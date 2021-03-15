Єврокомісія посилює контроль за експортом вакцин від коронавірусу

Контроль за експортом вакцин з Європейського союзу буде посилено. Як заявив у середу, 24 березня, віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, такі крокі необхідні для досягнення ЄС поставлених перед ним цілей щодо вакцинації проти коронавірусу.

Відтепер механізм, який дозволяє блокувати експорт вакцин, доповнений двома новими критеріями отримання дозволу на експорт: взаємність і пропорційність.

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"Ми запроваджуємо принципи взаємності і пропорційності як додаткові критерії, які необхідно враховувати перед видачею дозволу на експорт вакцини від COVID-19. Це гарантує, що ЄС зможе вакцинувати 70 відсотків дорослого населення до кінця літа", - йдеться у повідомленні Єврокомісії на сторінці у Twitter.

У ЄК пояснили, що, відповідно до цих принципів, до країни, до якої мають намір експортувати вакцину з Європи, придивлятимуться більш ретельно. Наприклад, перевірятимуть, чи обмежує ця держава експорт вакцин або сировини для їхнього виробництва, який запас препаратів є у країни, яким є ступінь вакцинації населення і епідеміологічна ситуація загалом.

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Як приклад Домбровскіс навів Великобританію, яка має значно менші проблеми із затримками в доставці вакцин, ніж ЄС, і в той же час імпортує велику кількість вакцини з ЄС. Брюссель також звинувачує Лондон в тому, що він фактично перешкоджає експорту вакцини AstraZeneca британського виробництва до ЄС.

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"Попри те що ЄС є одним зі світових осередків поширення коронавірусу, ЄС є і найбільшим експортером вакцин. Якщо взяти, наприклад, Великобританію - лише з часу запровадження системи погодження експорту туди було експортовано близько 10 мільйонів доз із ЄС, і нуль доз - з Великобританії до ЄС", - заявив Домбровскіс.