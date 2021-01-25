 У ФРН пропонують посилити контроль за експортом вакцин від коронавірусу з ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.01.2021

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У ФРН пропонують посилити контроль за експортом вакцин від коронавірусу з ЄС

Запровадження системи дозволів на експорт допоможе компетентним органам відстежити, які препарати, вироблені у країнах ЄС, вивозяться за межі блоку.

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn)

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn)

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn) виступає за запровадження дозволів на експорт вакцини від коронавірусу з ЄС. Завдяки цьому з'явилася б можливість відстежити, які препарати, вироблені у країнах ЄС, вивозяться, заявив Шпан в інтерв'ю DW у понеділок, 25 січня.

"Дозвіл не є забороною на експорт. Ми не маємо наміру все залишати собі", - наголосив він. Разом з тим, запровадження такого дозволу означало би, що у разі проблем з поставками меншу кількість вакцини отримували б усі країни, а не тільки члени ЄС, пояснив Шпан.

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"Для цього майже за усіма контрактами, укладеними ЄС, ми виділили кілька сотень мільйонів євро для нарощування виробничих потужностей", - додав міністр. Тож справедливо, якби ЄС також напевно знав, яка вакцина, що виробляється або розливається в ЄС, вивозиться за межі території спільноти, сказав Шпан.

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Нагадаємо, декілька днів тому стало відомо, що AstraZeneca не зможе виконати свої зобов'язання за контрактом з ЄС і через проблеми виробничого характеру більш ніж удвічі зменшить поставлену кількість доз вакцини від коронавірусу, призначених для країн ЄС. Ідеться про поставки до кінця березня замість 80 мільйонів доз тільки 31 мільйона при замовлених загалом 400 мільйонів доз. На 27 січня запланована зустріч представників ЄС та компанії, на якій вони спробують знайти вихід з цієї ситуації.

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Ще раніше стало відомо про наміри виробника німецько-американської вакцини BioNTech/Pfizer на три-чотири тижні скоротити заплановані обсяги поставок вакцини в Європу. В компанії такі кроки пояснили необхідністю збільшити виробничі потужності на заводі в Бельгії. Утім, після наполягання Єврокомісії у компаніях BioNTech і Pfizer пообіцяли скоротити час затримки та поставити запланований обсяг доз вакцини в першому кварталі цього року.

26 січня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) наголосила, що виробники вакцин від COVID-19 повинні дотримуватися своїх договірних зобов'язань щодо постачання препаратів. За її словами, ЄС інвестував мільярди в розробку вакцин та розбудову виробничих потужностей, тож "тепер фірми повинні виконати свої зобов'язання".

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Щеплення у храмі: британці переобладнали собор на центр вакцинації (26.01.2021)

  • Центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Більше 400 центрів вакцинації по всій Німеччині

    Упродовж останніх місяців по всій території Німеччини почалося створення центрів вакцинації населення від коронавірусної інфекції. Загалом їх буде 442. У цих центрах щодня вакцинуватимуть тисячі людей. На фото: центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні.

  • Студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Щеплення рекомендоване людям від 16 років

    Допущена до застосування у Євросоюзі вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer рекомендована особам від 16 років. На фото: студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі.

  • Мобільна станція вакцинації в Нюрнберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Мобільні станція вакцинації

    У таких автобусах робитимуть щеплення на місці, наприклад, у будинках для літніх людей. Саме мешканці будинків для людей похилого віку першими отримають вакцину в Німеччині, заявив міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан (Jens Spahn).

  • Логістичне відділення центру вакцинації в Бремергафені

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Логістичний виклик

    Допущена до застосування в ЄС вакцина BioNTech/Pfizer має зберігатися при температурі близько мінус 70 градусів Цельсія. Однак складнощі логістичної організації масового щеплення зумовлені не тільки цим. У перспективі паралельно доведеться проводити щеплення різними типами вакцин від різних виробників.

  • Інформаційні таблички на вході до центру вакцинації у Бамберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    У масці та з дотриманням дистанції

    Попри старт вакцинації в Німеччині 27 грудня обов'язок носити маски й дотримуватися соціальної дистанції ніхто не скасовуватиме. Як зазначають в німецькому Інститут імені Роберта Коха, дотримання гігієнічних вимог буде необхідним ще упродовж місяців. Адже масова вакцинація - процес тривалий. До того ж щеплення не гарантуватиме 100-відсоткового захисту від коронавірусу.

  • Члени пожежної команди в ролі статистів під час підготовки до роботи центру вакцинації в Трірі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Вакцина BioNTech/Pfizer має діяти і проти мутованого штаму коронавірусу

    Виявлення у Великобританії мутованого коронавірусу призвело до припинення сполучення між цією країною та низкою інших держав. Однак поки що немає підстав вважати, що вакцина BioNTech/Pfizer не буде ефективною проти нового штаму коронавірусу. За словами директора BioNTech Угура Шахіна, компанії потрібно два тижні, щоб проаналізувати нову мутацію та визначити, чи може їхня вакцина їй протидіяти.

  • Студенти в ролі статистів беруть участь у тестуванні центру вакцинації в південнонімецькому Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Важливо не забувати і про інші щеплення

    Під час активної підготовки до масової вакцинації від коронавірусу фахівці в Німеччині радять не забувати і про інші щеплення, не менш важливі для суспільного здоров'я.

    Автор: Інна Завгородня


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