 Берлін просить Єврокомісію поквапитися із замовленням вакцини ″Спутник V″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.03.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Берлін просить Єврокомісію поквапитися із замовленням вакцини "Спутник V"

Німецькі урядовці просять Єврокомісію своєчасно почати переговори щодо закупівлі російської вакцини проти коронавірусу "Спутник V".

Берлін просить Єврокомісію почати переговори щодо замовлення Спутник V

Берлін просить Єврокомісію почати переговори щодо замовлення "Спутник V"

Уряд Німеччини просить Європейську комісію провести підготовчі переговори з країнами-членами ЄС щодо можливої закупівлі російської вакцини проти коронавірусу "Спутник V". Про це у середу, 24 березня, повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерело в німецькому уряді.

Читайте також: Єврокомісія посилює контроль за експортом вакцин від коронавірусу

Зазначається, що такі переговори ще не почалися, але Німеччина вітала б початок цього процесу.

Як заявив представник німецького уряду, Єврокомісія вже може підготувати замовлення, навіть якщо препарат ще не був схвалений Європейським агентством з лікарських засобів (EMA).

Читайте також: Мутації коронавірусу: чи можуть знову заразитися вакциновані та ті, хто вже одужав?

Німеччина дотримується принципу спільного європейського підходу у питанні закупівель російської вакцини, і в німецьких урядових колах вважають правильним, якби переговори почалися своєчасно.

Читайте також: Скандал зі "Спутник V": віцепрем'єр Словаччини пішов у відставку

Ця заява пролунала на тлі нещодавнього виступу єврокомісара з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретона, який 21 березня в ефірі французького телеканалу TF1 заявив, що Європейський Союз зовсім не має потреби в російській вакцині від коронавірусу "Спутник V".

Поки що в ЄС допущені до використання лише вакцини протикоронавірусу західних виробників - Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. У Німеччині загалом позитивно ставляться до використання російської вакцини, в разі якщо її буде допущено на рівні Євросоюзу.

Водночас деякі країни ЄС - Угорщина, Словаччина та Чехія - вже використовують "Спутник V" для вакцінації свого населення. Там вакцина отримала дозволи на використання на національному рівні.

  • Обкладинки журналів Time Magazine та Spiegel з портретами засновників фірми BioNTech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції

    Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.

  • Штаб-квартира компанії Moderna

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Moderna: родом з університету Гарварда

    На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.

  • Індійська лікарка демонструє ампулу з вакциною AstraZeneca

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"

    Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.

  • Прибуття першої партії вакцини Спутник V в Болівію.

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    "Спутник V": найперша реєстрація

    У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.

  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sinovac: тихий конкурент з Китаю

    Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

  • Ілон Маск демонструє депутатам Бундестагу Німеччини принтер для вакцин Curevac

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    CureVac: принтер для вакцин від Tesla

    Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


Дивитись відео 04:53

"Супутник V": чи можна довіряти російській вакцині від коронавірусу (15.10.2020)

Також за темою

Coronavirus Bosnien | Impfkampagne

Скандал зі "Спутник V": віцепрем'єр Словаччини пішов у відставку 23.03.2021

Віцепрем'єр Словаччини залишив свою посаду на тлі урядової кризи через закупівлі російської вакцини від коронавірусу. Тепер у відставку має піти голова уряду країни.

Argentinien Ankunft der Impfung Sputnik V

ЄС не потребує російської вакцини від коронавірусу "Спутник V" - єврокомісар 22.03.2021

Євросоюз "абсолютно не потребує" російської вакцини від коронавірусу "Спутник V", заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

Coronavirus Bosnien | Impfkampagne

Російська вакцина "Спутник V" у Німеччині: препарат поза політикою? 18.03.2021

Чи допоможе Німеччині російська вакцина в умовах дефіциту препаратів від інших виробників? DW дізналася відповідь міністерства охорони здоров'я ФРН.

Реклама

Докладно

Вакцина AstraZeneca

Вакцину AstraZeneca додатково вивчать у США

Компанія AstraZeneca надала американським дослідникам "застарілі дані" щодо ефективності її вакцини.  

Завод в Україні (символічне фото)

Глава ФДМ: Припинити сидіти на яйцях, які не можна доглянути

Про те, які підприємства першими виставлять на аукціон, та реформи Фонду держмайна України DW поговорила з його головою.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  