній час, для випадків надання медичної допомоги та вигулу тварин. За порушення цієї норми передбачено штрафи до 95 євро. Очікують, що режим комендантської години в вечірній і нічний час триватиме щонайменше до 9 лютого.

Зазначається, що влада Нідерландів уперше з Другої світової війни пішла на запровадження комендантської години в країні.

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У Нідерландах з 15 грудня діють жорсткі обмежувальні заходи, в рамках яких закрито зокрема школи, заклади роздрібної торгівлі, які не торгують товарами першої необхідності. А двома місяцями раніше в країні закрили всі бари й ресторани.

Упродовж останніх трьох тижнів у країні спостерігалася тенденція сталого скорочення випадків інфікування коронавірусом. Утім, нідерландські медики бють на сполох через виявлення британського варіанту коронавірусу. Вони не виключають, що вже наступного місяця ця мутація патогену, котра значно заразніша, може стати найпоширенішим різновидом коронавірусу в країні, а його поширенню дотеперішні протиепідемічні заходи завадити не могли.

За даними Університету Джонса Хопкінса, загалом за час епідемії в країні виявлено майже 946 тисяч випадків коронавірусу, понад 13,4 тисячі людей, у яких виявили COVID-19, померли.