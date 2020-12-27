 Австрія продовжила локдаун щонайменше до 7 лютого | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.01.2021

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Новини

Австрія продовжила локдаун щонайменше до 7 лютого

В Австрії закриті ресторани і готелі, а школярі навчаються дистанційно, однак витяги на гірськолижних курортах працюють. У Відні напередодні до десяти тисяч людей протестували проти карантинних заходів.

Попри локдаун витяги на гірськолижних курортах в Австрії працюють

Попри локдаун витяги на гірськолижних курортах в Австрії працюють

Через поширення мутованого коронавірусу локдаун в Австрії  продовжений до 7 лютого. Про це у неділю, 17 січня, заявив канцлер країни Себастіан Курц (Sebastian Kurz). Раніше передбачалося послаблення карантинних заходів з 25 січня.

Залишаються й надалі зачиненими магазини, розважальні заклади, ресторани та кафе, перукарні та салони краси. Школи мають продовжувати дистанційне навчання. Водночас витяги на гірськолижних курортах у країні працюють, але відкриття готелів та ресторанів заплановано лише на початок березня. За словами Курца, влада ставить за мету з 8 лютого дозволити роботу магазинів та музеїв, повідомляє інформагенція dpa.

З 25 січня в громадських місцях по всій країні люди мають дотримуватися дистанції у два метри, тоді як досі вона становила один метр. Носіння масок FFP2 у магазинах, що продають товари щоденного попиту, та в громадському транспорті буде обов'язковим. Жителі країни з низькими доходами мають отримати такі маски безкоштовно. Також уряд звернувся до підприємств, щоб ті уможливили своїм співробітникам роботу з дому.

На даний момент рівень інфікування в Австрії становить 130-150 випадків на 100 тисяч населення за останніх сім днів. Метою влади є зниження цього показника до 50-ти.

Протест проти карантинних заходів

Напередодні у Відні на протест проти карантинних заходів вийшли близько 10 тисяч людей, які, за повідомленнями поліції, здебільшого не дотримувалися дистанції та були без масок. Мітингарі закликали Себастіана Курца піти у відставку. Під час мітингу було затримано 23 людини, поліція склала протоколи на понад 300 демонстрантів.

Протест проти карантинних заходів у Відні 16 січня

Протест проти карантинних заходів у Відні 16 січня

За даними Університету Джонса Хопкінса (США), станом на 17 січня в Австрії зафіксовано понад 393 тисяч випадків зараження коронавірусом, померли понад сім тисяч осіб, в яких підтвердили зараження. В Австрії проживають близько дев'яти мільйонів людей.

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