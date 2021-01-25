У Нідерландах - знову безлади, затримано понад 180 осіб

Палаючі автомобілі, розграбовані крамниці та каміння проти поліції - у кількох містах Нідерландів увечері в понеділок, 25 січня, другий день поспіль мали місце заворушення, у які вилилися протести проти запроваджених у країні карантинних обмежень, зокрема комендантської години.

За повідомленнями поліції, кілька сотень готових до насильницьких дій молодих людей до пізнього вечора вчиняли безлади та вступали в сутички з поліцією. Вони збиралися в центрах міст незадовго до початку комендантської години та великими групами пересувалися вулицями, трощачи на своєму шляху вітрини, грабуючи магазини та нападаючи на правоохоронців, повідомляє інформагентство dpa.

Повідомлення про заворушення надійшли з понад десяти міст, серед яких і найбільші - Амстердам, Гаага та Роттердам. Місцева медіакомпанія NOS повідомила, що поліція напередодні під час заворушень затримала загалом 184 особи.

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Мер Роттердама Ахмед Абуталеб назвав натовп погромників "безсоромними крадіями": у місті були розгромлені та розграбовані крамниці. Близько сотні хуліганів нападали на поліцейських, використовуючи каміння та піротехніку. Правоохоронці застосували водомети та сльозогінний газ, затримано близько 50 людей. Травми отримали десятеро поліцейських.

Значні заворушення 25 січня мали місце в Роттердамі

Місцеві ЗМІ повідомляють також про значні заворушення у Гертогенбосі, де погромники грабували магазини та підпалювали автомобілі.

Близько опівночі правоохоронці взяли ситуацію в містах під контроль. Поліція просить громадян надсилати відеозаписи заворушень, це має полегшити розслідування.

Приводом для заворушень у Нідерландах стало запровадження з 23 січня комендантської години. Згідно з новими обмеженнями, з 21-ї до 4:30 жителі країни не повинні виходити зі своїх домівок. Штраф за порушення комендантської години становить 95 євро. Ввечері 24 січня в багатьох містах почалися безлади, які нідерландська поліція назвала найгіршими за останніх 40 років.