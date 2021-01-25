У ФРН пропонують посилити контроль за експортом вакцин від коронавірусу з ЄС

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn) виступає за запровадження дозволів на експорт вакцини від коронавірусу з ЄС. Завдяки цьому з'явилася б можливість відстежити, які препарати, вироблені у країнах ЄС, вивозяться, заявив Шпан в інтерв'ю DW у понеділок, 25 січня.

"Дозвіл не є забороною на експорт. Ми не маємо наміру все залишати собі", - наголосив він. Разом з тим, запровадження такого дозволу означало би, що у разі проблем з поставками меншу кількість вакцини отримували б усі країни, а не тільки члени ЄС, пояснив Шпан.

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"Для цього майже за усіма контрактами, укладеними ЄС, ми виділили кілька сотень мільйонів євро для нарощування виробничих потужностей", - додав міністр. Тож справедливо, якби ЄС також напевно знав, яка вакцина, що виробляється або розливається в ЄС, вивозиться за межі території спільноти, сказав Шпан.

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Нагадаємо, декілька днів тому стало відомо, що AstraZeneca не зможе виконати свої зобов'язання за контрактом з ЄС і через проблеми виробничого характеру більш ніж удвічі зменшить поставлену кількість доз вакцини від коронавірусу, призначених для країн ЄС. Ідеться про поставки до кінця березня замість 80 мільйонів доз тільки 31 мільйона при замовлених загалом 400 мільйонів доз. На 27 січня запланована зустріч представників ЄС та компанії, на якій вони спробують знайти вихід з цієї ситуації.

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Ще раніше стало відомо про наміри виробника німецько-американської вакцини BioNTech/Pfizer на три-чотири тижні скоротити заплановані обсяги поставок вакцини в Європу. В компанії такі кроки пояснили необхідністю збільшити виробничі потужності на заводі в Бельгії. Утім, після наполягання Єврокомісії у компаніях BioNTech і Pfizer пообіцяли скоротити час затримки та поставити запланований обсяг доз вакцини в першому кварталі цього року.

26 січня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) наголосила, що виробники вакцин від COVID-19 повинні дотримуватися своїх договірних зобов'язань щодо постачання препаратів. За її словами, ЄС інвестував мільярди в розробку вакцин та розбудову виробничих потужностей, тож "тепер фірми повинні виконати свої зобов'язання".

Дивитись відео 01:33 Поділитись Щеплення у храмі: британці переобладнали собор на центр вакцинації (26.01.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3oQry Щеплення у храмі: британці переобладнали собор на центр вакцинації (26.01.2021)