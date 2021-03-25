 Сербія почала вакцинацію іноземців: тисячі охочих з′їхалися до Белграда | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.03.2021

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Новини

Сербія почала вакцинацію іноземців: тисячі охочих з'їхалися до Белграда

У Сербії, на відміну від її балканських сусідів, кампанія з масової вакцинації проти коронавірусу проходить досить успішно. Країна має один з найвищих показників щеплень в Європі.

Черга на вакцинацію у Белграді (архівне фото)

Черга на вакцинацію у Белграді (архівне фото)

До столиці Сербії Белграда у суботу, 27 березня, з'їхалися тисячі громадян сусідніх країн, які хочуть вакцинуватися від коронавірусу, передає агентство AP. Раніше влада Сербії заявила, що надасть можливість безкоштовно вакцинуватися тим особам, які приїдуть з сусідніх країн на цих вихідних.

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Повідомляється, що перед головним центром вакцинації в сербській столиці утворилися довжелезні черги переважно з громадян Боснії, Чорногорії і Північної Македонії. За даними ЗМІ, деякі іноземці, які бажають зробити щеплення, приїхали цілими сім'ями.

Як зазначає агентство, критики сербського президента Олександра Вучича намагаються пояснити такий крок влади тим, що Вучич хоче таким чином поширити вплив у регіоні. Інші кажуть, що у вакцини AstraZeneca, якою вакцинують іноземців, спливає термін придатності, тому вона має бути використана якомога швидше. Офіційних підтверджень цієї версії немає.

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Як відомо, у Сербії, на відміну від її балканських сусідів, кампанія з масової вакцинації проходить досить успішно. Країна має один з найвищих показників щеплень в Європі, головним чином завдяки великим закупівлям китайської вакцини Sinopharm і російської вакцини Sputnik V. При цьому в країна також використовуються вакцини від BioNTech/Pfizer і AstraZeneca.

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За останніми даними в країні вже понад 2 мільйони осіб вже отримали першу дозу щеплення. Але останнім часом спостерігається помітне зниження інтересу до вакцинації, яке офіційні особи і лікарі пов'язують з все більш потужним рухом тих, хто виступає проти вакцинації.

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