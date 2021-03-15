 Єврокомісія посилює контроль за експортом вакцин від коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.03.2021

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Новини

Єврокомісія посилює контроль за експортом вакцин від коронавірусу

Євросоюз буде відтепер ретельніше перевіряти, куди збирається поставляти вакцини від коронавірусу. Особливо зважатимуть на те, чи дозволяє та чи інша країна, зі свого боку, взаємні поставки до ЄС.

Єврокомісія посилить контроль за експортом вакцин

Єврокомісія посилить контроль за експортом вакцин

Контроль за експортом вакцин з Європейського союзу буде посилено. Як заявив у середу, 24 березня, віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, такі крокі необхідні для досягнення ЄС поставлених перед ним цілей щодо вакцинації проти коронавірусу.

Відтепер механізм, який дозволяє блокувати експорт вакцин, доповнений двома новими критеріями отримання дозволу на експорт: взаємність і пропорційність.

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"Ми запроваджуємо принципи взаємності і пропорційності як додаткові критерії, які необхідно враховувати перед видачею дозволу на експорт вакцини від COVID-19. Це гарантує, що ЄС зможе вакцинувати 70 відсотків дорослого населення до кінця літа", - йдеться у повідомленні Єврокомісії на сторінці у Twitter. 

У ЄК пояснили, що, відповідно до цих принципів, до країни, до якої мають намір експортувати вакцину з Європи, придивлятимуться більш ретельно. Наприклад, перевірятимуть, чи обмежує ця держава експорт вакцин або сировини для їхнього виробництва, який запас препаратів є у країни, яким є ступінь вакцинації населення і епідеміологічна ситуація загалом.

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Як приклад Домбровскіс навів Великобританію, яка має значно менші проблеми із затримками в доставці вакцин, ніж ЄС, і в той же час імпортує велику кількість вакцини з ЄС. Брюссель також звинувачує Лондон в тому, що він фактично перешкоджає експорту вакцини AstraZeneca британського виробництва до ЄС.

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"Попри те що ЄС є одним зі світових осередків поширення коронавірусу, ЄС є і найбільшим експортером вакцин. Якщо взяти, наприклад, Великобританію - лише з часу запровадження системи погодження експорту туди було експортовано близько 10 мільйонів доз із ЄС, і нуль доз - з Великобританії до ЄС", - заявив Домбровскіс. 

  • Ампула з вакциною BioNTech/Pfizer

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Вакцина Made in Germany

    У Німеччині, США, Ізраїлі та низці інших країн переважна більшість населення буде щеплена від коронавірусу мРНК-вакциною BioNTech/Pfizer. Для простоти її часто називають "пфайзерівською", хоча точніше було б сказати "байонтеківською". В основі її успіху - стратегічний альянс інноваційної німецької біотехнологічної фірми-розробниці й досвідченого американського гіганта класичної фармацевтики.

  • Угур Шахін і Езлем Тюречі

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Успіх дітей мігрантів

    Фірму BioNTech заснували у 2008 році в Майнці за участю фінансових інвесторів професор медицини Угур Шахін (Ugur Sahin), син турецького гастарбайтера на автозаводі Ford в Кельні, і його дружина Езлем Тюречі (Özlem Türeci), донька турецького лікаря, який приїхав до ФРН. Вона стала директоркою з медичних досліджень компанії, яка зосередилася на імунотерапіях раку та інших тяжких захворювань.

  • Головний офіс BioNTech в Майнці

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Офіс на вулиці "Біля золотого колодязя"

    Головний офіс BioNTech розташовано в Майнці на вулиці з історичною назвою "Біля золотого колодязя", що тепер усіляко обігрують журналісти. 12 січня 2020 року Угур Шахін, прочитавши в медичному журналі The Lancet статтю про новий вірус у китайському місті Ухань і усвідомивши загрозу пандемії, одразу ж приступив до створення вакцини на основі напрацьованих за десятиліття РНК-технологій.

