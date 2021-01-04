 В низці країн ЄС протестували проти коронавірусних обмежень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.01.2021

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Новини

В низці країн ЄС протестували проти коронавірусних обмежень

Акції протесту проти суворих протиепідемічних заходів відбулися в Австрії, Угорщині, Нідерландах і Бельгії. Не обійшлося без затримань.

Акція протесту проти коронавірусних обмежень у Відні

Акція протесту проти коронавірусних обмежень у Відні

Одразу в кількох європейських країнах відбулися акції проти суворих протиепідемічних заходів, запроваджених раніше владою цих країн. У неділю, 31 січня, противники обмежень вийшли на вулиці Відня, Будапешта, Амстердама й Брюсселя.

Як повідомляє інформагенція Reuters, у Відні значна частина учасників акції протесту представляла ультраправу Австрійську партію свободи (АПС). Нещодавно керівництво цієї політсили закликало населення вийти на мирну акцію протесту проти коронавірусних обмежень, котрі в АПС називають "коронабезумством". Дехто з учасників акції в Відні тримав плакати з вимогами відставки канцлера Себастіана Курца (Sebastian Kurz). Поліція оцінила кількість учасників у щонайменше 5000 осіб. Правоохоронці, котрі перекрили центральну частину міста, не дали колоні протестувальників пройти кільцевою дорогою. Повідомляється також про кілька затримань учасників акції протесту.

У Австрії з кінця грудня діє третій жорсткий локдаун. Обмеження триватимуть щонайменше до 7 лютого.

У Будапешті на знак протесту відкрилися ресторани

Противники нинішніх обмежень вийшли на вулиці столиці Угорщини. Тут поліція розігнала акцію протесту на одній з центральних площ Будапешта, повідомляє інформагенція AP. Повідомляється, що організатори акції закликали власників пабів і ресторанів повідкривати свої заклади. На цей заклик відгукнулося не менше 100 різних ресторанів і закладів, котрі всупереч забороні й загрозі високих штрафів відкрилися для клієнтів.

Учасники акції протесту в Будапешті

Учасники акції протесту в Будапешті

Нині в Угорщині діє комендантська година в нічний час. Так само закриті всі старші школи. Ресторани та кафе мають право працювати тільки навиніс.

Сотні затриманих у Брюсселі

Виступали проти коронавірусних обмежень і в Брюсселі. У столиці Бельгії поліція розігнала таку акцію, затримавши не менше 200 осіб. Утім, повідомляється, що затриманих звільнять після проведення процедури встановлення особи, передає dpa.

Акція протесту в Брюсселі

Затримання в Брюсселі

У Брюсселі цього дня спостерігалася значна присутність поліції, а населення закликали триматися подалі від центральної частини міста.

У Нідерландах обійшлося без насильства

Натомість акція протесту в Амстердамі обійшлася без насильства. У поліції повідомили, що заарештували близько 30 учасників акції. Ще близько 600 людей, котрі були причетні до порушень правил дотримання мінімальної соціальної дистанції, відпустили додому. Повідомлень про сутички демонстрантів з поліцією немає.

Останнім часом у Нідерландах акції протесту проти запровадження комендантської години та інших жорстких коронавірусних обмежень переростали в заворушення та сутички з поліцією.

Нинішня комендантська година в Нідерландах стала першим таким заходом з часу Другої світової війни.

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Заворушення в Нідерландах через коронавірусні обмеження (25.01.2021)

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