  • Емблема корпорації Pfizer у її штаб-квартирі в Нью-Йорку

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Pfizer: випробування й виробництво

    17 березня 2020 року BioNTech уклала стратегічний альянс із концерном Pfizer. Двома роками раніше вони вже почали розробляти мРНК-вакцину проти грипу. Корпорація з Нью-Йорка, заснована у 1849 році двома вихідцями з Німеччини, яка нині входить до трійки лідерів світової фармацевтики, організувала в шести країнах клінічні випробування німецького препарату і надала свої виробничі потужності.

  • Літня жінка отримує щеплення вакциною BioNTech і Pfizer

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Перша вакцина від COVID-19 у США та ЄС

    У грудня 2020 року, після завершення третьої фази клінічних випробувань, розробка BioNTech і Pfizer стала першою вакциною від COVID-19, яку допустили до застосування як у США, так і в ЄС. До того моменту ЄС уже мав договір про купівлю 200 мільйонів доз і опціон ще на 100 мільйонів доз. У Німеччині 27 грудня перші щеплення отримали пенсіонери у віковій групі 80+ у будинках для людей похилого віку.

  • Вантажівка перед заводом Pfizer у Пуурсе в Бельгії

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Завод Pfizer у Бельгії постачає вакцину всьому світу

    Амбітна мета двох компаній - випустити у 2021 році два мільярди доз. Три підприємства Pfizer в США забезпечують північноамериканський ринок, а забезпечувати Європу і решту світу доручено заводу в бельгійському Пуурсе. Уже в січні стало зрозуміло, що його потужностей не вистачить для задоволення глобального попиту, тож почалося їх розширення, через що приблизно на місяць впали обсяги виробництва.

  • Співробітники у захисних костюмах на заводі BioNTech у Марбурзі

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Марбург забезпечить 750 мільйонів доз на рік

    До створення вакцини BioNTech мала в Німеччині порівняно невеликі виробничі потужності. Тепер знадобилося велике підприємство. 17 вересня 2020 року компанія купила у швейцарського фармконцерну Novartis завод у Марбурзі. Після термінової реконструкції та переоснащення він запрацював 10 лютого. План на перше півріччя 2021 - 250 мільйонів доз, проєктна потужність - 750 мільйонів доз на рік.

  • Прибуття партії вакцини BioNTech/Pfizer в Італію

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Логістика вимагає холодного розрахунку

    Особливість вакцини BioNTech/Pfizer - їй потрібні наднизькі температури до мінус 80 градусів. Тому при транспортуванні використовуються спеціальні термобокси. Кожна містить 23 кілограми сухого льоду, прокладеного трьома шарами: це забезпечує холод протягом десяти днів. І кожна оснащена термосенсором, підключеними до супутникової системи GPS. На знімку: прибуття партії вакцини до Італії.

  • Плакат із зображення пляшечки з вакциною в руці в одному з центрів вакцинації в Ізраїлі

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Ізраїль підтвердив ефективність вакцини

    Жодна країна не вакцинувала своє населення у грудні-лютому такими високими темпами, як Ізраїль, і жодна інша не вивчала при цьому настільки пильно ефективність вакцини BioNTech/Pfizer. 21 лютого міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило: через два тижні після другого щеплення ризик захворіти знижується на 95,8 відсотка, а загроза потрапити до лікарні або померти - на 98,9 відсотка.

  • Президент ФРН вручив орден розробникам вакцини

    Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху

    Орден на знак подяки

    Німеччина віддячила своїм вченим найвищою нагородою країни - орденом "Хрест за заслуги". 19 березня 2021 президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) вручив його Езлем Тюречі і Угуру Шахіну. "Ви ухвалили рішення бути вченими і підприємцями, тому що хотіли, щоб результати ваших наукових досліджень дійшли до пацієнтів, - наголосив він. - Ви створили вакцину для всього людства".

    Автор: Андрій Гурков


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Вакцинація від COVID-19 в дії: досвід щеплених (09.03.2021)

 

 

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